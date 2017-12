Anuario VAVEL Athletic de Bilbao 2017: Aymeric Laporte, corona francesa en la defensa

Google Plus

Aymeric Laporte, central vasco francés de 23 años del Athletic de Bilbao. Defensa central de perfil zurdo, lo cual es bastante inusual y le permite jugar y dominar ambos lados de la defensa, 1,91 metros de altura, imponente, corpulento y un seguro en el juego aéreo, domina ambas piernas y tiene buena salida de balón, estas son las características del futuro y presente central del club bilbaíno.

Laporte es un jugador clave en el esquema de Ziganda, con los problemas de Yeray se ha convertido en indispensable para el equipo y cuando no está, el Athletic lo ha notado. Laporte es un central imperial, de un corte parecido al de su compatriota Raphael Varane, es uno de esos defensas jóvenes que mezclan corpulencia, físico, velocidad y limpieza en el corte.

El 2017 de Aymeric Laporte ha sido un año en el que el francés ha ido de menos a más, como el Athletic en general. Aymeric venía de un 2016 excepcional en el que había marcado cinco goles y había sido relacionado con Madrid y Barcelona, lo cual era difícil de superar. Esta temporada no igualó el 2016 pero estuvo a un gran nivel siendo clave en la clasificación europea del Athletic y titular indiscutible en la defensa del conjunto de Ziganda.

El central galo ha disputado un total de 43 partidos en la pasada campaña entre todas las competiciones, marcando dos goles frente a Villarreal y Granada. En la temporada 2016/2017 formó, con Yeray Álvarez, una de las parejas de centrales más jóvenes de Europa. Además, fue el jugador con más minutos disputados del equipo, destacando grandes actuaciones frente a Granada, Villarreal, Real Sociedad o Betis.

Esta temporada Laporte ha disputado 2430 minutos repartidos en 27 encuentros con un tanto en Europa League. El 27 de julio de 2017, en la fase previa de la UEFA Europa League 2017-18 ante el Dinamo Bucarest, marcó el primer gol del equipo entrenado por Ziganda. En esta temporada, debido a la enfermedad de Yeray, jugó habitualmente junto a Unai Núñez. El 10 de diciembre, ante el Levante, portó el brazalete de capitán del equipo por primera vez. El ‘4’ del Athletic está en plena progresión como el conjunto vasco, pues parece que el Athletic empieza a levantar cabeza esta temporada.

En el ámbito internacional, Laporte dejó claro que él se siente francés y quiere jugar con la categoría absoluta de los Bleus, pero que si no le convocan pronto buscará otras opciones. Cabe destacar que Aymeric Laporte todavía no ha debutado con la selección absoluta francesa pese a su gran nivel estas últimas temporadas, siendo pieza clave en las categorías inferiores de la selección francesa. Laporte fue convocado por Deschamps para los últimos partidos ante Bulgaria y Holanda, de clasificación para el Mundial de 2018, pero no llegó a debutar, debido a esta situación se abrió el debate sobre la posibilidad de que Laporte jugase con España en base a su doble nacionalidad hispano-francesa.