Ziganda: “El equipo tiene que llegar rabioso ante el FC Barcelona”

Ziganda durante un partido con el Athletic Club | Fotografía: UGS Vision

Nuevo partido del Athletic y, como viene siendo habitual, nueva decepción. El equipo de Ziganda, si bien es cierto que se presentaba en el debut copero con muchas caras nuevas, la realidad es que, gran parte de los jugadores que formaban el once inicial, eran muy superiores a los de un Formentera que no solo se puso por delante en el marcador, sino que dispuso de las ocasiones más claras del encuentro. El proyecto no arranca, parece, incluso, retroceder, y el técnico de Larraínzar está, cada vez, más discutido. Esta situación tampoco se encarga de arreglarla en rueda de prensa, lugar en el que una y otra vez se empeña en dejar claro que conoce a un rival que, sin embargo, sorprende a su equipo en innumerables ocasiones. Sucedió tras el partido ante el Östersunds de hace una semana, después de perder ante el Leganés y también ahora, cuando tras empatar a uno ante el Formentera reconoció no estar sorprendido por el planteamiento del técnico local: “No nos ha sorprendido porque tenemos experiencia. El contrario siempre se supera en este tipo de partidos, tiene ilusión y motivación. Nosotros hemos intentado llevar la superioridad y el control pero nos ha faltado peligro”.

“Ha faltado encontrar a la gente de arriba”

Precisamente, de peligro, adolece un Athletic que apenas suma un triunfo en sus últimos diez encuentros entre Liga, UEFA Europa League y, ahora, Copa del Rey. Los rojiblancos no encuentran profundidad, no se sienten dueños del tempo del encuentro y, lo que es más preocupante, parecen no hacer nada para mejorarlo. Centrándose en las condiciones de un terreno de juego que, como suele suceder en equipos de inferior categoría, son anómalas en choques de Primera División, Ziganda sí asume que “ha faltado encontrar a la gente de arriba”. “Nos ha faltado circular con mayor profundidad, incluso meter más centros. Nos ha faltado encontrar a la gente de arriba. El campo costaba hacerlo amplio y grande y el rival lo ha utilizado muy bien”, comentaba un entrenador que, además, asume que esas condiciones del terreno de juego han favorecido para que el conjunto vasco sufriera en las jugadas de estrategia: “Sabemos que es un campo que invita a ello porque es estrecho y favorece en los balones al área. Somos un equipo fuerte en esas situaciones, pero hoy hemos sufrido algo más”.

Por otro lado, sorprendió la inclusión de Kepa en el once inicial, algo que choca con la política de rotaciones que está llevando el equipo desde hace ya algunos años. Iago Herrerín, que además fue el mejor en Suecia, se quedó en el banquillo ante el guardameta de los encuentros ligueros. No obstante, Ziganda aclara que es una decisión pasajera: “Antes del partido se lo digo a ellos. Unas veces juega uno y otras veces otro. Me ha parecido oportuno que juegue Kepa hoy y luego ya veremos”. Finalmente, fue cuestionado por el siguiente encuentro ante un FC Barcelona que no puede llegar en mejor estado de forma con un viejo conocido de los banquillos rojiblancos, Ernesto Valverde. Asumiendo que “el equipo tiene que llegar rabioso”, quiere esconder los sentimientos de un vestuario tocado en lo anímico: “Sabemos que nos faltan cosas y no tenemos que llegar ni tristones, ni apagados ni lamentándonos de nada. Tenemos que ir con ganas de jugar y disfrutar”. Así pues, la afición de San Mamés espera que esa sea la cara de un equipo que tendrá que dar su mejor versión para poder acceder a la siguiente ronda copera.