Iago Herrerín: “Estoy volviendo al club en el que siempre he querido estar”

Iago Herrerín en la sala de prensa | Fotografía: Athletic Club

A pocos días de pasar el primer test serio de la temporada 2017/2018, todos en el Athletic Club unen fuerzas para rendir de la forma esperada y poder estar en esa fase de grupos de la UEFA Europa League. Con muchas dudas en el once inicial por la fase del curso en la que está el equipo, lo cierto es que la portería parece ser una de las demarcaciones en la que parece estar más claro su inquilino. Aunque es Kepa Arrizabalaga el que se presupone como titular indiscutible a lo largo de la campaña, el hecho de haber regresado de vacaciones más tarde que el resto del equipo por la disputa de la Eurocopa Sub-21 a finales de junio hace que sea Iago Herrerín el que se perfile como arquero en el partido de ida ante el Dinamo de Bucarest. Con mucha importancia a lo largo de la pretemporada, el que estuvo cedido en el Leganés parece haber vuelto con fuerzas renovadas para aumentar el casillero de minutos. Este sentir, más claro si cabe tras la rueda de prensa del lunes, habrá que ver qué peso tiene en un entrenador que debe tomar la decisión.

"El otro día me tocó parar y otras veces seré el malo"

Ilusionado con este inicio de competición oficial, el de Bilbao quiere ir a por “una competición que gusta” en el territorio rojiblanco: “En menos de cinco días tenemos el primer partido oficial, de una competición que nos gusta y que podemos aspirar a ella, que al final es lo que queremos. El año pasado se hizo un gran trabajo y hay que sacarlo adelante para poder disfrutar”. Con la idea de “ayudar al equipo”, acepta de buena gana el ser titular ante el conjunto rumano tras “haber jugado la pretemporada y cogido minutos”. Una pretemporada en la que, por otra parte, ha sido una de las notas destacadas, sobre todo en el partido ante el Brujas que el conjunto de Ziganda ganó 0-2 en Bélgica: “El otro día me tocó parar y otras veces seré el malo. El equipo está bien y hemos empezado muy fuerte. Ganar 0-2 al Brujas el día de su presentación es algo muy importante para el jueves”.

Dejando claro que aún no han recibido ningún tipo de pista sobre la decisión del técnico navarro, Iago insta a ser responsables con el escudo que llevan puesto: “No nos ha dicho nada. Todos somos mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que trabajar y el que decidirá será el entrenador. Siempre que los tres demostremos que estamos bien, será bueno para el equipo y para nosotros”. Sí que ha desvelado que se produjo una conversación en la que el ex del Bilbao Athletic le comunicó que contaba con él para la presente temporada: “Hablé aquí y en Leganés. El día que me dijo el míster que contaba conmigo ya no había ninguna opción más. Desde ese momento pensaba en quedarme aquí y en apretar para disfrutar. Estoy volviendo al club en el que siempre he querido estar”.

"Quería era demostrarme que era portero de Primera División con continuidad"

Precisamente, de su etapa cedido en el club pepinero, Iago solo puede tener buenas palabras: “He jugado veinte partidos seguidos, algo que te ayuda mucho, sobre todo mentalmente. Para la madurez también, porque la presión que sufríamos para poder jugar otro año más en Primera División era mucha. Me he sentido muy cómodo e importante en aquel equipo. Desde el minuto uno Asier Garitano me dio toda la importancia del mundo y eso es lo que me llevo”. Por otro lado, y en un nivel más personal, señala que esa etapa en Butarque le permitió demostrarse que “era portero de Primera División con continuidad”.

Finalmente, y como no podía ser de otra manera ante una de las citas más importantes de la temporada, el bilbaíno ha hecho referencia a un Dinamo de Bucarest del que apenas han visto un partido amistoso: “Vimos un partido amistoso pero no dice mucho. Tienen un entrenador y gente que ha jugado aquí. Más que ellos, somos nosotros. Sabemos que tenemos una preparación más corta que ellos, pero hay que hacerlo bien”. Apunta, además, que la clave está en “sacar un buen resultado allí para acabarlo en San Mamés”. Con ese deseo que comparten todos los aficionados del Athletic se despedía de la sala de prensa uno de los nombres propios de la actualidad rojiblanca.