Google Plus

Día del reportaje. Athletic Club, 2012. Del sueño a la pesadilla. Foto: Athletic Club.

La temporada 2011/12 supuso un antes y un después en la historia del Athletic Club de Bilbao. Comenzaba con nuevas caras en el banquillo y en la presidencia. Josu Urrutia salió presidente en las elecciones celebradas en el verano de 2011, lo que conllevaba un cambio radical en el club. Lo primero, buscar entrenador. Muchos nombres eran los sonados para dirigir a un equipo soñador, un equipo capaz de todo y un equipo con una filosofía que pocos tienen. Y quien mejor que Marcelo Bielsa, un argentino criado en el barrio de Newell´s que venía de dirigir a la selección chilena en el mundial de Sudáfrica para suplir al antiguo entrenador (Joaquín Caparrós) y poder llevar al Athletic al lugar donde se merecía. Con la llegada de Bielsa, el equipo cambió su estilo de juego, convirtiéndolo en un fútbol más vistoso y de toque. Durante las primeras fechas el conjunto vasco no terminaba de acostumbrarse al nuevo estilo de juego y los resultados de liga no eran buenos. Hasta la jornada 7, el Athletic no consiguió ganar un partido, aunque qué mejor partido para conseguir la primera victoria en liga que contra la Real Sociedad en Anoeta. El resultado fue favorable al equipo entrenado por “el loco Bielsa” e hizo desaparecer los fantasmas de las primeras jornadas. A partir de ahí, 13 partidos seguidos sin perder y acabando la primera vuelta séptimo clasificado y luchando por entrar en puestos europeos.

Llegó el 2012, y qué mejor regalo de reyes que la clasificación como primeros a dieciseisavos de final en Europa y a octavos de final de Copa. La gente empezaba a creer, estaba contenta con el juego y San Mamés comenzaba a ser un rugido más de ese León hambriento con ganas de títulos. Iraizoz las paraba, Amorebieta y San José se convirtieron en una gran pareja de centrales que hasta el mismo Messi acababa desquiciado en cada enfrentamiento al Athletic, sin olvidarnos de las dos balas, Aurtenetxe e Irola. El centro del campo controlado por la magia de Ander Herrera y la juventud de Javi Martínez que pasó a ser veteranía. Y arriba, un gatito convertido en León como fue Iker Muniain, un jugador polivalente llamado Óscar De Marcos y el rey de la manada, don Fernando Llorente. Sin olvidarnos del creador de este enorme equipo, Marcelo Bielsa.

Llegamos a febrero y el sueño se veía más cerca, el equipo vasco solo necesitó un mes para verse en otra final de copa, dejando en el camino al Oviedo, Albacete, Mallorca y Mirandés. Hasta el 25 de mayo no llegaría esa final, ante el todopoderoso FC Barcelona. Hasta esa fecha, tres meses donde el equipo de Bielsa se centraría en Liga y en la Europa League pero sin perder el ojo a esa final tan esperada por la afición del Athletic.

Lo de jugar dos competiciones a la vez y tener que preparar dos partidos por semana era la gran duda de todo aficionado. ¿Sería capaz el equipo de Bielsa de aguantar el ritmo de competición y acabar en buen lugar la temporada?

Tocaba ir a Rusia en pleno febrero, a enfrentarse al Lokomotiv de Moscú en los dieciseisavos de final de la UEL. De ese partido solo se puede recordar el frío, pero para cualquier jugador vasco, era lo de menos. San Mamés era un fortín y cualquier duda no resuelta, se iba a resolver en La Catedral. Y así fue, un gol de Muniain a falta de media hora para finalizar el partido supuso el 1-0 y el pase a octavos de final, donde esperaba un rival fuerte y peligroso, el Manchester United.

