Previa Athletic Club - Leganés: Europa vs permanencia

A falta de dos jornadas para terminar La Liga, el Leganés de Asier Garitano visita La Catedral con intenciones de lograr los tres puntos y asegurar la permanencia en Primera División otro año. Por su parte, los rojiblancos saldrán al terreno de juego a jugar una final -otra- ya que su objetivo es conseguir una plaza en la Europa League. El partido se jugará el próximo domingo, 14 de mayo de 2017 en San Mamés, Bilbao a las 20:00 horas.

El Athletic llega a este duelo tras haber perdido ante el Alavés en Mendizorroza tres puntos vitales para seguir en la lucha por la UEFA. Con 62 puntos, empatados con la Real Sociedad y uno menos que el Villarreal, el Athletic de Ernesto Valverde se coloca sexto en la clasificación. A su vez, aunque el Leganés este casi salvado, las matemáticas son las que son y todavía deben puntuar para no tener ningún susto en la recta final de la campaña. Los de Garitano llegan a Bilbao tras haber goleado al Betis en el Estadio Municipal de Butarque. Szymanowski en dos ocasiones, El Zhar y Pires fueron los artífices de conseguir la victoria ante los andaluces.

El Athletic sabe que la victoria ante el Leganés en casa es necesaria para lograr el objetivo y para sellar una muy buena temporada con resultados increíbles como locales. Además, en la última jornada los leones visitan el Vicente Calderón para medirse ante el Atlético de Madrid de Simeone. Los de Valverde no quieren bajar la guardia porque saben que los pepineros no les pondrán las cosas fáciles (véase en la primera vuelta donde el marcador no pasó de un empate a cero).

Últimas estadísticas

2016-2017. Primera campaña para el Leganés en Primera División. El partido de ida, que se jugó en Butarque, Madrid, los pepineros supieron dar la talla ante un Athletic europeo y el encuentro quedó en un empate a cero y reparto de puntos entre ambos equipos. Tras aquel partido, los leones llegan a esta jornada sabiendo que el 'Lega' es uno de esos conjuntos que saben como reaccionar a un partido tupido gracias a su competitividad.

Por el contrario, el Athletic lleva desde que surgió en Primera División, y es junto al F.C. Barcelona y el Real Madrid los equipos que no han descendido nunca. Otra temporada más en la máxima categoría a la espalda de los rojiblancos, que dejan claro cada campaña que están a la altura de seguir invictos.

Todo queda en familia

Cinco integrantes de las filas del Athletic tienen pasado rojiblanco. Unai Bustinza, Erik Moran, Unai López, Iago Herrerin y Jon Ander Serantes son los jugadores que han crecido en Lezama. De los cinco, solo dos podrán disputar el partido del domingo en San Mamés. Serantes será baja ante el Athletic por lesión y tanto Unai López como Iago Herrerin no estarán disponibles en La Catedral por el contrato en calidad de cedidos que mantienen con el Athletic.

Unai Bustinza en Butarque / Vía deportivoleganes.com

Unai Bustinza y Erik Morán podrán saltar al terreno de juego -que ya conocen- para darlo todo por su elástica. El primero, quien puede cumplir en el campo como central o lateral derecho, busca minutos para demostrar que tiene sitio en el equipo ya que desde la llegada de Tito al Leganés ha dejado de tener tanto protagonismo. El joven tiene contrato con el club madrileño hasta 2019. Por otro lado, Erik Moran, quien llegó al Leganés tras disputar año y medio en el Zaragoza.

Gorka Iraizoz, diez años bajo palos rojiblancos

El guardameta del Athletic, Gorka Iraizoz, dejará el club este verano. Tras diez años defendiendo la camiseta rojiblanca, y a sus 36 años de edad, el de Pamplona termina contrato el próximo 30 de junio. El arquero ha conseguido en el Athletic logros importantes como la Supercopa de España ante el Barcelona, tres finales de Copa del Rey y una final de UEFA Europa League.

El próximo domingo en el encuentro ante el Leganés, el club y la afición se encargarán de despedir a Gorka Iraizoz en casa, como se merece y por la puerta grande, ya que ha demostrado durante todo este tiempo la pasión que tiene por el fútbol y, sobre todo, por el Athletic.

Gorka Iraizoz despidiéndose en Lezama / Vía athletic-club.eus

Árbitro: Fernández Borbalán

El colegiado Fernández Borbalán (Almería, 1973) será el encargado de dirigir el encuentro entre Athletic y Leganés el domingo en San Mamés. Con este partido, será el cuarto del almeriense pitando al club rojiblanco esta temporada. Pitó en Mestalla, donde ganó el Valencia por un 2-0, en Balaídos, donde se saldó una victoria para el Athletic y en la ida de la Copa del Rey ante el F.C. Barcelona con un 2-1 para los de Valverde.

Todos los encuentros ligueros del Athletic con Fernández Borbalán se resumen en 11 victorias, 6 empates y 12 derrotas, mientras que en la Copa del Rey el Athletic ha ganado 2 encuentros y ha perdido 5.

Fernández Borbalán en Mestalla / Vía athletic-club.eus

Declaraciones de los entrenadores

El técnico rojiblanco compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para hablar sobre el choque ante el Leganés en San Mamés el domingo. "No doy por cerrado nada. Solo pienso en ganar al Leganés y que no va a ser fácil", admitió el míster. También añadió que “este partido puede ser definitivo si ganamos y la Real pierde, matemáticamente estaríamos clasificados para jugar en Europa la temporada que viene”. También habló de la situación del rival, ya que el Leganés aunque este casi salvado no lo está matemáticamente. "Les hace falta un punto y no creo que salgan a regalarnos nada, si lo puede conseguir el domingo mejor que esperara al siguiente y ahorrarse esos momentos de tensión”, dijo.

Garitano también se expuso a los medios en rueda de prensa. "Hace falta un punto para conseguir las cosas y las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no antes. No hemos hecho nada, solo sumar para tener opciones y vamos a por esas opciones", autocriticó. El Leganés necesita un punto para lograr la permanencia y el técnico pepinero no quiere celebrar nada antes de tiempo. El 'Lega' llega a San Mamés con una mentalidad ganadora: "No cambia absolutamente nada de lo que pensamos cada jornada. Vamos allí como fuimos a Eibar o a Villarreal, con la misma idea", afirmó.

Altas, bajas y posibles alineaciones

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde ha convocado a los siguientes jugadores para medirse al Leganés el domingo en San Mamés: Iraizoz, Bóveda, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Arrizabalaga y Yeray.

Por su parte, Garitano todavía no ha ofrecido la convocatoria del Leganés.