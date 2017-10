Renovación de Mikel Vesga: "Muy contento de seguir ligado a este club"

Google Plus

Vesga en el momento de la firma de su nuevo contrato con el Athletic Club || Vía athletic-club.eus

El Athletic Club y Mikel Vesga han llegado a un acuerdo para extender su contrato hasta 2021, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El jugador se ha mostrado "muy contento de seguir ligado a este club durante los siguientes años".

"Un día muy especial, muy contento", ha reconocido el jugador león. Vesga, llegó a la disciplina rojiblanca en 2014, del Alavés B, filial babazorro que militaba en Tercera División. Fue titular desde el primer minuto y fue fundamental en el ascenso a Segunda División para Ziganda disputando 38 partidos. El siguiente año en la categoría de plata, fue el jugador más utilizado por el Kuko con 41 encuentros.

"La verdad es que cuando empiezas con esto lo que quieres es que lleguen días como estos para seguir haciendo lo que más te gusta y en el club que quieres", ha afirmado el centrocampista zurdo. Ese gran año, le valió para hacerse un hueco en la plantilla de Valverde aunque con poco peso en los partidos, se fue cedido en enero al Sporting de Gijón en donde demostró que tenía calidad para jugar en la máxima categoría del fútbol español.

Después de hacerlo bien en el conjunto asturiano y con Ziganda ya en el primer equipo, esta temporada 2017/2018 decidió quedárselo y darle importancia en la plantilla disputando ocho partidos como titular entre Liga y Europa League.

No está siendo un buen año en lo colectivo para el Athletic y así lo ha explicado el espigado medio centro "no está siendo como esperábamos, los resultados no están yendo como queríamos pero el equipo siempre ha demostrado que es capaz de sacar esto adelante. El equipo está lleno de confianza".

El equipo vasco tras esta renovación se queda con un medio centro de trabajo, con una buena zurda para sacar el balón jugado y con una llegada al área que todavía tiene que explotar. Con 24 años, a Vesga le queda mucho que mejorar y que mostrar en la Catedral para hacer.