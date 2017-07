Ziganda: “Podemos afrontar la previa con garantías”

Ziganda durante el partido ante el Real Valladolid | Fotografía: Athletic Club

Acaba la primera parte de la pretemporada del Athletic Club y lo hace de la misma forma en la que comenzó, con una derrota. Si en el primer encuentro de Suiza fue el Basilea el que se impuso a los de Ziganda, en el este último, ya en territorio vasco, ha sido un Real Valladolid que se aprovechó del descanso de los teóricos titulares rojiblancos. Con un equipo distinto al que presentó el entrenador navarro apenas 24 horas antes en Bélgica, los de San Mamés no pudieron mantener una ventaja temprana en el marcador. Consciente de que esa dura prueba de dos partidos sin apenas descanso sirve para “completar la última fase de preparación”, Kuko aceptó en la rueda de prensa posterior que la idea era que los jugadores disputaran cerca de noventa minutos cada uno: “Queríamos que la mayor parte de los jugadores completaran cerca de noventa minutos. Hay unas evaluaciones de juego, táctica y fundamentos que también nos interesan. Estamos donde queremos estar e intentamos asimilar las ideas”.

En cuanto al resumen del encuentro, el que fuera técnico del filial rojiblanco reconoce un buen inicio de su equipo aunque se mostró algo incómodo por las revoluciones mostradas: “Hemos salido bien, aunque algo revolucionados. Jugar a ese ritmo es difícil. Luego hemos bajado algo el ritmo. Aunque ellos proponen un juego combinativo, las llegadas claras han sido nuestras”. En cuanto a los segundos cuarenta y cinco minutos, reconoce la bajada de rendimiento: “En el segundo tiempo hemos estado peor. Nos ha costado robarles el balón, aunque con los cambios todo se ha igualado un poco, pero hemos tirado más de corazón que de acierto a la hora de empatar”.

"Le daremos vueltas para ver cómo completamos el once"

Todos estos exámenes que ha pasado el Athletic desde principios de julio tienen un motivo claro, la previa de la UEFA Europa League. Tranquilo a la hora de afrontar ese encuentro, Ziganda no ve motivos ni para preocuparse tras la derrota ante el Real Valladolid ni para alardear tras el triunfo ante el Brujas: “Tenemos que ser conscientes que nadie regala nada. Hay que tener claro que no nos tiene que influir en contra ni el resultado de ayer ni el de hoy. Hay debilidades que tenemos que atacar y mejorar, pero como cualquier equipo de fútbol, solo que nosotros con algo más de prisa”. Pensando “más a largo plazo que a corto” en lo que a la preparación se refiere, el de Navarra está convencido de que “se puede afrontar la previa con garantías”.

En cuanto al rival de esa previa, el Dinamo de Bucarest, quiere ver el partido que los rumanos tienen en casa en la que será la segunda jornada de su liga: “Tienen que jugar en casa. Queremos ver cosas de esta pretemporada y ese partido liguero en casa que será una referencia para nosotros. Hemos visto ya algunas cosas y haremos el análisis de cualquier rival. Tenemos que preocuparnos más de nosotros”. Siguiendo por esa vía, deja claro que “todavía hay que madurar el equipo inicial” que saltará al césped el próximo jueves: “Debemos descansar de estas pruebas, que han sido duras, y le daremos vueltas para ver cómo completamos el once”.

Sobre Eraso: "Se puede dar por segura su marcha"

Un once en el que a buen seguro no estará Javier Eraso, protagonista en la última previa europea que disputó el Athletic. El mediapunta dejará el club tal y como ha confirmado su entrenador en sala de prensa: “Se puede dar por segura su marcha. Hemos hablado él y yo y se han dado todas las circunstancias. Creo que es una buena decisión para todos”. En cuanto a la confirmación de más descartes, no se atreve a dar nombres pero sí deja la puerta abierta porque “la plantilla es más amplia” de lo que quiere un cuerpo técnico que, por otro lado, no va a arriesgar con ningún jugador: “Con Sabin tenemos confianza de que pueda entrenar la semana que viene. El año pasado tuvo algunos problemas parecidos y hemos querido prevenir más que lamentar”. Finalmente, concuerda esta idea con el plan previsto sobre Kepa Arrizabalaga y Williams, ambos convocados con la selección española sub-21 para la pasada Eurocopa. Aceptando que “quizás estén para la previa”, Kuko valora de forma diferente el caso del portero y el del atacante: “Repito que no queremos correr ningún riesgo y, si tuviéramos once jugadores, jugarían, pero no es el caso. Tenemos jugadores con la preparación más adelantada. Luego, el caso del portero es diferente, pero hay que pensarlo”. Así pues, aún quedan abiertas muchas incógnitas en torno a ese primer partido oficial de la temporada.