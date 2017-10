Ziganda:“Siempre llegaban una décima de segundo antes”

Ziganda en la rueda de prensa posterior al partido | Fotografía: Athletic Club

Pobre, lamentable, frustrante e, incluso, humillante, fue la actitud del Athletic en Suecia en el que era el tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Tras planificar una temporada en base al torneo europeo, con unas previas que comenzaron a finales de julio, los de Bilbao parecen estar echando por tierra lo remado en anteriores ocasiones. Resulta del todo incomprensible que el equipo haya perdido la garra, el deseo de ganar, tras un simple cambio de entrenador. Porque lo que hay que recordar es que los cambios en la plantilla son entre nulos y ninguno. Así pues, si la única cara nueva es la de Ziganda, no resulta demasiado complicado buscar el que puede ser el mayor culpable de una situación que habrá que ver cómo termina. Por el momento, la clasificación a la siguiente ronda está bastante complicada, y eso que podría haber sido peor. El encuentro ante el Östersunds se puede resumir con la típica frase de “lo mejor es el resultado”. En esas anda un Athletic que, como poco, debería comandar el Grupo J.

“Hemos dado un paso atrás”

En la rueda de prensa posterior al encuentro, más de lo mismo que durante los noventa minutos. Poco acierto. Tirando de tópicos y, posiblemente, pensando que lo mejor era agachar la cabeza y esperar a que amainase el temporal, Ziganda se limitó a retratar la cruda realidad que cualquier aficionado rojiblanco es capaz de detallar con mayor frescura. “No estamos siendo todo lo regulares que queremos, nos falta dar continuidad al juego”, fueron algunas de las frases que tomó el de Larrainzar para describir el que ha podido ser el peor partido del equipo en varios años. No obstante, sí hay que premiar al entrenador por reconocer con contundencia que “hemos dado un paso atrás”. Bien es cierto que el paso es más en el resultado que en la forma de conseguirlo, porque el pobre estilo de juego de este equipo viene llamando la atención desde la pretemporada.

En cuanto a la aventura europea, el ex del Bilbao Athletic se da cuenta que “el nombre no es todo” en la que puede ser, posiblemente, la competición con más sorpresas del fútbol profesional europeo. “Hay gente que lo está haciendo muy bien, por lo que el nombre no es todo. Nos falta mucho, no estamos consiguiendo el sello del equipo”, admitía un entrenador que citaba como errores “la imprecisión” y el dejar llegar al conjunto sueco “muy cómodo” al área de un Iago Herrerín que, como sucede con Kepa, es el mejor del encuentro. Resulta sorprendente que se dé cuenta, tras el choque, de que el Östersunds “siempre llegaba una décima de segundo antes, acertaban en todo”. Lástima que ya no había tiempo de enmendar un error que puede ser garrafal en unos meses.

"Utilizan varios sistemas, por lo que no ha sido ninguna sorpresa"

Sobre el rival, es llamativo que Ziganda reconozca conocerles tan bien para terminar sucumbiendo a esa magnitud: “Sabíamos lo que habían hecho con otros rivales del grupo. Utilizan varios sistemas, por lo que no ha sido ninguna sorpresa. No ha sido casualidad. Juegan bien”. Desde luego, en juego han superado a un Athletic que tampoco ha estado a la altura ni en intensidad, ni en trayectoria, ni siquiera en historia dentro del fútbol europeo. La decepción a la que alude el técnico en la sala de prensa es mucho menos de lo que siente cualquier aficionado rojiblanco tras el incomprensible empate a dos obtenido en tierras suecas.