Ziganda: “No todos parten de cero, pero los puestos no son fijos”

Ziganda durante el partido del Athletic Club | Fotografía: Athletic Club

Llegó el primer amistoso de pretemporada del Athletic Club en lo que fue un partido propio de esta altura de curso. La falta de ritmo fue evidente en un equipo que, además, se quedó con diez jugadores a la media hora de partido tras la expulsión de Mikel Balenziaga tras sacar un balón con la mano que se colaba en la portería defendida por Iago Herrerín. El penalti, transformado por el Basilea, ponía en ventaja a un equipo suizo que, sin embargo, se vio por debajo en el marcador tras los tantos de Sabin Merino, en la primera parte, y Kike Sola, ya en los segundos cuarenta y cinco minutos. En el tramo final, los locales no solo igualaron el luminoso, sino que aprovecharon otra jugada a balón parado para sumar una victoria. Precisamente, las jugadas a balón parado han sido la nota predominante de la comparecencia de José Ángel Ziganda en la rueda de prensa posterior al choque.

"Ha habido un momento en el que nos hemos quedado sin aire"

El nuevo entrenador rojiblanco diferenció varias partes dentro de los noventa minutos de partido: “Hemos empezado bien el partido, teniendo en cuenta el rival y la altura de temporada en la que estamos. Ha habido un momento en el que nos hemos quedado sin aire. Ellos son un equipo al que le gusta tener el balón, que tiene calidad y que nos han hecho ocasiones. Tras la expulsión, el equipo ha reaccionado bien, hemos empatado y hemos tenido un larguero. En el segundo tiempo la mentalidad ha sido buena, hemos sido capaces de adelantarnos y luego nos hemos centrado en defender. El trabajo ha servido para jugar con diez”. En líneas generales, el técnico se muestra “muy contento” aunque pendiente de “cosas por corregir”.

Dentro de esas cosas ha incidido en las jugadas a balón parado, en las que admite estar trabajando nuevas tácticas: “Quiero achacar a que hemos intentado defender en zona aunque estamos acostumbrados a marcar al hombre. Venimos a buscar otras mejoras y otras valoraciones”. Siguiendo con el tema defensivo, no está de acuerdo al señalar que parece estar más centrado en mejorar esa faceta del equipo incidiendo, además, que no le preocupa demasiado el nivel del equipo en esas tareas. Finalizando con este tema, ha querido hacer un punto y aparte con Mikel Vesga, quien rindió bastante bien en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego: “Tenemos buenos centrocampistas. Mikel estuvo muy bien en la cesión al Sporting y ha venido en muy buena forma”.

"Aquí se trata de que todo el mundo apriete. Que nadie regale nada"

Otros jóvenes como Vesga también parecen estar llamando a la puerta del primer equipo con fuerza. Para ellos, Ziganda tiene un mensaje claro: “Aquí se trata de que todo el mundo apriete y de que los que estamos se quieran quedar todos y que den el nivel, que nadie regale nada. No todos parten de cero, pero los puestos no son fijos”. Dos que ya llegaron al primer equipo hace bastantes años son Iker Muniain y Óscar De Marcos. El extremo sorprendió al nuevo técnico, quien quiso ensalzar “la paliza impresionante que se ha dado” sobre el rectángulo verde. Sobre el segundo, Ziganda parece seguir la línea de su predecesor y orientarle hacia el lateral derecho: “Puede jugar en cualquier posición. No voy a decir nada porque, aunque lo normal es que juegue de lateral, no renuncio a nada porque tiene tanta habilidad, energía y nervio que puede jugar donde quiera”. De esta forma finalizaban las primeras declaraciones del entrenador navarro tras un partido con el primer equipo.