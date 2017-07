Muniain: "Sabemos que el día 27 es el primer partido oficial y nos jugamos mucho"

Google Plus

Muniain durante un partido en la temporada pasada || Vía athletic-club.eus

"Sabemos que el día 27 es el primer partido oficial y nos jugamos mucho, vienen semanas de mucha preparación", ha declarado Muniain en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de la mañana del Athletic Club. "Jugaremos varios amistosos contra rivales de nivel, que nos servirán para prepararnos", ha proseguido el extremo.

Respecto a las rondas previas para clasificarse a la Europa League, el navarro ha señalado: "Nos va a venir bien el movimiento y las sesiones de trabajo intensas en Suiza, hay que prepararse para el día 27". Dejando claro que la clasificación para Europa es prioritario para la escuadra bilbaína: "Queremos seguir la línea de estos últimos años con objetivo de clasificarse en Europa".

Ernesto y Ziganda

Preguntado por los dos entrenadores, Iker ha respondido: "Kuko y Valverde son de caracteres diferentes. Ernesto llevaba las cosas mas en silencio, mas tranquilas". Sobre la marcha del Txingurri al Barcelona, "Bart" ha asegurado: "A Ernesto no se le puede reprochar nada, todo lo que hemos hecho con el ha sido magnífico".

Y sobre el nuevo entrenador ha aseverado: "A Kuko le veo con ganas y fortaleza de transmitir mucho al jugador, es algo que me gusta". "Agradezco la ambición del míster, es algo que me encanta y con lo que me siento muy identificado", ha sentenciado sobre el que es su nuevo técnico esta temporada.

Posibles incorporaciones

"No sé como están los temas de fichajes, si viene alguien bienvenido sea, si no viene nadie, tenemos una plantilla muy fuerte y completa", ha afirmado Iker en rueda de prensa en Lezama.

En cuanto al nivel del equipo y de los futbolistas, el extremo ha explicado: "La competencia es máxima. Sí el que está no da el nivel, hay gente apretando. Eso es buena noticia para todos". Y todavía queda la llegada de los jugadores que han disputado el europeo sub 21, como son Williams y Kepa Arrizabalaga y Yeray Álvarez que por enfermedad será baja hasta mediados o finales de septiembre.

Sobre una posible salida del jugador navarro del Athletic, ha señalado: "En verano siempre salen rumores, estoy al margen de todo eso. Estoy feliz aquí". Sobre su nivel, el de la Txantrea ha destacado que la temporada pasada hizo "un buen número de goles", pero que de cara a este año "está dispuesto a trabajar para mejorarlo".