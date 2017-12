Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Susaeta, galones de capitán

Google Plus

El futbolista de Eibar veía como este año se erigía como capitán tras la salida años anteriores de pesos pesados del vestuario como Andoni Iraola, Carlos Gurpegui o Gorka Iraizoz. Y es que, este año se han cumplido 10 años desde que Markel Susaeta debutase con el primer equipo. Por fin ha sido premiado con el reconocimiento de los galones que se ha ganado por méritos propios.

Una capitanía muy merecida, un cargo del que ha manifestado sentirse orgulloso y del que espera "estar a la altura" de sus predecesores.

Una vida ligada al club rojiblanco

Hay jugadores que tienen más repercusión mediática que otros y en este aspecto, Susaeta es de los que siempre se han mantenido en un discretísimo segundo plano.

Susaeta es el séptimo jugador con más partidos en el Athletic con 459

Pero eso no significa que no sea importante. El 2 de septiembre, el 14 rojiblanco celebraba que se cumplían 10 años de su debut con el primer equipo en el mismísimo Camp Nou, en la temporada 2007/2008. Con 459 partidos en su haber en los que ha conseguido 53 goles, es el séptimo jugador que más partidos ha disputado con la elástica rojiblanca y va camino de convertirse en una de las leyendas del club.

Llegó a la disciplina rojiblanca en edad de alevín y tras 21 temporadas en total, puede presumir de ser uno de los leones que se ha convertido en un ejemplo para todos dentro del club.

Una temporada para recuperar sensaciones

El centrocampista vuelve a sentirse importante dentro del equipo tras una temporada en la que no ha desplegado su mejor versión y se ha visto relegado al banquillo en más de una ocasión por su compañero Iñaki Williams, que hizo un gran final de temporada.

Y es que, la temporada pasada no pasó por su mejor momento, y no contó para Valverde tanto como a él le hubiera gustado, disputando solamente 36 partidos y su ausencia de las convocatorias, incluso en partidos claves, hicieron que Markel no pasase uno de sus mejores años en las filas rojiblancas.

Susaeta ha vuelto al once titular brillando con Ziganda

Pero parece que con la llegada de Ziganda todo eso ha cambiado y ha vuelto a la titularidad jugando unos muy buenos partidos e incluso ya ha visto puerta en una ocasión esta temporada. Fue en el encuentro que el Athletic disputó en Riazor frente al Deportivo de La Coruña.

El eibartarra ha vuelto por la puerta grande pero sin hacer ruido, como tiene acostumbrado y en partidos de los que esta temporada se pueden clasificar como muy malos en el juego del equipo, ahí estaba él poniendo la nota de color para los leones. Y es que, esta temporada parece que han cambiado las tornas y es él quien está dejando a Williams en el banquillo.

De lo mejor de la temporada

El centrocampista es de lo mejor del equipo en un año en el que el Athletic parece que no termina de carburar.

El eibartarra colecciona actuaciones sobresalientes en los últimos meses

Markel ha dejado muy buenas actuaciones en bastantes partidos a lo largo de esta temporada. Para empezar, le ha repartido cinco asistencias a sus compañeros, y ha brillado con nombre propio en partidos como el que enfrentaba a los leones con el Betis o en el encuentro disputado en San Mamés frente a la Real Sociedad. Está demostrando ser el revulsivo en muchas ocasiones con un juego eléctrico y participativo y llevando el equipo a sus espaldas demostrando la entrega y compromiso que le caracterizan.

Sin duda, la parroquia rojiblanca estará orgullosa de haber recuperado de nuevo a uno de sus jugadores estandartes.