Urrutia: “Gorka Iraizoz el año que viene no va a continuar con nosotros”

El presidente en la rueda de prensa. | Foto: Athletic.

El tema candente de los últimos meses en el Athletic. Parece que, marcha en liga y resultados a un lado, pocos temas más hay que tratar en la familia rojiblanca que la continuidad o no de Ernesto Valverde en el Athletic la próxima temporada. El tema del entrenador es tema candente en el círculo bilbaíno, y así se ha mostrado en la rueda de prensa habitual que suele dar de vez en cuando Josu Urrutia ante los medios de comunicación, que respondió sobre este tema y sobre otros.

Sin prisa en el tema entrenador

Para comenzar, el tema Valverde ha estado presente durante tres cuartas partes de la comparecencia del presidente rojiblanco, comenzando por aclarar el porqué de esta tardanza: “Tenemos experiencia en estos casos, nosotros cuando hablábamos el primer año, después de las dos finales con Marcelo, estábamos en las fechas que estamos y no manejábamos un plan B, con Ernesto, estos dos últimos años, también es verdad que el año pasado renovó en estas fechas, y bueno, estamos pendientes de tener una conversación más concreta, porque entendemos que en el futbol es normal que cada vez se den más estas situaciones.”

El presidente, a continuación ha explicado sus sensaciones en esa primera reunión que dice haber tenido con el técnico: “Sé que en que club estoy, creo que en el Athletic Ernesto está haciendo un buen trabajo, pero él sabe, porque lo dice, que el club siempre tira adelante y tenemos un montón de situaciones que se han podido dar, para no tener miedo y afrontar las situaciones con normalidad. Creo que lo importante es el equipo, siempre, es lo fuerte del Athletic y tenemos que ir todos a una. Estoy en una situación parecida a la que he vivido antes, si me llegas a preguntar los dos años anteriores por la situación de Ernesto te hubiese contestado lo mismo que te estoy contestando ahora”.

También, Josu Urrutia se muestra tajante en su opinión sobre si el ciclo de Valverde está terminado: “No, ¿cómo voy a pensar eso? No creo que esta conversación con Ernesto no sé cómo va a ser, igual, la decisión que se toma en esas reuniones es contraria, no me imagino cosas y no gasto energías en ello. No es tan novedoso esto en el futbol. Ahora mismo es el mejor entrenador posible para el Athletic.”

El presidente sigue como se ha caracterizado siempre, y no da ninguna respuesta concreta sobre el próximo entrenador, ni siquiera a sobre si la alternativa esta en Lezama: “Creo que, si repasamos estos años nos han ido las cosas muy bien, creo que hemos mantenido un criterio en todos los ámbitos que muestra lo que es el Athletic para nosotros, y seguiremos mostrándola en ese sentido. Esta junta directiva muestra coherencia en las decisiones, y nadie puede decir que hayamos contactado con otro entrenador.”

Para cerrar tema técnico, balones fuera sobre el posible interés del Barcelona en Valverde:” Yo no puedo estar pendiente de otros clubes, no puedo decir que nadie esta interesado en nadie, yo me centro en mi club, en aportarle lo mejor que se a este club y en eso estamos centrados desde el principio.”

Renovaciones y continuidades

En otro orden de cosas, el presidente opina sobre la preocupación general que hay entorno a la baja cláusula que podría tener Yeray: “Nosotros nos preocupamos, no solo de ahora sino de hace mucho tiempo, en las dos condiciones, que Yeray esté a gusto aquí y que progrese como jugador, creo que está haciendo las dos cosas, por lo menos las conversaciones que he tenido algunas durante este año con él me ha mostrado eso, que está encantado aquí, y nosotros evidentemente vamos con el progreso del jugador, hay demostraciones infinitas de ello, y con Yeray también vamos a ir.”

Urrutia habló sobre los tres jugadores que acaban contrato, dejando la noticia de la no continuidad de Iraizoz: “Algunas decisiones se han tomado, por lo menos en la de Gorka, me reuní con él hace dos meses, le dije que el año que viene no va a continuar con nosotros, le agradecí su comportamiento durante estos diez años tanto dentro del campo como fuera de él, y sobretodo estos años en los que está siendo capitán y la semana que viene probablemente demos una rueda de prensa conjunta, en la que el protagonista será él, como ya hemos hecho los años anteriores con Gurpegui e Iraola, y explicara desde su perspectiva las decisiones, sobre los otros dos, Elustondo y Saborit, aún no se han tomado las decisiones”.

Otro de los temas importantes a tratar, la renovación de Kepa, fue acogido por Urrutia con optimismo: “Soy optimista, Kepa quiere estar aquí y así lo ha demostrado, y nosotros queremos que siga, no creo que sea muy diferente a otras negociaciones que ha habido. Creo que la marcha general del club es buena y la gente debe estar contenta. Y creo que tanto Kepa, como Ernesto como yo debemos estar centrados, las cosas están muy ajustadas, tenemos muchas posibilidades de estar en Europa nuevamente, y de intentar estos tres partidos dar todo lo que podamos dar para conseguir ese objetivo”.

El presidente muestra total y absoluta confianza en el Cuco Ziganda, al que halaba: “Siempre he resaltado la importancia que tiene para mí Cuco, y a mí me parece que si repasáramos un poco los entrenadores, con sus diferencias, Marcelo, Ernesto, Cuco, lo que quiere decir para nosotros es que hay un criterio detrás, un perfil definido, estilo parecido y que pueden ser tres caras de una misma moneda. Es un vital muy importante.”

Por último, al ser cuestionado sobre si espera un verano en el que muchos equipos se fijen en las estrellas emergentes del Athletic, Urrutia opina: “No lo sé, no imaginar más allá del fin de temporada. De alguna manera, nosotros donde tenemos que poner el empeño es en que los jugadores estén a gusto aquí, que sepan lo que están defendiendo y que estén a la altura del club. Hoy en día con el nivel de recursos económicos que está recibiendo la gente, es difícil estar tranquilo con una clausula, pero cuando alguien se sienta en su casa, siente que está en familia, siente que la familia le apoya, en los buenos y en los malos momentos está a gusto, creo que es lo que debe de hacer el Athletic.”