Probablemente, a cualquier hincha rojiblanco que le preguntes cual ha sido el partido del Athletic con el que más ha disfrutado y el que siempre recordará, te diga este. 9.000 aficionados desplazados a Old Trafford, récord de máxima asistencia visitante (sin contar finales) a un partido europeo. El partido solo tuvo un color y fue el verde de la segunda elástica del equipo vasco. A pesar del gol inicial de Wayne Rooney, el Athletic siguió con su estilo de juego e hizo disfrutar a cualquier amante del fútbol. Llorente, De Marcos y Muniaín pusieron el 1-3 en el marcador y se desató la euforia de la parroquia rojiblanca. Rooney acortó distancias y el Athletic partía con ventaja (2-3) para el partido de vuelta en San Mamés, partido que resolvió el rey león, Fernando Llorente para dar el pase a cuartos de final, donde esperaba el Schalke 04, equipo de Raúl González Blanco. Entre medias de todas estas emociones, el equipo de Bielsa seguía luchando en liga por entrar en competiciones europeas, pero tal era la emoción y la clasificación a las rondas finales de la UEL, que solo se pudieron conformar con acabar en décima posición.

Volviendo a lo importante, el partido de ida de cuartos de Europa en el Veltins Arena comenzó con buen pie después de que Llorente adelantara al conjunto vasco. Raúl puso la igualada y la remontada, ya que con sus dos tantos ponían por delante al conjunto alemán. Pero el León no estaba muerto, y en los últimos 15 minutos, tres goles (Llorente, De Marcos y Muniaín) pusieron el 2-4 y un gran resultado para la vuelta donde el rugido del León volvió a sonar y en un partido complicado, el Athletic supo controlarlo y colarse en el bombo de semis, donde se enfrentarían al Sporting de Portugal, equipo que puso las cosas difíciles en el partido de ida donde el equipo portugués venció por 2-1.

Hasta que llegó un día que todo aficionado del Athletic debería de señalar en su calendario. Aquel 26 de abril de 2012, 40.000 gargantas avisaban al equipo portugués de que no iba a ser un partido fácil. Y así fue, el Athletic sin De Marcos por sanción salió con todo y consiguió igualar la eliminatoria. Todo parecía llegar a la prórroga, pero como no, el hombre talismán, Fernando Llorente, conseguía en el minuto 87 poner el 3-1 en el marcador y la euforia se apoderó de San Mamés. El Athletic Club estaba en la final de la UEL

Un sueño echo realidad, un equipo joven, un entrenador con ganas de llevar a un equipo de Bilbao a lo mas alto del fútbol mundial y una afición pletórica que quería ver 28 años después la gabarra por la ría de Bilbao.

Todo apuntaba a final feliz, final de Copa y final de Europa League. Los rivales, equipos muy conocidos por el Athletic. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Primero tocaba Europa, más concretamente en Bucarest (Rumanía). Del partido mejor no hablar. Se puso de excusa los nervios de los jugadores tan jóvenes por un partido tan importante o la superioridad del Atlético de Madrid. En fin, el resultado fue de 3-0 a favor del equipo madrileño.

El conjunto de Bielsa dispuso de 15 días para recuperarse de este varapalo y preparar la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona en el estadio Vicente Calderón. Todo el mundo sabía la dificultad de este partido, y así fue, otro 3-0 y el sueño se convirtió en pesadilla.

Algunos empezaron a buscar culpables, otros directamente se conformaban con la gran campaña del conjunto bilbaíno y otros, directamente abatidos, no sabían que decir. Marcelo Bielsa reunió al equipo dos días después del desastre de las dos finales para hablar de su continuidad y de que no se podía tirar la temporada de esa forma, haciéndose él el principal responsable. Bielsa es un loco enamorado de Bilbao y de su afición, el cual se sentía destrozado después de las dos derrotas y de haber defraudado al pueblo vasco. A esto se le suma las bajas de Llorente, Javi Martínez y Ander Herrera, tres jugadores clave para el Athletic que acabaron en equipos de superior nivel, cosa que enfadó a la parroquia rojiblanca. El año no acabó como todo aficionado del Athletic hubiera querido, pero vino bien para darse cuenta de los errores y de la mentalidad con la que se tenía que empezar la temporada siguiente.