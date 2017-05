Torres tumba al Athletic

Google Plus

El choque tenía todos los tintes de un partido de despedida. El Atlético llegaba sin jugarse nada pero con las ganas de despedirse de su estadio con una victoria, por su parte el conjunto vasco se jugaba la posibilidad de entrar en Europa la próxima temporada.

Un partido especial, el equipo madrileño se despide de su casa frente al club "que le fundó". Otra de las casualidades de este choque es que lo podía disfrutar uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca, Raúl García, aunque fuera con la camiseta visitante.

Una despedida en la que la afición quiso dar su propio homenaje al Vicente Calderón, se sostuvo una pancarta en la que se podía leer: "Paseo de los Melancólicos, Manzanares, cuánto te quiero". Todo era un ambiente de fiesta en el último choque a orillas del Manzanares.

Novedades en los onces

En lo deportivo, los locales llegaban con la defensa en cuadro. Juanfran, Vrslajko, Godín, Giménez y Filipe por distintos motivos eran bajas por distintos motivos. En el medio del campo jugaba uno de los jugadores que probablemente se despida hoy, Tiago Cardoso, uno de los más queridos por el Cholo y el Vicente Calderón.

Por su parte, el Athletic salía con su once tipo pero con una variación, introducía a Iturraspe en el medio del campo por Williams. Un planteamiento que según lo visto en la primera parte fue nefasto.

Diez minutos y listo

El encuentro comenzaba con los de Valverde queriendo el balón pero sin peligro. La primera posesión que tuvo el Atleti en campo contrario acaba con un pase de Tiago a la espalda de la defensa para Griezmann que asiste a Torres para que anote el 1-0 a bocajarro.

Un gol que la defensa estuvo muy blanda y el guardameta de Ondarroa no pudo detener. Un ataque no finalizado por los de Bilbao supuso una contra de los del Manzanares que acaba con otro gol de Torres al contraataque en el minuto once con asistencia de Koke.

2-0 y el Calderón saltaba con su equipo. Mientras tanto, el conjunto del Bocho estaba asumiendo el golpe, ya que no había entrado en el choque todavía y en la primera parte casi no creó peligro al portero esloveno.

El Calderón saltaba y saltaba

La primera parte transcurrió con la afición que se dedicó a despedir a sus jugadores y a su cuerpo técnico. En cuanto al encuentro, el Athletic intentaba generar peligro de una manera inocente, a través de centros pero no llegaba a rematarlos.

Los de Simeone se mantuvieron defendiendo cómodamente y sin generar ningún peligro, ya que los dos disparos que realizaron en la primera parte fueron en los diez primeros minutos y acabaron en gol.

Descanso y reacción de los leones

El equipo visitante se veía fuera de Europa y tenía que reaccionar. El primero en hacerlo fue Valverde que hizo entrar en el campo a Williams y sentó a Iturraspe.

El Athletic generó cierto peligro, pero fue el Atlético quien pudo adelantarse otra vez con un gol anulado a Torres por fuera de juego de Griezmann. El que sí que acertó fue Williams que tras un pase de De Marcos batía a Oblak y daba esperanzas a los bilbaínos poniendo el 2-1 en el marcador.

El Athletic estaba un gol del empate pero no conseguía generar peligro y tenía que mirar los otros resultados para ver sí podía clasificarse para Europa. Hasta que en los últimos minutos el argentino Correa sentenciaba a los visitantes y hacía el 3-1. Un gol que pasará a la historia por ser el último gol en el Vicente Calderón.

Día de ovaciones

No es habitual que en un campo visitante te lleves una tremenda ovación, pero si eres Raúl García y juegas en el Vicente Calderón, entonces sí. En el minuto 57 fue sustituido por el Txingurri y la que fue su casa le despidió como se merece al navarro.

Torres, tras su doblete fue sustituido en el minuto 64 por Gameiro, el de Fuenlabrada es uno de los ídolos de los colchoneros y así se lo hicieron saber. Por último, Tiago Cardoso, minuto 88 y la grada rojiblanca rompía en aplausos para decirle adiós al jugador portugués.

En vilo hasta el último minuto

El Athletic llegaba empatado con la Real Sociedad y un punto por debajo del Villareal. Se antojaba que el partido frente al Atlético era más difícil de los tres, y más tras el 2-0 inicial el club bilbaíno tenía la vista puesta en Balaídos.

Los de Valverde necesitaban la derrota de los donostiarras para quedar sextos. Y hasta dos veces el Celta se adelantó pero en el último minuto del duelo marcó el definitivo empate a dos que condenaba al Athletic a la séptima posición.

El equipo vasco finaliza en séptima posición y depende del Barcelona para jugar Europa. Si el conjunto de la ciudad condal ganan la Copa del Rey, el Athletic accedería a las previas de la Europa League, si no fuera así, el Alavés iría a Europa y la Real Sociedad a la previa europea.