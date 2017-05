Iraizoz: “Nunca me voy a arrepentir de no haber estado en el Athletic”

Iraizoz, en el encuentro de esta temporada frente al Atlético de Madrid. | UGS Vision.

El paso del tiempo empieza a hacer mella real en el Athletic. El conjunto rojiblanco está sufriendo la perdida, o bien por retirada, o bien por marcha a otros lados al no contar para la institución, poco a poco de todos sus capitanes. En primer lugar fue Andoni Iraola, que decidió dejar la disciplina rojiblanca para vivir una aventura americana hace dos temporadas, la pasada campaña fue Carlos Gurpegui, eterno capitán del Athletic, el que abandonaba la disciplina, esta vez, para unirse al cuerpo técnico de Ernesto Valverde y este año, le toca el turno a Gorka Iraizoz, que el pasado jueves se despidió en sala de prensa de su club y sus compañeros.

Tras un emotivo discurso inicial, en el que el guardameta, emocionado, agradeció a sus padres y esposa todo lo que le han aportado, comenzó la ronda de preguntas. En la primera, el guardameta explicó lo que para él significa el “sello Athletic”: “Bueno, para mí, ponerle un titular al sello Athletic es complicado, el Athletic, yo siempre he dicho que es como una familia, es una familia, es mi familia, así lo creo y así lo he sentido, me ha transmitido junto con lo que mi padre y mi madre me han transmitido, esos valores que yo considero importantes para mi casa, para mis hijas, para como entiendo la vida, así lo he hecho durante todo el camino, así lo voy a seguir haciendo, por lo tanto eso es algo muy muy especial que me ha regalado este club. Es algo que ira dentro de mi familia durante espero generaciones y generaciones. No se puede etiquetar en una frase tan corta.”

"Es un privilegio el que he tenido, poder aportar dentro de mis posibilidades todo mi saber, toda mi experiencia, todo lo que tenía para dar, para sacar algo que mucha gente tenía puestas expectativas adelante"

Ya sobre el momento que está viviendo, el capitán explico cómo se asume el no continuar en el club rojiblanco: “Bueno, primero, que es un privilegio el que he tenido, poder aportar dentro de mis posibilidades todo mi saber, toda mi experiencia, todo lo que tenía para dar, para sacar algo que mucha gente tenía puestas expectativas adelante, con mucho esfuerzo, con mucha gente, sumando poquito a poquito entre todos y por lo tanto, ese privilegio es algo que me hace muy feliz. Esa oportunidad me la ha dado el Athletic, algo que cuando era niño jamás podía imaginar que hubiese ocurrido de esa manera, de esa magnitud, por lo tanto es momento de agradecer, de estar alegre dentro de la pena lógica que a uno le da cuando tiene tantas vivezas con tanta gente, pero bueno, es un momento alegre y así lo quiero vivir.”

Poco después destacó los momentos con los que se queda de su paso por el club bilbaíno: “He tenido muchísimas vivencias, he tenido la suerte de jugar muchísimos partidos importantes, finales, decepción en las finales, alegría ganando un título, pero eso queda para cuando uno es viejecito y cuenta las batallitas a sus nietos, en ese momento seguro que lo disfrutaré contándolo, pero me queda el en los momentos críticos el haber tenido ayuda a mi lado, gente que ama el Athletic como yo lo hago, solo tenía que mirar a un lado para ver a un compañero, una mirada cómplice, un aliento, una palabra, incluso más de una mano empujándome hacia delante, y por lo tanto, ese es el regalo que me queda”.

Iraizoz celebra la Supercopa con Iago Herrerín. ! Foto: Athletic.

Y llegó la pregunta “incomoda”. El portero fue consultado por la posibilidad de jugar su último partido en San Mamés, sin embargo, Iraizoz lo tiene bastante claro: “Entiendo que es muy fácil, el domingo no es un partido homenaje, por lo tanto, hay muchísimo en juego, yo estoy preparado igual que lo he estado los 36 partidos anteriores, de Europa, siempre, para sí tengo oportunidad de estar en el campo hacerlo con todas las garantías, como siempre, por supuesto que quiero jugar pero quiero jugar el domingo, el siguiente, los 36 anteriores, los amistosos y los homenajes también."

Además, añade: "Soy futbolista y me encanta jugar todos los partidos, pero diferencio perfectamente que el partido es una cosa y la posibilidad que tenga de poder despedirme de la gente que quiero o que la gente me lo agradezca a mi es otra cosa totalmente distinta. No es una responsabilidad que me compete y lógicamente, el aura que conlleva que yo juegue, si deciden que es positivo para ayudar al equipo perfecto, sino, lo importante es ganar este, el siguiente e irme con el equipo donde se merece, que es estando en los puestos europeos, lo más arriba posible, porque el esfuerzo que hacen estos chicos, cada día, a cada momento, lo merece”.

Cuando alguien se marcha de algún lugar, siempre deja un legado, un recuerdo, Iraizoz opina sobre cómo le gustaría ser recordado: “Cada uno me recordara a su manera, en este proceso me he encontrado en diferentes momentos de mi vida. Algunos me habrán conocido en un momento un poco más avinagrado, otros un poco más alegre, todo ha sido un pequeño proceso y al final eso es lo bonito de esto, cada uno hace su valoración de la persona, respecto a lo que vive con ella y eso es lo más bonito.”

