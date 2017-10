Más acierto y más problemas

Google Plus

Nueva decepción del Athletic en lo que parece que va a ser la tónica de esta temporada. El equipo de Ziganda ya ha tenido tiempo de arrancar y no es que no lo haya hecho, sino que ha retrocedido cientos y cientos de pasos respecto a la imagen mostrada en pasadas campañas. El cambio en el banquillo no ha podido sentarle peor a un conjunto que, tras la pobre imagen de Östersunds, ha vuelto a dejar muy preocupada a la parroquia rojiblanca. Por su parte, el Leganés pareció ver el encuentro que los de San Mamés disputaron el pasado jueves en Suecia y les ha dado de la misma medicina. Presión, control de balón y, sobre todo, más acciones de peligro sobre la meta de un Kepa Arrizabalaga que, al igual que sucediera con Iago Herrerín, ha vuelto a ser el mejor del encuentro.

El Athletic apenas tuvo tres minutos de peligro sobre la portería de Cuéllar

Tras una primera parte de tanteo en la que no sucedió absolutamente nada, el encuentro cambió a partir del descanso. Ziganda, que no debía ver a su equipo lo suficientemente atrás, cambió al único hombre de creación del centro del campo, Mikel Vesga, para dar entrada a un Iturraspe que no pudo aterrizar mejor sobre el césped de Butarque, pues tres pases suyos desencadenaron la que fue la única acción de peligro de los vascos. Williams, en una de esas carreras marca de la casa, se plantó en el área de un Cuéllar que desvió su disparo cruzado a córner. Con el balón ya en marcha, una mala salida del arquero pepinero terminaba con el balón en la madera y con las acciones ofensivas de un Athletic que apenas tuvo esos tres minutos de asedio sobre la portería local.

Ziganda, pensativo durante el partido | Fotografía: LaLiga

El Leganés no ha perdido en los últimos cinco partidos

Ya se sabe que cuando se perdona se suele pagar caro y eso fue lo que sucedió en este partido de la jornada novena de la Liga Santander. Los de Ziganda no aprovecharon las escasas oportunidades de las que dispusieron y tuvieron que ver como los de Garitano se ponían por delante tras un grosero error de San José en el centro del campo. El centrocampista, lejos de su mejor nivel como el noventa por ciento de la plantilla rojiblanca, entregó un balón a Beauvue quien, en una acción rápida y vertiginosa, se deshizo de los dos centrales visitantes con suma facilidad. Núñez, por los suelos, y Laporte, que acabó con la cadera destrozada ante el recorte del ariete, solo pudieron ver cómo superaba a Kepa en su salida. Se movía el marcador en Butarque para delirio de una afición que ve como su equipo lleva cinco encuentros consecutivos sin perder.

Por su parte, el banquillo visitante se llenaba de incertidumbre y confusión, algo que lleva acompañando al equipo toda la temporada. Ziganda, en la cuerda floja, tiene que anotar una derrota más en su palmarés, algo que deja la sorprendente y, sobre todo, preocupante estadística de una victoria en los últimos diez partidos entre liga y UEFA Europa League. Con media hora aún por delante, los leones no fueron capaces de asediar la portería de un Cuéllar que, sin embargo, veía relajado como sus compañeros aprovechaban cualquier contra para intentar sentenciar el encuentro. En una de esas, Amrabat, posiblemente el mejor del encuentro, se plantó solo ante un Kepa Arrizabalaga que salvó el 2-0 con una parada espectacular al disparo del marroquí.

Beauvue celebra su gol | Fotografía: LaLiga

Así pues, con estos tres puntos para el cuadro pepinero, el Leganés asciende hasta la quinta posición sumando ya 17 puntos que le dejan muy cerca de su principal objetivo, la permanencia. Precisamente, esa puede empezar a ser la tarea de un Athletic en caída libre. Con apenas once unidades en su casillero, los que se esperaba lucharan por los puestos europeos se sitúan en la 11ª posición a falta de que acabe la jornada liguera. En cuanto a los siguientes partidos, los dos tendrán compromisos coperos el próximo miércoles. El Leganés ante el Real Valladolid a partir de las 20:30 horas y el Athletic frente al Formentera a partir de las 19:00 horas. El próximo fin de semana, los madrileños viajarán hasta Sevilla para medirse en el Ramón Sánchez Pizjuán al equipo de Berizzo, mientras que los vascos recibirán, nada más y nada menos, que al FC Barcelona en lo que será la vuelta de Valverde a San Mamés.