Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Williams, ¿en línea ascendente?

Iñaki Williams celebra uno de los goles con el Athletic | Fotografía: UGS Vision

Hay innumerables tipos de jugadores en el mundo del fútbol y uno de esos es el que siempre está discutido. Desde que llegó al primer equipo, Williams tiene el dudoso honor de estar, en mayor o menor medida, en ese grupo. Aunque es cierto que todo depende de cómo sople el viento, en esta ocasión representado en forma de resultados, el canterano siempre está cuestionado por una grada que, sin embargo, debe apreciar su trabajo sobre el césped. En una etapa de cambio en el Athletic, con el paso de Valverde a Ziganda, Iñaki es uno de los que más lo está notando. Con el navarro no tiene tanta libertad de movimientos, su equipo no es tan protagonista y, ni mucho menos, vive tan feliz en tareas ofensivas. Aunque su compromiso y esfuerzo sobre el campo no se puede discutir nunca, lo cierto es que no brilla tanto como en la etapa de un Valverde que depositó en él toda su confianza.

Añorando a Valverde

Y es que, el de Viandar de la Vera fue su mentor. Un padre futbolístico que confió en él realizando una apuesta arriesgada. Hay que recordar que cuando Williams llega al primer equipo lo hace como delantero centro. O, al menos, ahí jugaba en el Bilbao Athletic, equipo que, por otro lado, dirigía José Ángel Ziganda. Sin embargo, con Txingurri ocupó el extremo derecho, ante la decadencia de un Markel Susaeta que parece retornar en el presente curso. Cuanto menos, el cambio era controvertido, pero al hoy entrenador azulgrana no le pudo salir mejor.

El Athletic pasaba de un extremo más o menos habilidoso a uno que era potencia pura. Su apodo de Pantera no es baladí y pronto se encargó de representarlo por los campos de fútbol de Primera División. Iñaki Williams era diferente al resto. Llegó rompiendo estereotipos y finalizará mostrando su personalidad. Porque él también es diferente y porque él también está labrando su historia en el Athletic. Una historia que, en su etapa más reciente, tiene un final de curso 2016/2017 bastante bueno. Con Valverde consiguió disputar todos los partidos que jugó el Athletic desde enero hasta mayo. Un total de 26 apariciones que dejan clara la confianza del exentrenador rojiblanco en Williams.

Williams en una de sus arrancadas típicas | Fotografía: UGS Vision

Sin embargo, si por algo va a estar siempre discutido el extremo es por su capacidad para hacer goles. Cinco en ese periodo de tiempo, de los 37 que anotó el club entre todas las competiciones, no parecen ser suficientes para un hombre de ataque. Aunque es cierto que es Aduriz es el que acapara todas las portadas en estas dotes futbolísticas, no está de más que jugadores de segunda línea como los Raúl García, Susaeta, Muniain o, por qué no, Williams, aporten, para quitar peso a un jugador que cada vez tiene más contados sus días en el fútbol. Y porque Williams parece ser su sucesor.

Intrigado con Ziganda

Y parece ser su sucesor porque Ziganda se ha encargado de manifestarlo. Tras jugar en la punta de ataque ante el Real Betis en el que fue, curiosamente, el último partido del Athletic en este 2017, el entrenador de Larráinzar aceptó ver a Iñaki como delantero centro del conjunto rojiblanco. Desde luego, sería un delantero muy diferente al actual. Mientras que Aduriz destaca por su juego posicional, su remate de cabeza y astucia, Williams lo hace por su velocidad, desmarques y asociaciones. Todo apunta a que el equipo de San Mamés tendría que reinventarse para dar cabida a un futbolista que, aunque lo merece, no se está seguro de si puede dar todo lo que se necesita de un delantero.

Williams ha participado en diez de los 35 goles del Athletic con Ziganda

Apenas cinco han vuelto a ser sus goles en esta segunda parte del año 2017. En los seis meses que lleva el navarro al frente del conjunto rojiblanco, el equipo ha anotado 35 goles en 29 partidos. De ellos, Williams ha participado en diez, gracias a sus cinco dianas y cinco asistencias entre Liga Santander, Copa del Rey y UEFA Europa League. De esos 29 encuentros, el extremo ha disputado 27, lo que vuelve a reflejar la importancia para el entrenador.

Sin embargo, la sensación es siempre la misma. Williams está discutido. Muchas son las críticas que recibió tras la eliminación ante el Formentera. En aquella ocasión, también fue la punta de lanza de un equipo que tuvo innumerables ocasiones pero que terminó lamentando su falta de puntería. Cayó eliminado del torneo copero y, con unos ánimos caldeados, el canterano volvió a ser el foco de gran parte de las críticas. Lo cierto es que no puede relajarse, pues la competencia vuelve a ser intensa gracias a la reaparición del mejor Susaeta y a la irrupción de Córdoba, otro canterano que, al igual que Williams, es todo coraje y pundonor. La vuelta de Muniain, su eterno amigo en el Athletic, apretará un poco más la disputa por los puestos en la banda.

Mucho que demostrar

Con apenas 23 años, lo cierto es que Williams ya ha adoptado más responsabilidad que la merecida en un equipo bien equilibrado entre jóvenes y veteranos. Los rumores sobre una posible salida el pasado mercado veraniego que apuntaban directamente a la Premier League parecen no haber despistado a un jugador que siempre ha manifestado su deseo de continuar en San Mamés. Desde luego, no parece ser la diana apropiada de unas críticas que, si bien están fundamentadas en lo demostrado por su juego, no deberían ser tan voraces con un futbolista que habrá que ver si es el delantero de futuro del Athletic.