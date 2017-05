Resultado Celta de Vigo vs Athletic Club de Bilbao en La Liga 2017 (0-3)

Un servidor se despide, esperando que hayan disfrutado de encuentro. Un saludo.

Segunda parte plácida para los leones, que marcaron a los cinco minutos de la reanudación y encarrilaron el partido. Después el partido cayó y los leones sentenciaron en los minutos finales con un gol de Mikel Rico.

Final del partido, el Athletic recupera la sexta plaza.

90+3'. Disparo de Lekue a las manos de Sergio.

90'. Tres de descuento en Balaídos.

87'. A las manos de Sergio el disparo de Iñaki Williams.

84'. Agota los cambios Valverde, se marcha Muniain y entra Aduriz.

83'. ¡Golazo del Athletic! Eslalón sensacional de Iñigo Lekue por el carril central, abre a la derecha para Mikel Rico, que solo, frente a Sergio, le bate al palo corto. Sentencia el Athletic.

81'. Segundo cambio en el Athletic, se marcha Raúl García y entra Iturraspe.

79'. Agota los cambios Berizzo, se marcha Jozabed, entra Josep Señé.

78'. Disparo cruzado de Jozabed, saque de puerta para el Athletic.

77'. Primer cambio en el Athletic, Mikel Rico sustituye a Beñat.

75'. Lo tiene bastante claro el Athletic, toca rápido, y sino progresa, para su defensa. Mantiene la posesión el equipo bilbaíno.

70'. Segundo cambio en el Celta, se marcha Hjulsager y entra Guidetti.

69. Cartulina amarilla para Laporte, por derribar a Cheikh.

68'. Disparo de Muniain a las manos de Sergio, llegó muy cansado el menudo futbolista navarro.

65'. ¡Tuvo la sentencia el Athletic! Gran jugada de Williams que pone el pase de la muerte, despejó a saque de esquina la defensa local cuando llegaba Muniain.

64'. Primera cartulina amarilla del choque, para Fontás, por una dura entrada sobre Raúl García.

63'. Disparo de Beñat de falta directa a las manos de Sergio.

61'. Primer cambio del partido, en el Celta, se marcha Wass y entra Pape Cheikh.

58'. ¡Perdona Williams el 0-3! Balón en profundidad hacia el delantero rojiblanco, que se entretuvo en área pequeña, y golpeó al aire.

54'. Sigue con la presión alta el Athletic, el Celta, ahogado, intenta salir.

50'. ¡Gol del Athletic! Raúl García empuja su doblete a la red tras un disparo de Williams que sacó Sergio. Pone tierra de por medio el Athletic.

47'. Disparo de Williams que toca en la defensa, saque de esquina sin consecuencias.

Comienza la segunda parte en Vigo, mueve la pelota el Celta.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, va a comenzar la segunda mitad.

Tras el gol del mediapunta navarro, el Celta despertó dando un par de avisos, a lo que respondió Williams con un remate a la madera, con esa ocasión se llegó al descanso.

Primer tiempo igualado en Balaídos, aunque el Athletic está mejor plantado. De hecho, antes de anotar el primer tanto del choque, pudo adelantarse en el marcador en una ocasión de Raúl García, y otra de Williams.

45'. Remata Laporte desviado un saque de esquina. Se llega al descanso en Balaídos.

43'. ¡La tuvo el Celta con un balón a la espalda! Bongonda se complica la vida frente a Kepa, aun así, consiguió ponerla atrás, remato Hjulsager a las manos del guardameta rojiblanco.

42'. ¡A la madera Williams! Pudo sentenciar el Athletic, buen pase en profundidad de Muniain, el delantero cruzó en exceso, la pelota golpeó en el poste.

39'. Contra del Celta que acaba en los pies de Beauvue, que dispara contra Laporte, que replegó bien.

35'. ¡Gol del Athletic! Saque de esquina de Muniain al primer palo, prolonga Yeray al segundo poste, y empuja a la red Raúl García. Se adelanta el Athletic.

33'. Corta Yeray una peligrosa aproximación a Beauvue, recupera el Athletic.

27'. Despierta el Celta, que comienza a jugar teniendo la pelota, dos acercamientos sin consecuencias.

23'. Muy centrado el disparo de Williams, atrapó en dos tiempos Sergio.

21'. Remate de Raúl García arriba, saque de puerta para el Celta.

20'. ¡Paradón de Sergio a Raúl García! Contra del Athletic que acaba en Lekue, puso el pase atrás y el navarro remató a puerta, respondió brillantemente el portero celeste.

19'. Disparo de Muniain que toca en la defensa y atrapa Sergio. Lo intentan los rojiblancos.

16'. Disparó Beñat desviado cuando su pase hacia Williams fue cortado por la defensa.

12'. Horroroso centro de Lekue tras una buena combinación, pondrá la pelota en juego el Celta.

9'. Demasiado largo el pase de Muniain para Balenziaga, saque de puerta para los celtiñas.

7'. Primera aproximación del partido, disparo de Bongonda al lateral de la red. Sacará de puerta el Athletic.

5'. Primeros compases con imprecisiones, el Athletic intentando mandar, el Celta esperando.

2'. Demasiado largo el envío de Yeray hacia Williams, recupera el Celta.

Arranca el partido, mueve la pelota el Athletic.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, todo preparado para el arranque del partido.

