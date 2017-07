Bóveda:“Queremos creer que estamos de sobra preparados”

Eneko Bóveda en rueda de prensa | Fotografía: Athletic Club

A una semana de vivir el primer partido oficial de la temporada 2017/2018, el Athletic Club ultima los detalles de cara a esa trascendental previa de UEFA Europa League que, como sucediera en temporadas atrás, marcará el desarrollo del curso. Con todavía dos encuentros amistosos por disputar, los de Ziganda quieren tener el mejor estado físico posible para enfrentarse a un Dinamo Bucarest que, a pesar de no ser el favorito, se antoja como un rival difícil. El que tiene pocas esperanzas de formar parte de ese once inicial es un Eneko Bóveda que ha atendido a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento para repasar lo que van a tener por delante, su posición en la plantilla y las características del nuevo proyecto del entrenador navarro.

El bilbaíno vuelve a encomendarse a esa polivalencia que le dio un protagonismo pasajero durante la pasada campaña con Ernesto Valverde: “No hemos hablado concretamente de la posición, pero me conoce de hace tiempo y sabe que he jugado tanto en una posición como en otra. Me encuentro cómodo tanto de central como de lateral”. Participando en los amistosos con los que se presuponen menos titulares, Bóveda no pierde la esperanza a pesar de reconocer que los jugadores siempre ven indicios en las decisiones del entrenador: “Los jugadores siempre estamos intuyendo lo que puede llegar a pasar. Como todas las pretemporadas, este es un periodo en el que se hacen diferentes pruebas. La semana que viene tenemos un partido importante y veremos qué pasa”. Con la idea clara de que “la temporada no acaba la primera semana”, Bóveda tiene la ilusión de “aportar este año lo máximo posible en minutos y en trabajo” sobre el terreno de juego.

Aunque como bien dice el defensor el curso no acaba en los primeros días, sí puede venir muy influenciado por lo que ocurra en esa previa de la UEFA Europa League. Pasar el corte se antoja fundamental para un conjunto que acabó séptimo la pasada Liga Santander. Queriendo pensar que están de sobra preparados para el choque, el de Bilbao acepta que “es una pretemporada corta”. “Queremos creer que estamos de sobra preparados. Es una pretemporada corta, pero no tenemos excusas. Tenemos esa condición de favoritos y queremos pasar la eliminatoria. Cargamos con esa presión”. Sin conocer aún el tipo de fútbol del conjunto rumano, Bóveda sí avanza que “no es ninguna banda”.

Para superarles, los jugadores rojiblancos tendrán que demostrar todo lo que han aprendido en estas primeras semanas bajo el mando de un José Ángel Ziganda que, según ha anunciado el defensor vasco en rueda de prensa, “le gustan las cosas que salían bien en la etapa anterior”. “Quiere añadir otras cosas que él considera que van a ser importantes para la mejora del equipo. Estamos en un proceso de, si se puede, mejorar lo que hemos hecho hasta ahora”, añadió. De esta forma, se daba por finalizada una comparecencia de prensa de un jugador que, al menos con Valverde, no tuvo demasiada importancia sobre el terreno de juego para el conjunto de San Mamés.