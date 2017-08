Previa SD Eibar - Athletic Club: derbi para la resaca europea

A las primeras de cambio, derbi. Dos de los cuatro equipos vascos que militan en Primera División se verán las caras este domingo en la segunda jornada del campeonato liguero. Escuadras que lucharon por la séptima plaza la campaña pasada y que finalmente dio acceso a la disputa de la Europa League. Una circunstancia que podría ser significativa, incluso, a estas alturas, ya que el Athletic Club tuvo que afrontar el pasado jueves un duelo europeo ante el Panathinaikos. Más descansado llega la SD Eibar a este enfrentamiento tras una semana plácida de entrenamientos preparando el partido. Todo en el Estadio de Ipurúa desde las 18:15 horas de la tarde de este domingo 27 de agosto y con las cámaras de beIN Sport como protagonistas.

Esta será la cuarta temporada consecutiva en la que el Athletic Club se desplace a la localidad vecina de Eibar para afrontar un nuevo encuentro de la máxima categoría. Los precedentes no son excesivamente malos para el cuadro bilbaino, que suma dos triunfos y una sola derrota en el Estadio de Ipurúa. Los registros podrían crecer si se tiene en cuenta un duelo de Copa del Rey que acabó con empate cuando el cuadro eibarrés estaba en Segunda División 'B'. Los pupilos de Cuco Ziganda pretenden mantener las buenas sensaciones y resultados, lo que le permitiría sumar el triunfo de la temporada.

SD Eibar, un salto de calidad

Crecimiento a pasos agigantados. La SD Eibar no deja de aumentar su proyección y la campaña pasada estuvo a punto de colarse en competiciones europeas. No en vano estuvo luchando hasta el último momento con el Athletic Club por una séptima plaza que se esfumó por culpa de la irregularidad. Precisamente es lo que busca el conjunto eibarrés esta temporada al apostar de nuevo en el banquillo por José Luis Mendilibar. El técnico vasco ha encontrado la mejor manera de éxito para el equipo y la entidad ha seguido la idea del dicho: "Lo que está bien, mejor no tocarlo". Además, el club ha vivido un salto de calidad durante este verano con la llegada de jugadores que permitan mantener a la escuadra cerca de las posiciones nobles y porque no: soñar con Europa.

El primer aviso ya lo dio en la jornada inaugural tras derrotar al Málaga a domicilio con el solitario tanto de Charles Días, que dejó en el banquillo incluso a Sergi Enrich. Y es que a Mendilibar no le ha temblado el pulso a la hora de contar con sus nuevos refuerzos en esta primera jornada. Prueba de ello es que el preparador vasco dispuso un once inicial con un total de cinco caras nuevas llegadas en este mercado estival. Para el duelo de este domingo ante el Athletic Club serán 21 los jugadores que tenga disponibles al recuperar tres efectivos con respecto a la semana pasada. Así, Escalante, tras cumplir el encuentro de sanción que arrastraba; Nano y Jordi Calavera se unen a los 18 de La Rosaleda.

Athletic Club, centrados en la liga

Objetivo cumplido. El verano del Athletic Club de Bilbao ha sido más raro de lo habitual con la disputa de dos eliminatorias previas de la Europa League. Pese a ello, y tras superar al Dinamo de Bucarest y al Panathinaikos, ya conoce, incluso, el nombre de sus rivales en la fase de grupos de esta competición. Con el principal propósito de la temporada en el bolsillo ya pueden centrarse en el clave: la competición liguera. El conjunto rojiblanco no quiere pasar los apuros de la campaña pasada para sellar su presencia en competiciones europeas. Para ello tiene la obligación de mejorar el arranque de campaña tras ser incapaces de pasar del empate ante el Getafe en San Mamés. Sin las evidentes distracciones europeas, es el momento de que el botín de puntos aumente para evitar sustos mayores en el momento clave de la temporada.

La carga de partidos en este tramo de competición puede ser determinante a la hora de disponer un once inicial de garantías ante la SD Eibar. Lo que está claro es que el Cuco Ziganda introducirá cambios para dar descanso a varios de los jugadores que disputaron los dos últimos partidos de esta semana. De este modo, la participación de Iñaki Williams está garantizada y podría ir acompañada de la entrada en el equipo titular de Vesga o Eneko Boveda, entre otros. Podría, incluso, disputar sus primeros minutos Ander Iturraspe tras mejorar de sus molestias musculares que le han mantenido en el 'dique seco'. Los que seguro se perderán el duelo vasco son Yeray y Óscar de Marcos, éste último tras caer lesionado en el estreno de la liga ante el Getafe. No es de extrañar que el técnico del Athletic Club cuente con alguno de los canteranos que vienen teniendo protagonismo durante la pretemporada.

Convocatorias

SD Eibar: Dmitrovic, Asier Riesgo; Capa, Iván Ramis, Álex Gálvez, Christian Rivera, Paulo, José Ángel 'Cote', Junca; Dani García, Escalante, Joan Jordán, Iván Alejo, Jordi Calavera, Inui; Bebé, Rubén Peña, Kike, Nano, Sergi Enrich y Charles.

Athletic Club: sin confirmar.

Posibles alineaciones partido SD Eibar vs Athletic Club