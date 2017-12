Ziganda: “Tener dos jugadores por puesto de esta categoría da mucha tranquilidad”

Google Plus

Ziganda en la zona técnica frente al Real Madrid | Fotografía: LaLiga

Quinto partido consecutivo del Athletic sin perder de manera consecutiva en todas las competiciones y, en esta ocasión, con victoria fuera de casa ante un Real Betis que salió mejor plantado al terreno de juego. Un gol fantasma y un penalti a favor de los rojiblancos con la consecuente expulsión de un jugador bético, decantó la balanza a favor de los visitantes, que ampliaron la ventaja en el marcador con un gol en los minutos finales con la ayuda de un Feddal que introdujo el esférico en su propia portería. No fue un buen partido del cuadro de Ziganda, pero sí se pudieron ver algunos momentos de buen juego y, sobre todo, cabeza a la hora de manejar el resultado. Mostrándose “optimista” de cara a este parón navideño, el de Larráinzar atendió a los medios de comunicación tras la disputa de los noventa minutos.

“Es el momento de reafirmar las buenas sensaciones del equipo en liga”

“Contento con el partido y con la victoria” se mostraba un entrenador rojiblanco que tiene claro que este “es el momento de reafirmar las buenas sensaciones del equipo en liga”. Insta a su vestuario a “darle continuidad” a una buena racha de resultados que les permiten abandonar la zozobra del descenso y empezar a mirar a los puestos altos de la clasificación a pesar de que se mantienen en la decimoprimera posición a la espera de que acabe la jornada liguera.

En cuanto al partido, admite que “ha habido miedo” al no cerrar el encuentro al inicio de la segunda mitad: “Se ha mostrado la superioridad en el segundo tiempo con lo que habíamos hablado en el descanso, pero a medida que pasaban las ocasiones y no terminábamos de hacer el segundo, la cabeza empieza a dudar. Concedíamos contras y parecía que teníamos prisa por meter esos balones dentro de su área. Nos han entrado dudas, pero hemos sabido solventar bien con una buena aportación de los defensas y el portero”. Esta victoria, en palabras del entrenador navarro, “demuestra que el equipo puede plantar cara a cualquier rival”. Además, admite estar satisfecho porque su equipo sigue concediendo poco.

Uno de los encargados de echar por tierra esas pocas ocasiones que tuvo el Betis fue Iago Herrerín, el guardameta que, una vez más, saltó al terreno de juego en sustitución de un Kepa Arrizabalaga que aún no está en el momento idóneo para vestirse de corto y defender la portería del Athletic. Ziganda se mostró contento por “tener dos jugadores por puesto con esta categoría”, algo que, para él, “da mucha tranquilidad”. El otro nombre propio de la rueda de prensa fue el de Iñaki Williams, quien fue la punta de lanza de su equipo en detrimento de un Aritz Aduriz que saltó al terreno de juego en la segunda mitad. Con la idea de situarle como delantero, el técnico admite que es diferente por completo al ariete donostiarra: “A Williams le sigo viendo como delantero. Si buscamos el remate de cabeza de Aduriz, no lo tiene, pero da otras cosas y le tenemos que buscar. No nos sobran delanteros. Tengo claro que el delantero centro es Aduriz, pero Williams va a jugar ahí”.

Así pues, y sin entrar en detalles respecto a la jugada polémica del penalti tras no haber podido ver una repetición clara, Ziganda se marcha al parón de Navidad con el equipo alejado algo más de los puestos calientes de la tabla, a pesar de no estar dejando demasiadas buenas sensaciones sobre el terreno de juego.