Algo más de 20 minutos para el comienzo del partido, calientan ambos equipos.

Sorpresa en el once de Valverde, Aduriz se queda en el banquillo, en su lugar entra Lekue, lo que provocará que Iker Muniain o Iñaki Williams jueguen en punta de ataque.

El Athletic buscará unos tres puntos vitales con: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat, Williams, Raúl García, Lekue y Muniain.

Rotaciones en el club vigués, que tan solo tendrá dos titulares en el once, Wass y Sergio.

El Celta saltará al campo con: Sergio; Lemos, Roncaglia, S.Gómez, Fontàs; Marcelo Díaz, Jozabed, Wass; Hjulsager, Bongonda y Beauvue.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

El estadio del encuentro Celta de Vigo vs Athletic Club de Bilbao en vivo será Balaídos, con capacidad para 29.000 espectadores. Se espera un buen ambiente de cara a lo que será un encuentro entretenido, y la antesala al choque más importante de la historia para los locales.

Partido Celta vs Athletic en vivo hoy

El último Celta vs Athletic en vivo disputado en Balaídos resultó un partido muy reñido, que se decantó por el lado de los visitantes en la segunda mitad. Una contra de los rojiblancos acabó con un gol de Raúl García que definió con un buen mano a mano frente a Sergio.

Se espera que Berizzo haga una gran rotación, pensando en el encuentro frente al Manchester United, sin embargo, aún no se conoce la convocatoria del conjunto celeste.

Ernesto Valverde se lleva a Vigo a sus mejores hombres, con las novedades de Saborit y Eneko Bóveda con respecto al choque frente al Betis. La convocatoria completa es la siguiente: Iraizoz, Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Arrizabalaga y Yeray.

Atentos en el partido Celta de Vigo vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Raúl García: Pese a que el navarro no se está encontrando con el gol en las últimas semanas, su contribución al equipo rojiblanco está siendo notoria, con asistencias, y sobretodo, pelea.

Atentos en el partido Celta de Vigo vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Claudio Beauvue: el joven delantero del Celta es uno de los jugadores más peligrosos de la segunda línea celtiña, haciendo goles clave saliendo desde el banquillo en los partidos europeos en los que el Celta ha ido avanzando rondas.

Por su parte, Ernesto Valverde, no quiere dar por sentado nada pese a la clara rotación que podrían tener los celestes: "El Celta no nos va a regalar nada. Reservará jugadores porque la cita del jueves es histórica para ellos, pero eso no significa que lo vayamos a tener más fácil. Si pensamos así, es la primera piedra para perder. No solo nos regimos por los nombres. Lo que valoras del contrario son los patrones de juego que tiene, y el Celta es un equipo diferente a los demás, en la salida de juego, en cómo marcan... independientemente de quien juegue".

El técnico del Celta Eduardo Berizzo, no quiere echar balones fuera en cuanto a lo que el partido se refiere: "Un partido de Primera nunca es un trámite. Uno debe mostrar que es futbolista de Primera. Un jugador de Primera División no desatiende ningún partido, juega siempre a ganar". Aun así, resta importancia al choque con respecto a la semifinal del próximo jueves: "No voy a engañar a nadie superponiendo un duelo al del jueves. Tenemos que ser muy fieles a lo que hacemos, a nuestra identidad de equipo, a la competitividad que siempre tenemos, a nuestra manera de jugar y eso requiere de un gran compromiso de los que vayan a jugar".

El partido Celta - Athletic se ha disputado un total de 50 veces en la Primera División Española, siendo uno de los compromisos abiertos de la historia de la Liga. Un total de 22 victorias para los de Vigo, con 12 empates y 16 victorias visitantes es el balance de las visitas rojiblancas a Balaídos.

El Celta por su parte, poco o nada tiene ya que hacer en la Liga. Muy lejos de los puestos europeos, pues se sitúan undécimos en la tabla con 44 puntos, pero están muy vivos en la Europa League, por eso mismo se espera que en este choque, el “Toto” Berizzo rote con la mente puesta en la semifinal contra el Manchester United.

Así las cosas, los leones se sitúan en estos instantes séptimos en la tabla con 59 puntos, dos por debajo de la Real Sociedad, que es el que marca Europa en la sexta plaza, aunque bien es cierto que el séptimo puesto puede dar acceso a la Europa League si el Barcelona gana la Copa del Rey, los leones quieren asegurar plaza directa y a ser posible, evitarse previas.

El Athletic, por su parte, llega al partido tras derrotar en San Mamés al Betis por 2-1. Los leones mostraron una mejor cara en la segunda mitad que en la primera, y recuperaron una sexta plaza que de momento, se les ha vuelto a escapar con la victoria de la Real Sociedad, por lo que el ganar en territorio gallego se presenta vital para los de Valverde.

Celta de Vigo vs Athletic Club de Bilbao en vivo

El encuentro llega en un punto en el que la clasificación ha tenido un corte. Los vigueses ya no llegan a plazas europeas, y los leones buscan la sexta plaza. El Celta llega al choque tras haber cosechado una derrota en la jornada intersemanal frente al Sevilla por 2-1, y con la mente puesta en el trascendental partido de la UEFA Europa League frente al Manchester United.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo del encuentro de la jornada 35 de la Liga, Celta vs Athletic en vivo, que se disputará en Balaídos. El encuentro arrancará en el territorio gallego a partir de las 20:45 horas.