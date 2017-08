Beñat: "Nosotros no sabemos salir a especular"

Fuente: UGS visión

Beñat Etxebarria ha recibido hoy a los medios junto a su técnico Jose Ángel Ziganda en las instalaciones de Lezama, como es tradicional antes de los encuentros europeos. En ella, el jugador vasco ha recibido preguntas de distintos medios teniendo como foco principal el

partido de ida de la eliminatoria frente a los griegos, la previsión del partido de mañana, la visión del partido ante el Getafe del pasado domingo y, por último, su renovación por el Athletic Club.

Tras recibir varias preguntas sobre como esperan que se resuelva el partido de mañana tras los magníficos primeros sesenta minutos del equipo de origen griego, el centrocampista ha dicho que no esperan que el de mañana sea un partido fácil. A pesar de hacer su trabajo fuera de casa, esperan que los visitantes vengan a por todo porque, según él, la única opción que tienen de pasar es que intenten hacerle gol a los rojiblancos desde el primer minuto. Saben de sobra que son un gran equipo, mucho más curtido que el conjunto de Cosmín Contra, el Dinamo de Bucarest, y tendrán que hacer un gran encuentro para contrarrestar la iniciativa del Panathinaikos. "Hemos trabajado y pulido los errores que cometimos en la ida, y trataremos de no volver a cometerlos" afirmaba el protagonista, posteriormente diciendo que jugando en casa, con el ambiente especial que se vivirá en san Mamés por las fechas y la importancia del partido, tienen todo de cara. A su vez, ha afirmado que el Athletic Club no sabe jugar a especular ni a mantener el resultado, añadiendo que solo saben salir a ganar, y que esta vez no va a ser distinto.

Por otro lado, el jugador ha sido preguntado por el partido del pasado domingo en San Mamés ante el Getafe, de donde solo lograron sacar un punto. Para el mediocampista, el partido fue dominado por ellos

de principio a fin, y, siendo el primer partido de liga, solo logra sacar conclusiones positivas. Además, añade, que el juego fue vistoso y que lo único que les falta es pulir algunos detalles como el último pase y el disparo a puerta, teniendo aún mucho margen de mejora. Por último, el de Igorre recibió preguntas sobre su renovación con el club dirigido por Josu Urrutia, ya que finaliza contrato el próximo junio. No ha querido confirmar que haya entrado en contacto con la directiva para negociar su nuevo contrato, pero ha querido relajar a los aficionados afirmando que es muy feliz en Bilbao y que su mente solo está al tanto del Athletic Club.