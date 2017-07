Ziganda: “No se pueden quedar todos, pero tengo que pensármelo bien”

Ziganda da órdenes a Muniain antes de salir al terreno de juego | Fotografía: Athletic Club

Segundo partido de pretemporada y primera victoria para un Athletic que poco a poco va cogiendo el ritmo de competición. La estancia en Suiza se antojaba ajetreada y no está defraudando. Sin tiempo de recuperar energías tras la derrota ante el Basilea por 3-2, los de Ziganda tuvieron que medirse a un Sion que, a pesar de estar algo más rodado, sí evidenció la diferencia de calidad respecto al conjunto vasco. Un gol en propia puerta en la primera parte y un buen remate de Raúl García en la segunda, fueron suficientes para alzarse con la victoria. Centrado en el ritmo, la condición física y los automatismos, el nuevo técnico rojiblanco le resta importancia a lo que muestra el luminoso al final de los noventa minutos: “No le damos importancia al resultado. Estamos centrados en los ritmos, el físico, el orden y los automatismos con y sin balón”.

En cuanto al choque frente al conjunto suizo, Ziganda se mostró “contento”, en especial con la primera parte: “Tratamos de ver dónde estamos independientemente del rival. Estamos contentos con los dos equipos. Tratamos de dividir el partido en dos grupos y queremos correr lo mismo que un partido en cuarenta y cinco minutos. El primer tiempo ha sido muy bueno en cuanto a velocidad, ritmo, robo de pelota y llegadas”. Se muestra satisfecho en torno a lo que están buscando en el país helvético y destaca “las ganas e intenciones de jugar de todos los jugadores”. No obstante, finalizando con el once, dice querer “compensar el equipo” y no centrarse en probaturas de cara al primer encuentro oficial de la temporada.

"En general todos los jugadores se han sentido cómodos en el campo"

De esta forma, aún no se puede desvelar si en ese primer equipo titular estarán algunos de los jugadores que más están llamando la atención en pretemporada. Sin duda alguna, el nombre propio es el de Córdoba, el extremo zurdo que ya ha dado dos asistencias de gol a sus compañeros. Tanto de él como de Aketxe, que se situó en la mediapunta del conjunto rojiblanco, Ziganda destaca el hecho de “ser más jóvenes y coger la forma más rápido”. “Han estado bien, pero no solo ellos, sino que en general todos los jugadores se han sentido cómodos en el campo, fuertes y bien con balón. Durante todo el partido hemos sido superiores al rival”.

Siguiendo con los nombres propios, posiblemente, la mala noticia fue la de Laporte, quien se tuvo que retirar con una sobrecarga. Quitando importancia al asunto, Ziganda reconoce que ha sido un cambio “por precaución”. También en la línea de centrales se ha movido un Mikel San José que no tuvo minutos ante el Basilea. Aceptando que es “una opción” para ese puesto, el que fuera entrenador del filial rojiblanco admite, sin embargo, que la decisión vino dada “porque Saborit no podía estar”. Finalmente, ha tenido que hablar de unos descartes que entiende que se tengan que hacer pero que, al menos de momento, no tiene en la cabeza: “Vamos a seguir viendo a todos los que podamos. No he hablado con nadie. Todos están aquí porque yo quiero que estén. Evidentemente, no se pueden quedar todos, pero tengo que pensármelo bien”. De esta forma, resulta complicado pensar que en los días que quedan en Suiza se tomen las primeras decisiones en lo que a integrantes de la plantilla se refiere.