Convocatoria: Athletic - Panathinaikos

Fuente: UGS visión

A eso de las 20:30 de la tarde del miércoles, el Athletic Club ha hecho oficial la lista de convocados para disputar la vuelta de la ronda previa de la Europa League ante el Panathinaikos griego. El técnico, Jose Ángel Ziganda, ha convocado a los siguientes jugadores: Kepa Arrizabalaga y Iago Herrerín en la portería; Bóveda, Saborit, Laporte, Etxeita, Balenziaga y Lekue en defensa; Mikel Rico, San José, Beñat y Vesga para el doble pivote; Muniain, Susaeta, Raúl García, Aketxe y Córdoba para la línea de centrocampistas ofensivos y, por último, a Aduriz y Williams en la delantera. Así pues, el entrenador ha dado a conocer los diecinueve elegidos para entrar en la convocatoria para disputar un partido súmamente importante donde los vascos se juegan el pase a la fase de grupos de la Europa League y, sin duda, no pueden fallar si no quieren decepcionar a la afición.

Los elegidos

Kuko Ziganda a convocado a los que, a priori, todo el mundo esperaba, exceptuando alguna novedad. Saborit vuelve a entrar en la convocatoria, posiblemente ante la baja de Óscar De Marcos, por lo que Lekue y Bóveda son las alternativas al lateral derecho y Saborit ocupará el puesto de relevo de Mikel Balenziaga, por si este tuviese problemas físicos. Por otro lado, también vuelve a la convocatoria Mikel Rico. El de Arrigorriaga se quedó fuera ante el Getafe, pero esta vez irá convocado al encuentro europeo, aunque no se prevé que sea titular. Por último, tras su debut el pasado domingo ante el Getafe, donde disputó unos cinco minutos del encuentro ante los azulones, Iñigo Córdoba

vuelve a la convocatoria. Aunque seguramente esté sentado en el banquillo de inicio, Ziganda demuestra que no tiene ningún reparo en contar con gente joven y de la cantera. El chaval tratará de ir afianzándose en un equipo en el que no es fácil abrirse paso debido a la competitividad del once inicial. Por otro lado, se espera que el portero titular sea Iago Herrerín, como viene sucediéndose en los partidos europeos, alternando competiciones entre él y Kepa.

La otra cara de la moneda

No todo son alegrías en la plantilla rojiblanca. Una vez más, y tras la marcha de Villalibre en calidad de cedido al Valladolid de segunda división, Kike Sola ha

Fuente: UGS visión

quedado descartado de la lista de elegidos para el partido. El de Cascante regresaba al Athletic tras tres infructuosas cesiones en las que no contó para los entrenadores, pero con ansias y esperanzas de satisfacer las peticiones del míster. Parece ser que no ha sido así, dado que, de momento, no ha disputado ningún minuto oficial con el club, y se cae de nuevo de la convocatoria. En su lugar, Ziganda cuenta con la alternativa de Iñaki Williams en punta de ataque si ha de suplir a Aritz Aduriz. En el mismo papel está Sabin Merino que, en la temporada que debía suponer su ascenso en participación, o, en su defecto, la confirmación de que no seguirá el año que viene, el jugador no está contando de momento para el entrenador. Sus problemas físicos han dejado de lado la calidad que demostró en su debut en 2015. Por otro lado, Iturraspe sigue sin ser convocado, tras haber sido dado de alta esta semana tras sus problemas musculares. Por último, el debutante Núñez ha quedado fuera de la lista tras un correcto debut ante el Getafe el pasado domingo. Cabe destacar que De Marcos se queda fuera por una lesión en su tobillo.