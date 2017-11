Previa Athletic club - Hertha BSC: tres puntos necesarios para seguir en Europa

Google Plus

Balenziaga controlando un balón en el partido de ida ante el Hertha. Fotografía: El Correo.

El Athletic disputará este jueves 23 a las 19 horas (beIn y VAVEL.com) en San Mamés la quinta y penúltima jornada de grupos de la Europa League y lo hace enfrentándose al último clasificado del grupo, el Hertha Berlín. El partido será dirigido por el italiano Paolo Tagliavento.

Ganar para seguir en la competición

Los rojiblancos actualmente tienen 5 puntos - el Hertha posee 4 puntos- y este encuentro será definitivo para el futuro de los vascos en Europa, pues de conseguir la victoria mañana, dependerían de ellos mismos para lograr la clasificación europea que los haría estar entre los 32 mejores equipos del viejo continente.

Para los de Ziganda sería un varapalo caer eliminados en esta fase de grupos, y más cuando tras conocer sus rivales, partían como favoritos, pero el mal juego del equipo sumado a las bajas con las que actualmente cuenta la plantilla, ha provocado que el equipo se encuentre en una situación límite, ya que según los resultados que se obtengan en la jornada de mañana los leones podrían verse apeados de la competición incluso antes de disputar la última jornada.

Sin duda esto preocupa en Bilbao, ya que el equipo desde el año 2009 solo ha fallado en una ocasión a las rondas eliminatorias en seis participaciones europeas y lo hizo tras alcanzar la final. El Athletic es un equipo reconocido en Europa y mañana no puede permitirse tropezar si quieren seguir soñando.

Un Athletic que recupera efectivos

Aunque no fueron convocados el partido pasado, Ziganda puede contar con De Macos y Yeray si lo cree conveniente para este partido, pues ambos jugadores han entrenado la semana pasada con normalidad habrá que esperar a la convocatoria para saber con qué armas cuentas los bilbaínos para intentar llevarse la victoria. Aunque Ziganda tambien podría introducir alguna novedad en el once inicial, ya que jugadores como Aketxe no lo están haciendo mal los pocos minutos que llevan disputados y puede que el entrenador opte por dar descanso a los más habituales.

Por otra parte no podrán ayudar al equipo los lesionados de larga duración Muniain y Beñat, que siguen recuperándose de sus respectivas operaciones.

Mejora en el juego pero sin resultados

Y es que los vizcaínos en el partido del pasado fin de semana frente al Villarreal, mostraron síntomas de mejoría en el juego, pero no fue lo suficiente para llevarse los 3 puntos, que era el resultado que buscaban, pero lograron empatar ante un rival que no está haciendo nada mal las cosas en liga. Y a esta mejora es a la que el equipo se aferra, quieren seguir haciendo las cosas bien y demostrar que ese equipo de juego dubitativo ya es cosa del pasado, y qué mejor que está "final" para demostrarlo.

Un rival muy inestable

Por el contario, el rival de mañana es un equipo muy inestable, que tan pronto gana partidos contra rivales difíciles como encaja goleadas. Actualmente situado en la parte baja de la clasificación de la liga alemana - posición 14 con 14 puntos y solo a seis de las posiciones de descenso- viene de perder este fin de semana contra el Monchengladbach (2-4). Cabe destacar que el Hertha todavía no ha ganado fuera de su estadio en ninguna de las competiciones que está disputando actualmente.

El técnico del Hertha cuenta para este encuentro con las bajas de: Valentín Stocker, Niklas Stark y Julian Scheiber, todos ellos lesionados. Pero el equipo no estará solo en San Mamés, alrededor de 3000 aficionados germanos animarán a su equipo para que mañana consigan la victoria que les hace falta ya que en caso de no conseguirla, se verían matemáticamente fuera de la Europa League.

Ante este panorama de lesionados por ambos equipos, los posibles onces que saquen los equipos mañana serían: