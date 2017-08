Ziganda: “Vamos a tomar el partido con la importancia que merece el premio que obtendríamos”

Ziganda en la rueda de prensa previa al encuentro | Fotografía: Athletic Club

Terminan los partidos a cara o cruz para el Athletic con el encuentro de vuelta ante Panathinaikos en la que será la última ronda previa de la UEFA Europa League. El conjunto vasco trae bastante encarrilado el pase a la fase de grupos tras la victoria por 2-3 en tierras griegas en lo que fue una remontada espectacular que no tapó la mala hora de juego que ofrecieron los de Ziganda a la afición rojiblanca. El resultado, que se podía haber puesto muy en contra, será lo que esté en la mente de todos los jugadores en San Mamés a partir de las 20:45 horas, cuando el balón eche a rodar. Avisando de que el pase no está conseguido, el técnico navarro ha comparecido en sala de prensa utilizando como ejemplo el partido del Sevilla ante el Istambul Basaksehir turco en la UEFA Champions League para contestar a muchas de las preguntas. Viendo una gran similitud con el choque de los hispalenses, Ziganda ha dejado claro desde el inicio que “no hay euforia en el vestuario” tras el resultado de la ida: “Hay ilusión, expectación y ganas de jugar, pero no euforia. El resultado es favorable, pero lo vimos en la eliminatoria del Sevilla, lo que puede ser un partido similar ante un rival que no va a entregar el partido”.

"Le damos importancia al estilo de juego y a la forma de afrontar el partido"

Rompiendo el mito de ser condescendiente con el rival, el entrenador rojiblanco ha reconocido la superioridad del conjunto vasco, aunque avisa de los peligros del equipo de Ouzounidis: “Nuestra liga tiene más trascendencia y últimamente tenemos más trayectoria que ellos, pero sabíamos del potencial de Panathinaikos. Conocíamos su trayectoria en los últimos meses y los respetábamos mucho, ya lo demostraron en su campo. Son un buen equipo”. Acepta, además, que la superioridad que se le atribuye al Athletic es complicada de reflejar sobre el terreno de juego por los rivales que han tenido en estas dos eliminatorias: “Tanto en una previa como en otra, unos por una cosa y otros por otra, son rivales que ponen las cosas muy difíciles”. Finalizando con el conjunto griego, fue cuestionado por los dos jugadores recién llegados que no tuvieron la oportunidad de medirse a los de San Mamés en el partido de ida: “Tenemos el máximo respeto por la plantilla del Panathinaikos. Intentamos tener el máximo conocimiento de lo que tenemos delante, pero sabemos que solo podemos incidir en nuestra alineación. Ellos son los que deciden si juegan o no, nosotros le damos importancia al estilo de juego y a la forma de afrontar el partido”.

En cuanto a sus jugadores, ha vuelto a confirmar que las rotaciones se verán a lo largo de la temporada porque “clínicamente es muy difícil repetir esfuerzos de jueves a domingo o de domingo a jueves”. Añadía, además, que “es muy difícil jugar todos los partidos a la máxima intensidad y por eso hay que rotar”. Valora de forma positiva el hecho de contar con una plantilla que le permita poder ir repartiendo minutos. Uno que tendrá que ser sustituido forzosamente será Óscar De Marcos, que salió lesionado tras el primer encuentro liguero. Reconociendo que tiene ya elegido su relevo, no ha querido comunicarlo.

Sobre Aduriz: "Intentaremos que tenga las mejores condiciones para mayo"

Sí ha confirmado la presencia de Aritz Aduriz en el once inicial tras descansar, precisamente, en ese partido ante el Getafe del pasado domingo. Además, ha explicado cuáles serán las condiciones que utilizará para ir dándole descanso a lo largo del curso: “Las sensaciones serán las mías sobre todo, porque él quiere jugar siempre. Valoraremos los partidos pre y pos, las cargas y los esfuerzos. Es muy difícil que todos los jugadores jueguen todos los partidos. Intentaremos que tenga las mejores condiciones para mayo”. El otro nombre propio ha sido el de Iker Muniain, el jugador distinto de este Athletic que ha comenzado el curso de forma sobresaliente. Ziganda ha destacado de él que “desde el primer día está con esa confianza y con esa actitud”, algo que demuestra “disfrutando mucho, con energía y brío”. De esta forma, ha finalizado una rueda de prensa en la que el navarro ha dejado una idea clara: “Vamos a tomar el partido con la importancia que merece el premio que obtendríamos”.