Resultado Ostersunds FK vs Athletic Club en UEFA Europa League 2017 (2-2)

Remontó el partido el conjunto sueco en la segunda mitad, sin embargo, se le acabó el oxígeno en los minutos finales, Iñaki Williams puso el empate sobre la bocina, que mantiene vivos a los de Ziganda.

Final del partdo, salva un punto el Athletic, que se complica la clasificación.

90'. Dos minutos de descuento.

89'. ¡Gol de Williams! Triangulacion espectacular del Athletic que remacha a las redes el delantero.

86'. ¡Perdona el empate Susaeta! Paradón de Keita al de Eibar. Saque de esquina sin consecuencias.

80'. Disparo lejano de Bachiriou que despeja Iago Herrerín. Saque de esquina sin consecuencias.

79'. ¡Paradón de Iago Herrerín! Mano a mano de Ghoddos que desbarata el portero.

78'. Disparo desviado de Ghoddos, saque de puerta.

77'. Agota los cambios Ziganda, se marcha Vesga y entra Beñat.

72'. Amarilla para Gero, que golpeó a Vesga.

69'. No llega Aduriz al pase de Williams, atrapa Keita.

67'. Cambio en el Athletic, se marcha Córdoba y entra Williams.

64'. ¡Gol de Edwards! Centro a la frontal del área de Ghoddos, la empala el centrocampista, y la pone en las redes. Remonta el Ostersunds.

61'. Disparo desde la frontal de Ghoddos que atrapa Iago Herrerín.

59'. Muy desviada la chilena de Raúl García. Saque de puerta.

57'. ¡Otra del Ostersunds! Remate muy flojo de Petterson, atrapó Iago Herrerín.

56'. Disparo de Sema que despeja Iago Herrerín. Saque de esquina.

55'. Amarilla para Sema, que derribó a Lekue.

52'. !Gol de Gero! Disparo lejano de Dennis que no atrapa Iago Herrerín, y remacha el nigeriano. Empatan los suecos.

48'. Primeros minutos de tanteo, manda el Ostersunds de nuevo.

Arranca la segunda mitad, mueve la pelota el Athletic, que ha realizado un cambio, se marcha Balenziaga y entra Bóveda.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, va a comenzar la segunda parte.

Muy superado el Athletic en esta primera mitad, que ha tenido la fortuna de verse por delante en el marcador tras un serio error de Keita. El Ostersunds no acertó, pero acosó a los leones.

Descanso, vale el gol de Aduriz.

45+3'. Disparo desviado de Mukiibi. Saque de puerta.

45'. No llega Raúl García tras buena combinación del Athletic. Tres de descuento.

43'. Disparo de Edwards que rebota en Etxeita y se marcha a saque de esquina. Sin consecuencias.

40'. ¡Perdona Ghoddor el empate! Muy buena jugada de nuevo de los suecos, el centro lo remata desviado en área pequeña Sema.

36'. Centro desde la derecha de Susaeta que remata desviado Aduriz. Saque de puerta.

32'. ¡Qué mano a mano acaba de perdonar Edwards! Triangulación espectacular del Ostersunds, el centrocampista la manda por encima de la portería.

28'. Disparo lejano de Edwards que atrapa Herrerín.

24'. Toca y toca el Ostersunds buscando la forma de entrar, no la encuentra. Amarilla para Córdoba por protestar.

19'. Problemas del Ostersunds para sacar la pelota tras la presión del Athletic.

14'. ¡Gol de Aduriz! Error enorme de Keita, que se la regala a Córdoba, que asiste a Aduriz y remata a placer. Se adelanta el Athletic.

11'. Centro chut que se envenenó de Balenziaga, atrapó Keita.

9'. ¡Otra gran parada de Iago Herrerín! Vuelven a coger la espalda de Lekue, el guardameta despeja el disparo de Sema.

6'. Primera amarilla del choque, para Mukkibi, fea entrada sobre Balenziaga.

5'. ¡Otra parada de Herrerín! Esta vez con el pie, enviando a corner sin consecuencias una buena llegada local.

4'. ¡Paradón de Iago Herrerín! Buena combinación del equipo sueco que acaba en disparo de Ghoddos, buena mano del guardameta.

2'. Horroroso disparo de Iñigo Córdoba tras buena jugada del Athletic. Saque de puerta.

Arranca el partido. Mueve el Ostersunds.

Suena el himno de la UEFA Europa League en el Jämtkraft Arena.

Saltan ambios equipos al terreno de juego.

El Ostersunds, por su parte, saltará con: Aly Keita, Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Salisu Abdullhi Gero, Ken Sema, Curtis Edwards, Dennis, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, Ronald Mukiibi, Saman Ghoddos

De nuevo sorpresas en el once de Ziganda, que deja en el banco de nuevo a Beñat y Williams. Entra Iturraspe.

