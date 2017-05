Alavés - Athletic Club: derbi con sabor europeo

Google Plus

Iker Muniain ante Ibai Gómez en San Mamés - Vía athletic-club.eus

El Athletic Club llega a Vitoria para disputar su antepenúltima final de la temporada. Cada partido es vital para los de Ernesto Valverde, que buscan una plaza europea para la siguiente campaña. El encuentro se disputará el próximo domingo, 7 de abril, a las 12:00 horas. Alavés y Athletic siempre han disputado encuentros de máxima rivalidad, propio de un derbi vasco, por lo que ambas plantillas ofrecerán al aficionado 90 minutos cargados de intensidad.

Los leones llegan a la jornada 36 de La Liga con 62 puntos y sextos en la tabla. Han ganado las últimas cuatro jornadas y están empatados a puntos con la Real Sociedad, que empató a uno ante el Sevilla el pasado 5 de mayo en el Sánchez Pizjuán. Por su parte, el Villarreal se cruza con el F.C. Barcelona de Luis Enrique el sábado 6 de mayo, y si no puntúa ante los blaugranas sería una oportunidad de oro para el Athletic ya que de ganar en Mendizorroza adelantaría al submarino amarillo.

A su vez, los vitorianos no quieren bajar la guardia ante el Athletic, porque aunque La Liga ya esté terminada para los babazorros, todavía les queda disputar la histórica final de la Copa del Rey ante el F.C. Barcelona. Los de Pellegrino llegan a esta antepenúltima jornada con un total de 48 puntos y décimos en la tabla.

Últimas estadísticas

En los últimos once encuentros disputados entre ambos equipos, el Athletic Club se lleva a favor un total de ocho victorias frente a una del Deportivo Alavés. Además de dos empates con reparto de puntos para ambos equipos. Mendizorroza se presenta bien para los leones, ya que de sus once visitas en Primera División a Vitoria tan solo han sido derrotados en una ocasión. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el pasado 8 de enero de este mismo año en La Catedral, donde los de Pellegrino consiguieron hacerse con el empate a cero y llevarse un punto a la capital vasca.

La primera victoria de los albiazules ante los rojiblancos se remonta al año 2000, marcado como un encuentro tenso ya que en la temporada anterior los rojiblancos ganaron en San Mamés, donde podían haberse proclamado Subcampeones de Liga. Los babazorroz tuvieron que conformarse con disputar la Europa League y una temporada más tarde se vio la revancha en Mendizorroza, donde ganó el Alavés por un 2-1.

Ibai Gómez y Gaizka Toquero

Un derbi vasco siempre se vive con ilusión y ganas. Intensidad y buen fútbol. Para cualquier aficionado del fútbol vasco es un plan que no se echa a perder. Aunque el club vitoriano ha puesto las entradas para el derbi a 70 euros, precio del que se han quejado los aficionados athleticzales, se espera máxima ocupación el domingo en Vitoria. Además de los correspondientes aficionados de cada conjunto, los propios jugadores suelen disfrutar este tipo de partidos, por lo que conlleva ganar al rival hermano. El Glorioso tiene dos integrantes exleones en el equipo, Gaizka Toquero e Ibai Gómez.

Seis temporadas en el Athletic lleva a la espalda el de Santutxu, un total de 145 partidos y 157 goles con la elástica rojiblanca sobre la piel. "Será un partido precioso", admitió en rueda de prensa. Además, muy activo en las redes sociales, ha colgado un par de fotos donde se ven las ganas que tiene de enfrentarse al Athletic.

Ibai Gómez en su cuenta oficial de Twitter - Vía twitter.com

En cuanto a Gaizka Toquero, quien estuvo siete temporadas en el Athletic, jugó 207 partidos y marcó 25 goles, también espera un partido bonito y con ilusión. Óscar de Marcos declaró en Lezama que son amigos, que la relación no ha terminado y que no estaría mal que les hicieran un "favorcillo", entre risas. Toquero no dudo en responder al de Laguardia con el mismo toque de humor: "Ya le invitaremos a una comida".

Árbitro: Martínez Munuera

El colegiado Martínez Munuera (Benidorm, 1982) será el encargado de dirigir el derbi entre Alavés y Athletic Club el domingo. Con el cierre de esta campaña, el árbitro suma cuatro temporadas en la máxima categoría, aunque también ha dirigido encuentros en Segunda División y Segunda Divisón B. Martínez munuera suma en total 215 partidos. El colegiado ha arbitrado 19 partidos hasta la fecha esta campaña y ha enseñado 98 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas.

Esta temporada ha arbitrado a ambos conjuntos. Al Alavés ante el Deportivo de La Coruña en la cuarta jornada de La Liga, donde mostró siete tarjetas amarillas en los 90 minutos. También ha dirigido encuentros del Athletic esta campaña: tres de tres. El colegiado arbitró a los leones ante el Granada, Celta y Espanyol y en las tres ocasiones han salido victoriosos los de Ernesto Valverde.

Martínez Munuera en San Mamés - Vía athletic-club.eus

Declaraciones de los entrenadores

Ambos entrenadores coinciden con que la temporada que ha hecho el rival es de elogiar. Tanto Pellegrino como Ernesto Valverde dijeron en rueda de prensa que se trata de un partido para que el aficionado disfrute, y aunque el Athletic se juegue mucho esta jornada -el Alavés no tanto-, los babazorros saldrán al terreno de juego a ganar y sumar puntos en la tabla.

Ernesto Valverde ha calificado el encuentro ante el Alavés como "el partido clave de la temporada". "Llevamos una racha extraordinaria. Es como cuando un jugador las mete todas. Estamos así. Nos atrevemos", admitió el técnico rojiblanco que llega a Vitoria para enfrentarse ante el Alavés con confianza y ganas. Además, tuvo tiempo para elogiar al rival: "le hacen muy pocos goles y rentabiliza muy bien los que marca. Y tácticamente es un buen equipo".

Por su parte, Pellegrino también tuvo unas palabras de afecto hacia el club rojiblanco. "Es un equipo completo y muy fuerte", dijo. El técnico argentino admitió que "el del Athletic es un partido muy lindo y a los jugadores se les nota en la cara", por lo que nadie duda de que el domingo en Mendizorroza se verá un derbi lleno de ilusión.

Altas, bajas y posibles onces

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde ha convocado a Iraizoz, Arrizabalaga, Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, I.Lekue, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit y Yeray. Remiro, Etxeita, Susaeta, Elustondo y Eraso no han sido convocados por decisión del míster.

El técnico albiceleste, Pellegrino, dará la convocatoria del partido unas horas antes del partido. Lo que si es cierto es que no podrá contar con Laguardia porque está lesionado. Fernando Pacheco podría volver al once inicial tras descansar en el Benito Villamarín ante el el Betis.