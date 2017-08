Eibar vs Athletic Club EN VIVO en La Liga 2017

Google Plus

El estadio del partido Eibar vs Athletic Club en vivo será Ipurua, con capacidad para 7.083 espectadores. Se espera un lleno, pues el equipo armero ilusiona, y de momento, funciona.

El anterior partido Eibar vs Athletic Club disputado en Ipurua acabó con 0-1 para el equipo rojiblanco en los últimos minutos. Una falta lanzada por Beñat acababa con una gran parada de Yoel, sin embargo, el rebote, de volea lo enganchaba Raúl García para meterlo en las redes.

La principal novedad en la lista de Mendilibar es Gonzalo Escalante, por lo demás, el técnico repite convocatoria: Dmitrovic, Capa, Paulo Oliveira, Ramis, José Ángel, Rubén Peña, Jordán, Dani García, Inui, Charles, Kike García, Riesgo, Gálvez, Juncà, Rivera, Escalante, Alejo, Bebé y Sergi Enrich.

Ziganda deja en Bilbao a Yeray, recuperándose de su tumor testicular, a De Marcos, lesionado, y a Iturraspe, Sola y Sabin Merino. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, Bóveda, Saborit, Laporte, San José, Beñat, Muniain, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Córdoba, Núñez.

Atentos en el partido Eibar vs Athletic Club en vivo a Aritz Aduriz: El paso de los años le va dando cada vez más igual al 9 del Athletic, que está siendo de los jugadores más destacados de la temporada hasta la fecha rojiblanca. El Panathinaikos lo sabe, dos goles encajados, y un pase magistral fue el registro del donostiarra.

Aduriz en el encuentro frente al Panathinaikos. | Foto: Athletic.

Atentos en el partido Eibar vs Athletic Club en vivo a Charles: El veterano delantero brasileño ya dio muestras de su calidad en la primera jornada, donde consiguió un gol que valió la victoria de los armeros frente al Málaga, ex equipo del delantero. El brasileño será la mayor amenaza de los leones.

Charles, durante la pretemporada. | Foto: Eibar.

El Kuko Ziganda, por su parte, ensalza al entrenador rival, al que le atribuye conocer al Athletic, ya que Mendilibar entrenó a los leones: “Mendi es de aquí y se identifica con esta filosofía, ha entrenado aquí y la mentalidad es la misma. Sus equipos también son así. Los derbis de aquí los disfrutan las dos aficiones, en otros sitios no se puede”. Además, ensalza las habilidades del Eibar: "Mantiene el mismo estilo de Mendi, su propia idiosincrasia le invita a jugar a mucho ritmo en campo contrario, y más en Ipurua. Además del derbi que es una motivación para todos, juega hacia adelante, centra mucho, llega al área y ha empezado el año como el año pasado”.

El entrenador de los locales, José Luis Mendilibar destaca la importancia del derbi y de que su equipo se comporte como acostumbra: "Es un derbi, y además el primer partido de la temporada en casa, son alicientes importantes. Estoy seguro de que vamos a estar bien como grupo y vamos a competir ante el Athletic. Quiero que seamos nosotros mismos dentro del campo, y no que estemos a expensas del juego del rival". Además, añade que no cree que el encuentro del pasado jueves afecte al Athletic: "Está repartiendo minutos con más número de jugadores, no creo que les afecte tanto".

Será la séptima vez que Eibar y Athletic se miden en la Liga. En los seis enfrentamientos anteriores, cuatro victorias para los rojiblancos, un empate y una victoria armera. Ambos conjuntos buscarán sacar un buen resultado que, en el caso de los leones, les catapulte en la tabla, pues tan solo llevan un punto, y en caso de los armeros, que les coloque en el coliderato de la tabla.

El conjunto armero, por su parte llega al choque mucho menos rodado. Solo un partido en el haber de los de Mendilibar, pero con un gran resultado. Una victoria en Málaga por 0-1 es el registro del conjunto de Eibar.

El encuentro entre estos dos equipos será un choque de dos equipos en forma. El Athletic llega al partido sin conocer la derrota en los primeros cinco encuentros de la temporada, por lo que los rojiblancos llegan en un buen momento con cuatro victorias y un empate. Sin embargo, ese empate fue en el encuentro inaugural del campeonato, con un empate sin goles frente al Getafe.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la segunda jornada de La Liga, partido Eibar vs Athletic Club en vivo, que se disputará en Ipurua. El encuentro arrancará en el territorio armero partir de las 18:15 horas.