El Athletic saltará al césped con: Iago Herrerín, Laporte, Iturraspe, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Aduriz, Vesga, Raúl García, Balenziaga, Córdoba.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

El estadio del encuentro partido Ostersunds FK vs Athletic Club en vivo será el Jämtkraft Arena con capacidad para 8.466 espectadores. Se espera un lleno, el sueño que está viviendo el equipo sueco en esta Europa League invita a ello.

Ziganda da descanso esta vez a Mikel San José, del que comentó que tiene un problema en la espalda, y a él se unen los lesionados Yeray, que ya entrena, De Marcos, recientemente operado de su tobillo, y Muniain, que se perderá el resto de la temporada, además de Saborit, Sola y Mikel Rico. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, E.Bóveda, Laporte, Beñat, Iturraspe, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Unai Simón, Córdoba, Núñez.

Atentos en el partido Ostersunds FK vs Athletic Club en vivo a Mikel Vesga: Parece que por fin el centrocampista ha encontrado su sitio en el Athletic, y no es de pivote, como se preveía, sino de box to box. Vesga funciona mejor como centrocampista llegador, como se vio en el encuentro frente al Sevilla, e intentará realizar el mismo papel esta tarde.

Mikel Vesga en el momento que anotó su gol en la pasada jornada liguera. | Foto: Athletic

Atentos en el partido Ostersunds FK vs Athletic Club en vivo a Brwa Nouri: El centrocampista iraní es la brújula del conjunto sueco, y el Athletic deberá anularlo para que los locales no se encuentren cómodos en el campo. Capaz de distribuir, y también llegar, será el arma más peligrosa del Ostersunds.

Nouri celebra un éxito del Ostersunds. | Foto: Getty Images

El técnico del Athletic, Kuko Ziganda, por su parte, tiene las cosas claras, y sabe de la trascendencia del choque: "De no sacar un resultado positivo las posibilidades de pasar se reducirían al mínimo, pero no le doy más vueltas. Hemos preparado bien el partido y estamos mentalizados de la importancia que tiene para el futuro”. Además, como el entrenador de su rival, analizó muy positivamente a su contrario en el choque de esta tarde: "Es un equipo muy ordenado y desde fuera da la sensación de que se divierten en el campo y que no tienen excesiva presión. Se desordenan poco y por eso sacan los partidos".

El técnico de los alemanes, Graham Potter, mostró en rueda de prensa la felicidad con la que su equipo está viviendo esta edición de la UEFA Europa League: “No creo que podamos usar el triunfo contra el Hertha para mucho, aparte de que ayude a la confianza y a mantener vivo el sueño. El Athletic es un equipo muy diferente. Para nosotros va a ser otra final, un regalo, una prueba de la más alta calidad”. Además, se deshace en elogios hacia el equipo rojiblanco: “Tienen una mentalidad fuerte, de grupo, esa ética se ve en el campo, en cómo luchan los unos por los otros. Y también poseen un buen concepto futbolístico lo considero un equipo top de una de las mejores ligas del mundo”.

Sera la primera vez en toda la historia que el Ostersunds y el Athletic se midan en competición europea. Ambos conjuntos buscarán un resultado positivo que les ayude a conseguir sus intereses, el Athletic, espabilar ya en esta fase de grupos, y los suecos, prácticamente asegurar el pase a dieciseisavos de final de esta UEFA Europa League.

El Ostersunds, por su parte, hizo valer su fortaleza en casa para derrotar al Hertha de Berlín por 1-0 en la jornada anterior, manteniendo así el pleno en la fase de grupos de la segunda competición continental, tras derrotar al Zorya en la primera jornada.

Los leones llegan al choque tras dar una mala imagen en la jornada anterior frente a un Zorya, que si bien tuvo acierto en una de sus pocas llegadas, supo mantener el resultado y anular a un Athletic que, además, perdió prácticamente para lo que resta de temporada a Iker Muniain, por lo que el 0-1 cosechado en San Mamés no fue la peor noticia.

El conjunto sueco, por su parte, es todo felicidad en la competición europea, donde han ganado los dos partidos que han disputado, frente a Zorya y Hertha de Berlin, y se sitúan en la primera plaza del grupo con seis puntos, tres pon encima de su máximo perseguidor en este momento, el Zorya.

El encuentro entre estos dos equipos servirá para llegar a la mitad de la fase de grupos. El Athletic no ha comenzado nada bien en la competición, el buen punto cosechado en Berlín contrasta con la derrota en casa frente al Zorya Luhansk, por lo que los de Ziganda se sitúan terceros de grupo con un solo punto, a cinco de su rival en el choque de esta tarde.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, con el partido Ostersunds FK vs Athletic Club en vivo, que se disputará en el Jämtkraft Arena. El encuentro arrancará en el territorio sueco a partir de las 19:00 horas.