"Todo lo que recibo hasta día de hoy es increíble y me hace seguir teniendo fuerzas, pero no es una decisión tomada ni que sea para tomar ahora”

Sin embargo, el guardameta avisa que no se retirará del fútbol: “En este tiempo me siento con fuerzas, con ganas de seguir, ilusión sobretodo, tengo miedito, un miedito pequeñito también, porque se abre un prisma nuevo, una etapa nueva en mi vida familiar, que me hace tener ese miedito pero que me mantiene vivo, la verdad es que, eso es bonito también, porque todo lo que recibo hasta día de hoy es increíble y me hace seguir teniendo fuerzas, pero no es una decisión tomada ni que sea para tomar ahora.”

Además, destaca el no estar decepcionado porque el club no le haya ofrecido renovar: “Habiendo tenido la posibilidad de estar al pie del cañón en estas diez temporadas es imposible sentir decepción en una situación así, me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad que he tenido, feliz de poder haber podido dejar algo de mí en cada rinconcito de este club, agradecimiento y felicidad. No hay otra forma de sentirlo, de vivirlo y eso es lo que hace grande al Athletic.”

El portero analiza la madurez del vestuario que deja: “Es una transición lógica y como la vida en general el fútbol también la tiene. Llegué aquí con una edad, me voy con otra, todo es una transición y un aprendizaje en el camino, y aquí hay jugadores que con la edad que tienen han vivido y vivirán muchísimas mas experiencias que yo, tendrán más experiencia en diferentes situaciones, y como he dicho, la luz que brilla dentro de ellos es tan potente que son capaces de iluminar cualquier camino y hacer ver a la gente, cogida de la mano por donde tienen que ir. Esa es la fuerza que tiene este vestuario, cada persona que está aquí y eso es lo que diferencia en los partidos al resto de los equipos”.

Iraizoz destaca un momento crítico, el que vivió con Marcelo Bielsa: “Yo he vivido, no momentos difíciles, porque de los momentos difíciles no se sale adelante, uno se estanca y no sale, he vivido momentos increíbles precedidos de momentos críticos en los que ha habido mucho aprendizaje, ha habido, que reinventarse para poder seguir dando al equipo lo que necesita de mí, esa es la gran pregunta que ha movido mi corazón y mis fuerzas para seguir adelante, incansable, porque entiendo que es lo que ellos se merecían, y no podía ni defraudarme a mí ni a la gente a la que quiero. En ese camino ellos han estado a mi lado también, y he aprendido con ellos.”

"Dentro del vestuario se demuestra el amor de muchas maneras"

Aunque también destaca el momento más bonito vivido en el vestuario del Athletic: “El momento no tiene nada que ver con el fútbol, sí tiene que ver porque es en el vestuario, dentro del vestuario se demuestra el amor de muchas maneras y cuando un equipo entero se junta para gastarte una broma o entre 24 jugadores se alían para gastarte una broma quiere decir que te aprecian mucho. Así lo he sentido muchas veces pero hay una muy especial, y tengo esas zapatillas guardadas en mi casa.”

También tuvo tiempo el meta de agradecer a sus tres entrenadores lo que le han aportado: “He sido un privilegiado por tener minutos con todos ellos, poder aportar en el campo para poder ganar los partidos y han creído en mi para sacar el proyecto adelante en una posición o en otra, dependiendo de las competiciones, y eso es de agradecer lo primero, he aprendido, todos me han aportado muchísimas cosas, en ámbitos diferentes porque son entrenadores distintos."

El portero continuó agradeciendo personalmente: Joaquín (Caparrós) fue quien me dio la oportunidad de empezar el sueño que tenía desde pequeño viniendo al Athletic, lógicamente, es especial, con Marcelo me reinvente, fue un aprendizaje tan potente que tuve que reinventarme para salir adelante, para poder aportar todo lo que tenía y Ernesto es muy especial, lo he vivido en dos etapas distintas, he jugado finales con el muy importantes, ha sabido controlar ese potro que llevo dentro, que es muy complicado, tiene un valor increíble y hoy es el día de agradecerles todo ello”.

A la pregunta de si se arrepiente de algo, el portero es tajante: “No. He tenido posibilidad de hacer las cosas de otra manera, cuando te equivocas y lo ves es muy fácil decir que lo habrías hecho de otra manera pero, el impacto y la potencia que tiene equivocarse para salir adelante es un regalo que te da la vida y nunca me voy a arrepentir de no haber estado en el Athletic, esa es mi decisión hasta día de hoy, hasta el final, es la posibilidad que me ha dado el club, me siento feliz, privilegiado y agradecido”.

Gorka Iraizoz en su segunda temporada como león. | Foto: Athletic.

Por último, la pregunta más emocionante, Iraizoz, con un nudo en la garganta, destacaba lo que más iba a echar de menos del Athletic:” A mis compañeros es lo primero, es muy difícil explicar lo que sientes cuando estas con ellos, desde que entras por esa puerta, cada uno te brinda una parte de él, te hacen bromas, te cogen las manos, miradas cómplices, incluso cuando nos enfadamos entre nosotros tienen un sentido, y lógicamente los voy a echar muchísimo de menos, no tengo ninguna duda, han estado a mi lado creciendo deportivamente, familiarmente, con mis hijas, con mi mujer y eso no tiene precio.”