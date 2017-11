Ziganda: “Estamos en un momento en el que en casa nos cuesta hacer goles”

Google Plus

Ziganda en rueda de prensa | Fotografía: Athletic Club

De nuevo más resultado que sensaciones el que dejó el Athletic en la UEFA Europa League. El conjunto de Ziganda sigue sin maravillar en su juega aunque, en esta ocasión, hay que reconocer que los automatismos que quiere imponer el de Larrainzar sí parecieron verse en mayor o menor medida. Sin saber realmente la importancia que pudo tener la presión a la que estaba sometido el equipo vasco para seguir con vida en el segundo torneo continental, lo cierto es que el empuje fue lo más destacado de un conjunto que ganó por la mínima a un Östersunds muy incómodo sobre el césped de San Mamés. Presionando bien la salida de los suecos y con numerosas llegadas por banda, lo que sí faltó fue algo más de acierto de cara a la portería contraria. Solo Aduriz, tras un balón rebotado del larguero, pudo introducir la pelota en las redes para dar tres puntos más a los rojiblancos en esta fase de grupos.

En la rueda de prensa posterior al choque, Ziganda se mostró algo más aliviado tras conseguir un resultado a favor más de quince días después de que el Athletic ganara al Sevilla. Reconociendo que hubo dos mitades, el navarro explica así el encuentro: “En el primer tiempo hemos estado bien, incomodándoles mucho, tapándoles el juego combinativo que proponen. Les hemos dominado por completo, con muchísimas llegadas y muchos centros, pero nos ha faltado rematar y finalizar más. En el segundo tiempo se ha visto que ellos no se descomponen nunca. Hemos salido más fríos y hemos tenido dudas, pero luego nos hemos repuesto. El equipo nunca se ha rendido, aunque la victoria ha costado”. No obstante, a pesar de no estar del todo contento con lo visto sobre el terreno de juego, sí acepta que este es el estilo que quiere ver en su equipo y de él subraya dos conceptos, los que tienen que ver con “ir a por los contrarios e intentar dominar”.

“Hay que sincronizar más los centros con las llegadas y repartir los espacios”

En cuanto a esa falta de oportunidades que lastra al equipo una y otra vez, Kuko cree que “ellos han defendido muy bien” y que “hay que sincronizar más los centros con las llegadas y repartir los espacios” en la zona de peligro rival. “Hoy es el día que más desbordados les he visto, y he visto muchos partidos de ellos. Estamos en un momento en el que en casa nos cuesta hacer goles”, añadió el entrenador rojiblanco.

A nivel individual, dos fueron los hombres que destacaron sobre el resto, Córdoba y Núñez. Los jóvenes del filial se han ganado a base de buenas actuaciones su inclusión en el once titular. Ziganda destaca de ellos que “están con confianza y disfrutando en el terreno de juego”, algo que enlaza al buen recibimiento que han tenido dentro del vestuario. El otro nombre propio, más en la previa del partido que tras los noventa minutos, ha sido el de Beñat. El centrocampista de Igorre pasará por el quirófano para recuperarse de una pubalgia que, según su entrenador, le estaba lastrando mucho: “Beñat, desde el año pasado, venía arrastrando problemas en el pubis. Hay momentos en los que te limita más y otros menos. No es una rotura ni un traumatismo y si tuviera que jugar mañana, jugaría, pero viendo que le mermaba, pues hemos decidido que para no estar en perfectas condiciones se opere”. Ha confirmado, además, que “estará de baja entre seis u ocho semanas”.

Así pues, el equipo prepara desde ya el partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo en Balaídos. Sobre los cambios que se pueden introducir en el once, Ziganda ya avisa de que “no es lo mismo jugar de sábado a jueves que de jueves a domingo”, por lo que se esperan numerosas novedades en un once que, eso sí, “será competente”.