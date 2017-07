San José: “Fichar a jugadores con el potencial de Williams, Yeray o Kepa es muy difícil”

Google Plus

San José en rueda de prensa | Fotografía: Athletic Club

Pocos días después de comenzar la pretemporada, el Athletic ya comienza a recuperar una rutina que dejó apartada a finales de mayo. Viviendo los últimos entrenamientos de la semana antes de partir a Suiza, donde disputarán los tres primeros encuentros amistosos, las ruedas de prensa comienzan a sucederse desvelando las primeras ideas de José Ángel Ziganda, el nuevo entrenador que reemplaza a Ernesto Valverde tras cuatro años al frente del conjunto rojiblanco. El encargado de esa tarea el jueves, 6 de julio, ha sido Mikel San José, uno de los futbolistas que mejor acabó el pasado curso y que espera poder seguir mejorando de cara a la próxima campaña. Barajando también la posibilidad de ser el recambio de Yeray durante la recuperación del joven central, el navarro ha aprovechado para repasar el estado de ánimo por el que pasa su compañero y los objetivos de este nuevo curso.

Precisamente, por este último punto, ha comenzado una comparecencia en la que el futbolista rojiblanco se ha encargado de dejar claro que espera una temporada larga: “Tendremos que estar preparados para el día 27. Veo al equipo muy bien, con muchas ganas. Estamos entrenando de la misma manera que cuando acabó la pasada temporada”. Ese comienzo tempranero se debe a la disputa de una previa de UEFA Europa League que habrá que ver si pasa factura a largo plazo al conjunto de San Mamés. Por el momento, San José recupera esa palabra que siempre está vinculada con el torneo continental: ilusión. “Es una competición que nos ilusiona mucho, no hay porqué esconderlo, pero una vez que llegas a Europa no es fácil. Hay equipos con un nivel muy alto y no es fácil” añade un jugador que concluye diciendo que sienten la presión “al ser favoritos para pasar las eliminatorias”.

En cuanto al entrenador, San José ve muchas ganas en un Ziganda que, en palabras del centrocampista, “llevaba tiempo esperando esta oportunidad”. “Nos ha transmitido a todo el mundo que es una oportunidad que le encanta, que llevaba tiempo esperando y que le llena de ilusión y alegría dirigir a este equipo”. En cuanto a los cambios respecto a Valverde, coincide con la prensa al señalar que es demasiado pronto, aunque sí destaca del navarro el hecho de “estar siempre hablando y corrigiendo en el campo”. Deseando de que “el cambio sea para mejor”, San José reconoce que el nivel alcanzado con Txingurri y su cuerpo técnico fue muy alto: “Un cuerpo técnico como el que teníamos y un trabajo como el que hemos hecho ha sido muy bonito. Con este cuerpo técnico vamos a ir por el mismo camino, aunque todo va a depender de cómo se empiece y de los resultados”.

Aunque sí ha habido una cara nueva en el banquillo, este hecho no se ha dado aún en el terreno de juego, donde la parcela deportiva del Athletic aún no ha confirmado ningún fichaje, aunque sí se han estado barajando nombres como el de Berenguer o Mikel Merino. Sobre este último ha hablado San José, quien puede verse perjudicado con su llegada al ser uno más para ese centro del campo: “Todo el que venga para ayudar y hacer mejor a este equipo será bienvenido. Llegarán descartes, ya sabemos cómo funcionan las plantillas y hay gente que tiene que salir”. En cuanto a esa negativa en la llegada de caras nuevas, el navarro se muestra “tranquilo” y confía en la proyección de Lezama: “Estoy tranquilo porque fichar a jugadores con el potencial de Williams, Yeray o Kepa es muy difícil”.

Ya a nivel personal, su posición en el terreno de juego ha sido el tema principal. La ausencia de Yeray, que no volverá al primer equipo hasta finales de septiembre, le hace ser candidato a ocupar el puesto del joven canterano. Despreocupado sobre una decisión que considera del entrenador, se muestra “optimista” con la recuperación del central: “No somos especialistas en estos asuntos, pero verle de esa manera nos tranquiliza y alegra mucho. Tenemos ganas de que esto pase, que pase bien, y que Yeray lo pueda olvidar y se vuelva a centrar en lo que le gusta hacer”. Comprometiéndose a “mejorar lo ofrecido la temporada anterior” se ha cerrado una comparecencia de prensa que no será la última en lo que queda de semana, pues hay otra fijada para el viernes tras el entrenamiento matutino.