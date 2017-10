Previa Öestersunds - Athletic Club: el estreno del nuevo Athletic en Europa

El Athletic celebrando el gol de Vesga frente al Sevilla | Foto: UGS Vision

Nunca sabremos cuál fue el plan inicial del Kuko, ni si éste hubiera triunfado o no. Todo se rompió en el último partido europeo contra el Zorya. Y no solo porque hasta aquel día el Athletic no había exhibido buen juego en ninguno de sus encuentros, ni siquiera por haber perdido siendo claramente superados por un Zorya que pintaba a ser la cenicienta del grupo J. El Athletic aquel día tuvo que pulsar el botón de reinicio por la lesión de Muniain. Iker no solo estaba siendo el mejor, sino que estaba siendo el sistema en sí mismo. Todo lo positivo que hacía y podía hacer el Athletic pasaba por sus botas. Por eso tras su lesión tocaba buscar un nuevo plan. El Kuko, que conoce al Athletic de arriba abajo, pareció no dudar y rápidamente miró a sus cachorros Iñigo Cordoba y Mikel Vesga, a los que parece haberles entregado muchísima relevancia en este renovado conjunto rojiblanco.



El Athletic de Cordoba y Vesga

Este Athletic nació en la segunda parte del partido contra el Valencia y pareció confirmarse desde el minuto en San Mamés contra el Sevilla. Todavía es pronto para hacer un análisis detallado del sistema creado por el Kuko, pero sí que tenemos varios detalles que pueden ayudarnos a entender mejor cómo juega este nuevo Athletic.

Raúl García como interior derecho frente al Sevilla | Foto: UGS Vision

Lo que más salta a la vista es el cambio del 4-2-3-1 a 4-3-3. Nos olvidamos de ese Raul García como segundo punta y lo colocamos como interior derecho. Raul llega bastante atrás en las ayudas, liberando de bastante carga de trabajo a Susaeta. De esta forma, Markel puede soltarse de la banda y generar ventajas en medio campo, sobre todo con movimientos bastante horizontales. San Jose o Iturraspe son las dos opciones que ha utilizado de momento Ziganda para ese puesto de ancla que realmente queda bastante retrasada respecto a la posición de los interiores. Lo que nos deja a Mikel Vesga en el lado izquierdo como encargado de llevar la sala de máquinas de los leones. Que Mikel se coloque en el lado izquierdo no es un tema baladí, puesto que el jugador que parece estar más en forma es el joven canterano Iñigo Cordoba. Cordoba, a diferencia de Susaeta, que se mueve horizontalmente, no para de realizar movimientos verticales, regates y centros. Si bien le falta precisión en sus envíos (algo que irá cogiendo con el tiempo) y algo de velocidad (no es lento pero puede quedarse corto para aspirar a cotas más altas) nunca para de intentarlo. Esto está generando que el Athletic consiga girar más veces a la defensa rival y comenzar más juntos y desde zonas más adelantadas la presión. Precisamente esto es lo que hace que el elegido para llevar la manija sea Vesga y no Beñat. Mikel es un jugador con mayor recorrido y que, pese a no ser un gran rematador, sí que llega a cargar el área y juntar así el equipo más arriba. Aún falta por ver cómo soluciona los problemas con balón cuando le toque abrir cerrojos, justo lo que tendrá que hacer frente al Öestersunds.



El cerrojo del Öestersunds

El Öestersunds no es ninguna cenicienta. Desde que ganara 2-0 al PAOK consiguiendo clasificarse para la fase de grupos de la UEFA Europa League el 24 de agosto, ha jugado 12 encuentros, de los cuales ha ganado nueve, empatado dos y perdido uno. Si este dato no parece lo suficientemente destacable, el dato que mejor representa al conjunto sueco es el siguiente: sólo ha recibido gol en dos de esos 12 partidos. Es un equipo que mezcla defensa de 4 con defensa de 5 y que, si bien cuando juega en la liga sueca basa sus partidos en una posesión altísima de balón (promediando más de un 60%), en Europa parece cambiar el plan, regalar la posesión (41% frente al Zorya y 34% frente al Hertha de Berlin) y defender atrás. En ambos casos vuelca su fútbol hacia la banda derecha con bastante insistencia. Si bien esta banda solía ser el lado débil del Athletic, que los últimos años también volcaba su fútbol excesivamente hacia la derecha, ahora parece girar hacia Cordoba. Veremos cómo manejan ambos conjuntos este choque y cómo pueden aprovechar los jugadores que jueguen en el teórico lado débil los espacios que se generen. Puede ser un día interesante para probar a Iñaki Williams en este nuevo sistema.

La obligación de ganar

Si bien ya hemos hablado de las fortalezas del Öestersunds y con todo el respeto del mundo hacia el conjunto sueco, el mayor problema para el Athletic es la obligación de ganar. El Öestersunds no tendrá ningún problema en bajar la persiana y plantear el partido al 0-0, y ese resultado pondría al conjunto vasco en serios aprietos. Esto hará que los de Ziganda estén obligados a llevar la iniciativa del partido y a proponer con balón, algo que durante esta temporada ha supuesto un problema para los leones. Además, como hemos comentado más arriba, la mayor virtud de este Athletic es girar muchas veces a la defensa con el juego por banda izquierda, para poder presionar arriba con Vesga, Aduriz, Raul, Susaeta y Cordoba, pero girar a una defensa y presionar para realizar robos a gran altura parece complicado contra un rival ya encerrado en su área.

No cabe duda alguna de que el Athletic, como hace siempre Cordoba no dejará de intentarlo, pero veremos cómo afrontan el partido los cachorros, que ahora llevan la manija del Athletic, si no consiguen verse pronto por delante en el marcador y sienten el abismo tan cerca. Caer en la precipitación, el nerviosismo y el consiguiente desorden es fácil.

Posibles alineaciones

A Ziganda parece gustarle cómo viene jugando el Athletic con lo que presumiblemente tocará pocas cosas. Es posible que dé entrada a Iñaki Williams por Markel Susaeta, tratando de atacar así el lado débil. Por su parte, el Öestersunds presumiblemente sacará a relucir su lado más defensivo, este es el que utiliza a 4 defensas y junta a Edward con Nouri y Mukibi en banda derecha como vía de desahogo.