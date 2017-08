Ziganda: " Seguiremos paseando el nombre del Athletic por Europa"

Foto: LaLiga

El Athletic Club jugará competición europea por cuarto año consecutivo. Los bilbaínos vencieron a un desaparecido Panathinaikos que nada tuvo que ver con el equipo que puso entre las cuerdas a los de Ziganda en el duelo de ida. Muniain fue el autor de la única diana del partido, que daba al Athletic la clasificación europea por un global de 4-2. Los jugadores cumplen con esta victoria el objetivo europeo tras el decepcionante final de la pasada temporada.

El entrenador del Athletic Club ha comparecido en rueda de prensa para analizar la victoria del equipo. Cuco Ziganda se ha mostrado feliz por la clasificación del equipo: "Es cierto que la tensión que teníamos sabíamos lo que era. Confiábamos en el equipo. Hubiese sido un palo no seguir, pero sabemos que es fútbol y que se puede dar. Tuvimos un momento muy delicado en Grecia pero gracias a la calidad y experiencia del equipo lo pudimos solventar. Seguiremos paseando el nombre del Athletic por Europa".

"Seguir paseando el nombre, la historia y la filosofía es un tema para sentirnos orgullosos"

En cuanto al juego del equipo, Ziganda se ha mostrado satisfecho: "La idea era salir fuertes e intentar hacer un gol rápido. Hemos salido bien, con control y quitando los últimos minutos del primer tiempo en líneas generales creo que lo hemos controlado bien. En el segundo tiempo se han visto con pocas opciones, veíamos que a través de la posesión nos iban a salir las ocasiones. Es una pena que no hayamos podido redondear el resultado con un segundo gol", afirmó. Así mismo, el técnico bilbaíno ha afirmado que la remontada en tierras griegas "fue un momento clave" pero que después "tienes que venir a San Mamés, hacer las cosas bien y no relajarte en ningún momento. Sin embargo, Ziganda ha valorado la fe de sus jugadores: "Nunca perdimos la fe. Los jugadores sacaron la raza y la calidad que tienen. Gracias a eso pudimos hacer algo de valorar. Para este club seguir paseando el nombre, la historia y la filosofía es un tema para sentirnos orgullosos y para que sigamos defendiéndolo con más orgullo y con más fe. Queremos que la gente se sienta orgullosa", sentenció.

Ziganda también ha querido comentar los tres partidos consecutivos que el Athletic de Bilbao acumula manteniendo la portería sin goles: "No es todavía muy definitivo. Haremos los análisis poco a poco. En casa pensamos que no ganamos el domingo pasado. El equipo está muy comprometido. Cuando concedes poco tienes que contar con el acierto del contrario, no concedemos en exceso porque somos muy enérgicos. Tenemos que agarrarnos a esas cosas para competir en tres competiciones con los mejores equipos del mundo". Para finalizar el Cuco ha dado su valoración sobre el partido del domingo, que enfrentara a los leones ante el Eibar en lo que sera el primer derbi vasco de la campaña: "Vamos a competir sin excusas. Puedo elegir el equipo y gente más fresca. No hay ningún argumento para no afrontarlo con todas las posibilidades. Conocemos al rival y su campo aprieta mucho. Intentaremos ganar el partido sin ningún tipo de excusa", finalizó.