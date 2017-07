Dinamo Bucarest vs Athletic en vivo y en directo online en UEFA Europa League 2017

Google Plus

El estadio del encuentro Dinamo Bucarest vs Athletic Club en vivo será el Estadio Nacional de Bucarest, con capacidad para 55.634 espectadores. No se espera un lleno, pues las fechas no acompañan a ir al futbol, sin embargo, se espera una gran entrada.

El Dinamo Bucarest va con todo al encuentro. Contra pondrá todo de su parte para intentar sacar un buen resultado de este choque de ida. La convocatoria completa es la siguiente:

Ziganda deja en Bilbao a Yeray, recuperándose de su tumor testicular, a Iturraspe, sancionado, y a Saborit, Sola, Williams, Unai López y Villalibre. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Muniain, Iago Herrerín, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Unai Simón, Córdoba..

Atentos en el partido Dinamo Bucarest vs Athletic Club en vivo a Raúl García: El navarro ha firmado hasta la fecha una gran pretemporada, con tres goles en cuatro partidos disputados, siendo el león más destacado en la presente pretemporada. Su capacidad de lucha, de ganar duelos al choque y de hacer goles, será determinante.

Raúl García, en el encuentro frente al Brujas. | Foto: Athletic.

Atentos en el partido Dinamo Bucarest vs Athletic Club en vivo a Rivaldinho: El joven brasileño hijo del exjugador del Barcelona entre otros, es el principal peligro del equipo rumano en la zona de ataque, su calidad será determinante para que el conjunto local pueda sacar un buen resultado del choque.

Rivaldinho. Foto: Dinamo Bucarest.

Ziganda, por su parte, analizó al rival: "Sabemos que la prueba puede ser dura, la pretemporada ha sido corta pero intensa, hemos jugado contra rivales de un potencial muy fuerte y llegamos en condiciones de afrontar la eliminatoria con garantías y dar un buen rendimiento". Además aporta: "Sabíamos que en el sorteo había equipos con más nivel que otros y creemos que nos ha tocado uno de los fuertes. Tenemos información exacta de lo que han sido los últimos meses del Dínamo".

El técnico de los rumanos Cosmin Contra, analizó la eliminatoria en sala de prensa: "Después mucho tiempo de espera vamos a jugar otra vez en Europa. Nos enfrentamos al rival más poderoso de los que nos podían tocar. El Athletic es un equipo de gran tradición en España y le respetamos mucho porque el favoritismo está de su lado. Pero vamos a intentar hacer todo lo posible para ponerles en problemas. Tenemos la intención de hacerlo lo mejor que sabemos. Si llegamos a Bilbao con un resultado positivo, tendremos un enorme oportunidad de dar la sorpresa"

Sera la primera vez en toda la historia que el Dinamo de Bucarest y el Athletic se midan en competición europea. Ambos conjuntos buscarán sacar un buen resultado en Rumania para que el choque de vuelta se presente de cara a conseguir el pase al playoff de la UEFA Europa League.

El conjunto rumano, por su parte llega al choque mucho más rodado. Tras cerrar una pretemporada correcta, el equipo de Cosmin Contra llega al partido con dos partidos de Liga ya disputados, una victoria en el estreno frente al Juventus de Bucarest, y una derrota en casa frente al Botosani.

El encuentro entre estos dos equipos servirá para abrir la eliminatoria. El Athletic llega al que será su primer encuentro oficial de la temporada, que abrirá la era Kuko Ziganda para los leones. Los rojiblancos llevan en pretemporada con dos derrotas, dos victorias y un empate que dejan buen sabor de boca para el arranque oficial de la campaña.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la tercera ronda previa de la UEFA Europa League, Dinamo de Bucarest – Athletic Club en vivo, que se disputará en el Estadio Nacional de Bucarest. El encuentro arrancará en el territorio rumano partir de las 19:30 horas.