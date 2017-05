Gorka Iraizoz: Adiós al portero de la última década

Google Plus

Iraizoz y Herrerín posando junto a la Supercopa de España de 2015 || Fuente: athletic-club.eus

Diez años y 392 partidos después, Gorka Iraizoz (6-3-1981) se despide del Athletic Club. Uno de los capitanes de la actual plantilla y el tercer portero (tras Iríbar y Carmelo) con más partidos de la historia del club se marcha del equipo de su vida.

Así lo ha afirmado Josu Urrutia, que respecto a este asunto ha explicado: "Me reuní con Iraizoz dos meses atrás y le dije que no íbamos a contar con él". Pero el presidente del Athletic, no ha querido desaprovechar la ocasión para agradecerle su comportamiento: "Ha demostrado lo que es un capitán del Athletic" ha sentenciado.

El guardameta no se despedirá de corto de su estadio, pero sí que le rendirá un homenaje agradeciéndole todas estas temporadas. Se despedirá en una rueda de prensa junto a Josu Urrutia. El club no le ha ofrecido incorporarse a la estructura deportiva ya que el portero desconoce cual va a ser su futuro, ya que tiene varias ofertas sobre la mesa.

Una marcha con vuelta

Gorka Iraizoz se formó en la Txantrea, equipo de donde le fichó el Athletic para el Basconia, donde estuvo dos años. Fue cedido al Gernika tras no jugar en el segundo filial rojiblanco y de ahí le fichó el R.C.D. Espanyol.

Pasó dos temporadas en el filial del club periquito hasta que fue cedido al Eibar en Segunda División, donde realizó un gran año. Ya en la temporada 2005/2006 formó parte de la primera plantilla del equipo blanquiazul y ganó la Copa del Rey (siendo suplente). La segunda temporada en la escuadra de Barcelona, con Valverde en el banquillo fue el portero de la entonces UEFA, a la que llevó a la final que perdió por penaltis con el Sevilla.

En la temporada 2007/2008 y tras unas duras negociaciones con el Espanyol, el guardameta navarro regresaba a Bilbao. Cuatro millones de euros y la cesión de Lafuente fue el precio del portero de la siguiente década del club bilbaíno.

Titular desde que llegó

Llegó a petición de Joaquín Caparrós y fue su elegido, el cancerbero navarro debutó frente a Osasuna el 26 de agosto de 2007. Se lesionó a mediados de noviembre para dos meses, pero al reaparecer volvió a caer y no jugó más esa temporada. 13 partidos en Liga ese año y 16 este año, son las temporadas que menos encuentros ha disputado, las demás de 33 partidos en liga no ha bajado.

Y es que algo habrán visto los tres entrenadores que le han dirigido (Caparrós cuatro temporadas, Bielsa dos y Valverde otras cuatro) para mantenerle de titular todo este tiempo. Esos han sido los entrenadores, pero ha compartido vestuario con porteros como Aranzubía, Armando, Raúl Fernández, Herrerín o Kepa. Sólo Arrizabalaga esta temporada ha conseguido mandar al banquillo al guardameta navarro.

Siempre discutido

Gorka Iraizoz llegó a Bilbao en un momento complicado de la historia rojiblanca. El curso anterior el club obtuvo su peor resultado (17º) y salvándose en la última jornada de manera milagrosa.

De la mano del navarro llegó Caparrós para solucionar estos últimos años que habían sido malos en Bilbao. Y así fue, sin sufrir y cada año yendo más para arriba en la clasificación, disputando la final de Copa del Rey de Mestalla frente al Barcelona y disputando Europa en dos ocasiones.

Pero según fue pasando el tiempo, y la gente se iba acostumbrando al mejor rendimiento del equipo empezaron las dudas con el guardameta. Y actualmente seguía en duda en muchos seguidores del Athletic.

Temporada 2016/2017

El Athletic Club empezaba la temporada con tres guardametas en la plantilla, algo para nada habitual en el fútbol moderno. Valverde alternó en Liga a Iraizoz y Arrizabalaga, un mes cada uno y Herrerín jugando Europa (https://www.vavel.com/es/futbol/athletic-de-bilbao/730832-iraizoz-destino-europa.html).

En enero cambió esta circunstancia y Herrerín salió cedido al Leganés por lo que parecía que Kepa jugaría el torneo regular y Gorka "las copas". Pero todo esto cambió cuando en enero, el canterano del Athletic se lesionó para dos meses, y Gorka pasó a ser el único portero de la plantilla disponible y disputó todos los choques hasta que volvió el internacional sub 21.

Una vez que se recuperó el de Ondarroa, Gorka ya no ha disputado un partido desde entonces. Su último partido fue el 5-3-2017, un Athletic-Málaga correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander.

Recuerdo imborrable

Diez años pueden dar para muchos recuerdos, su debut con el primer equipo, la clasificación frente al Nápoles en la previa de la Champions o disputar ese torneo de rojiblanco, pero recuerdo más que el siguiente no hay.

14 de agosto de 2015, el Athletic se medía en la ida de la Supercopa de España frente al Barcelona e inmerso en las previas de la Europa League. Además frenta al club blaugrana que había sido su verdugo en las tres últimas finales de Copa del Rey que ha disputado los bilbaínos estos últimos años.

Casi nada, y los de Valverde con todo esto le endosaron al F.C. Barcelona en la ida un 4-0 con el golazo de San José y el hat trick de Aduriz. Pero no había que creerse campeones porque si un equipo ha sufrido al club catalán es el Athletic, pero tres días después, con el 1-1 de la vuelta la escuadra vasca levantó la Supercopa.

Cierto que es un título "menor", pero era el primer título del equipo rojiblanco desde 1984. Formar parte de esto de forma activa es algo que siempre quedará en los corazones del aficionado del Athletic Club.