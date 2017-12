Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Kuko Ziganda, intentando arrancarlo

Ziganda sentado en el banquillo del Athletic durante un partido. Foto Web UGS Vision.

Los inicios de un proyecto nunca son fáciles cuando se parte de unos resultados anteriores exitosos. Se tiende a pensar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor y se entra en una comparativa en la que se recuerdan los momentos más gloriosos del ciclo anterior para compararlos con un equipo aún en construcción.

Esto se acrecienta aún más cuando la herencia del anterior entrenador no es demasiado buena, pues Valverde se marchó sabiendo que su proyecto se había agotado con unos últimos meses de fútbol realmente pobre, y cuando no se pueden cambiar las fichas del juego para adaptarlas al fútbol que se quiere proponer, ya que en el Athletic los fichajes están prácticamente descartados. Si a todo esto, además, se le suman las lesiones de los principales baluartes de esa idea, Beñat e Iker Muniain, queda un cóctel bastante explosivo.

A todo esto ha tenido que enfrentarse Kuko en los primeros meses en el Athletic, problemas a los que no ha conseguido dar solución. No ha conseguido imponer su idea en ningún momento hasta tal punto que para el aficionado aún no queda demasiado claro cuál es ahora mismo la idea de Ziganda. Lo que sí que ha conseguido es poner ciertos parches para ir sacando unos resultados mínimamente aceptables. Es decir, el Athletic deKuko hasta ahora ha sido más resultados que fútbol siendo estos bastante pobres con once victorias, diez empates y ocho derrotas en 29 partidos.

Ziganda durante un partido en San Mames.

Analizando los propios errores

Kuko ha probado muchísimas variantes y jugadores en el corto tiempo que lleva en el Athletic, el 4-2-3-1 con libertad de Muniain, el 4-3-3 de Vesga y Córdoba, el 4-2-4 con el que se ganó al Östersunds pero no consiguieron competir frente al Celta. Ziganda no ha parado de mover el árbol en busca de nuevas soluciones. Ha conseguido además rescatar a Mikel Rico e Iturraspe, sacar adelante a Vesga, Córdoba y Núñez y sacar la mejor versión de Susaeta. Sin embargo, ninguno de estos sistemas o jugadores parece terminar de asentarse definitivamente. Todas estas ideas tenían ciertas grietas que terminaron por resquebrajar todo el trabajo realizado.

Quizás este haya sido el mayor problema de Ziganda hasta ahora. Kuko no ha sido capaz nunca de adelantarse a los posibles problemas que podría tener el equipo mientras que los técnicos rivales parecían sí aprovecharse de estos problemas para dejar a sus equipos en evidente ventaja táctica. Ejemplos de esto pueden ser como el Málaga se aprovechó de la nula ayuda que recibía Lekue a su espalda sabiendo que este jugador sufre mucho ahí; o como el Celta se aprovechó de que Laporte no es un jugador especialmente fuerte en el envió directo, para forzar esa jugada en la que el 4-2-4 del Athletic no podía ayudar a Aymeric. Si Ziganda empieza a ver los errores de sus sistemas antes de que estos cuesten puntos al Athletic, podrá solucionarlos antes de que las grietas terminen por resquebrajar la idea. Tiene trabajo Kuko en este 2018.