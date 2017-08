Ziganda: “Nos ha faltado acierto”

Ziganda en la rueda de prensa posterior al partido | Fotografía: Athletic Club

Pobre inicio liguero de un Athletic Club que no pudo ante un Getafe que, a pesar de ser un recién ascendido, demostró tener conocimiento de lo que es jugar en Primera División. Los hombres de Bordalás se mostraron compactos, con las líneas juntas y no faltos de peligro. De hecho, fueron los protagonistas del único gol del partido, aunque este no subiera al marcador. La falta de tecnología en una competición que se muestra al mundo como la más importante es tan incomprensible como los muchos errores que están cometiendo los colegiados en la primera jornada liguera. Sobre esa jugada polémica y la que se produjo en el área del Getafe que podría haber supuesto un penalti para el conjunto vasco fue preguntado un José Ángel Ziganda que está a favor de la tecnología, aunque pide aclarar algunos puntos: “Tengo la opinión de que si puede ayudar, adelante, pero creo que hay situaciones que aclarar. Hay que ver cuándo se para y en qué momento, por ejemplo”.

"Sabíamos que Williams iba a tener ocasiones"

Por otro lado, y en referencia directa a algunos cambios que produjo en el once inicial, fue cuestionado por la salida de inicio en la punta de ataque de un Iñaki Williams que, si bien dispuso de las ocasiones más claras, volvió a poner en su lista de tareas aquello que se le reclama desde su llegada al primer equipo, acierto: “Aduriz está perfecto, no tiene ningún problema y hubiese podido jugar, pero intuíamos un partido como el que se ha dado y sabíamos que Williams iba a tener ocasiones”. No obstante, estas acciones de peligro a las que se refiere el entrenador navarro han llegado a cuentagotas, y es que el Athletic no consiguió encontrar ritmo ante un equipo que, incluso, se quedó con diez jugadores a la hora de partido: “Nos ha costado darle ritmo. Están siempre diez jugadores por detrás de la pelota y, o te pones por delante o van a estar siempre muy juntos”. Apuntaba, además, que la clave era “tener paciencia, circular y seguir la idea del primer tiempo, pero con más chispa”.

En cuanto a las sensaciones que ha podido dejar este turbio inicio liguero, Ziganda cataloga de “agridulce” un empate que no les permite conseguir lo que querían, “empezar bien la liga”. “No era el resultado que esperábamos. Aspirábamos a la victoria en el primer partido de liga, pero lo que cuenta es que no ha podido ser”, señalaba un entrenador que remarcaba “la falta de acierto y acompañar más las llegadas” como aquello que ha echado en falta el conjunto de San Mamés. Un San Mamés que, por otro lado, sí pudo ver los debuts de Núñez y Córdoba, algo que Ziganda identificó como “la mejor noticia del partido”. “Los debuts han sido buenos, son la mejor noticia. Núñez es uno más que se monta en el carro y ha estado al nivel del resto de compañeros. Córdoba ha tenido poco tiempo”, argumentó.

“Kepa. De Ondarroa. Toda la vida aquí. No me planteo que se marche”

Si esa es la buena noticia, la mala está centrada en Óscar De Marcos, que apenas pudo estar sobre el terreno de juego un cuarto de hora. El de Laguardia dejó su sitio a Lekue tras caer al suelo y darse cuenta que no podía continuar. Instando a ver la valoración que se efectuará el lunes, Ziganda sí adelanta que “se perderá unas semanas”. El otro nombre propio fue el de Kepa, un guardameta que volvió a dejar una antológica parada para mantener su portería a cero. Más que por su rendimiento sobre el campo, el técnico navarro fue cuestionado por la renovación de un cancerbero que se espera esté muchos años en la portería del Athletic: “Kepa. De Ondarroa. Toda la vida aquí. No me planteo que se marche”. Con ese deseo finalizaba la primera rueda de prensa tras partido liguero el entrenador rojiblanco.