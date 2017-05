Antecedentes: Athletic Club - Leganés, partido casi inédito

Google Plus

Iñigo Lekue peleando un balón en Butarque / Vía athletic-club.eus

Todo aficionado del fútbol sabe que el Athletic, junto con el Real Madrid y el Barcelona, son los únicos equipos que no han bajado nunca a Segunda División. Por su parte, el Club Deportivo Leganés ha disputado este año su primera campaña en la élite del fútbol español, por lo que el domingo se juntan en San Mamés dos equipos diferentes en su historia, pero bastante iguales en su ambición de creces y ganar.

No hay estadísticas para ambos conjuntos ya que el Athletic tan solo ha disputado un partido ante los pepineros. El partido se disputó el pasado 11 de enero de 2017 en el Estadio Municipal de Butarque, Leganés, Madrid. Athletic y Leganés no supieron pasar del empate a nada a pesar de que ambos conjuntos hicieron buen partido. El Athletic llegaba a Madrid tras haber ganado al Barça en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey con ganas de enfrentarse al Leganés de Garitano de la misma forma, pero no pudo ser. Al Athletic se le han dado mucho mejor esta campaña los partidos en casa que los jugados a domicilio.

El conjunto pepinero tuvo en varias ocasiones la opción de hacer goles, pero no supieron aprovechar las oportunidades. El Athletic, tras ser anulado un gol de Raúl García por un supuesto agarrón a Timor, consiguió hacerse con un punto y salir vivo de Butarque.

El equipo madrileño no conoce al Athletic pero si a su filial, con quien disputó la temporada pasada los encuentros de Liga de la Segunda División y otros en Segunda B. El feudo rojiblanco, San Mamés, ya sabe quien es el 'Lega' ya que el partido ante el Bilbao Athletic que se jugó la temporada pasada ganó allí por un 1-2 a falta de siete jornadas para su histórico ascenso a la máxima categoría. El Leganés selló su ascenso directo a Primera División en Anduva, tras ganar por muy poco al Mirandés. El equipo madrileño llegaba a Miranda con ganas de hacer historia y así fue. Con su gente allí en Anduva, el Leganés hizo historia: ascenso a Primera División.