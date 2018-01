Partido Espanyol vs Athletic Club en vivo online en LaLiga 2018

El estadio del encuentro partido Espanyol vs Athletic Club en vivo será RCD Espanyol Stadium, con capacidad para 41.000 espectadores. Se espera una buena entrada, ya que la afición local estará espoleada por la clasificación copera.

El anterior partido Espanyol vs Athletic Club en vivo disputado en RCD Espanyol Stadium acabó con 0-0 en un aburrido empate.

David López, Javi Fuego y Sergio García son bajas en una lista de Quique a la que vuelven Víctor Sánchez, Sergio Sánchez y Oscar Duarte. La convocatoria completa es la siguiente: Pau López, Marc Navarro, Aarón Martín, Naldo, Óscar Duarte, Gerard Moreno, Jurado, Leo Baptistao, Dídac Vilà, Diego López, Melendo, Javi López, Marc Roca, Mario Hermoso, Granero, Sergi Darder, Álex Domínguez, Víctor Sánchez y Sergio Sánchez.

Ziganda deja en Bilbao a Kepa, Muniain, Balenziaga y De Marcos, lesionados, y a San José, Kike Sola y Aketxe por decisión técnica. La convocatoria completa es la siguiente: Bóveda, Saborit, Laporte, Beñat, Iturraspe, Williams, Núñez, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Unai Simón, Córdoba.

Atentos en el partido Espanyol vs Athletic Club en vivo a Markel Susaeta: como capitán, se ha echado al equipo a la espalda, y está siendo el mejor en todos y cada uno de los partidos que disputa, además, tiene un guante a balón parado, donde en los últimos días ya ha dado tres asistencias.

Susaeta en el último encuentro liguero frente al Alavés. | UGS Vision.

Atentos en el partido Espanyol vs Athletic Club en vivo a Leo Baptistao: ya no solo es que el delantero brasileño esté en un buen momento de forma, sino que el Athletic se le da bien. Le ha marcado goles en casi todos los equipos en los que ha estado, y pondrá a prueba de nuevo a la zaga rojiblanca.

Baptistao en un encuentro esta temporada. Foto: LFP.

El Kuko Ziganda, por su parte, reconoce la mejora de su equipo, sin embargo, sigue viendo cosas por mejorar: “De un tiempo a esta parte, en cuanto a resultados y sensaciones estamos mejor. Al equipo se le ve más sólido, más compacto y con mejores hechuras. El otro día estuvimos mejor con el balón, con más criterio, y más compensados en la fase ofensiva y defensiva. Pero esperemos que no haya llegado el mejor momento de la temporada, sino que seamos capaces de progresar. Queda muchísimo, pero se ven cosas. La idea es seguir dando pasos".

Semana convulsa para Quique Sánchez Flores, del que se especulaba con su posible marcha al Stoke City. El entrenador ha salido al paso: “Soy el entrenador del Espanyol y lo seré. Me gusta la relación que tengo con mis jugadores, me gusta lo que generamos en el estadio, me gusta cumplir objetivos y que el Espanyol crezca. Vivo en una gran ciudad, vivo en una de las mejores ligas. Tengo motivos para ser feliz. Entiendo que las noticias preocupen, pero no tengo nada que contar de mí. Mi contexto es muy feliz. No tengo nada que añadir, sólo tengo que preocuparme del próximo partido de Liga”. Ya sobre el partido, añade: “El equipo está en buen momento, esperamos que vaya mucha gente, porque es en un buen horario y ante un buen rival y que disfruten. Yo también quiero disfrutar mañana. Es un partido importante y espero que podamos tener momentos como los del año pasado, tanto dentro como fuera del campo”.

Será la octogésimo tercera vez que Espanyol y Athletic se miden en la Liga, aunque tan solo será la novena que lo hacen en el RCD Espanyol Stadium. Los números son muy positivos para el conjunto local, tanto que en Liga la visita al Espanyol es una visita maldita para los leones, que solo han ganado en 17 de las 82 visitas, con 47 victorias para los periquitos, y 18 empates.

Los catalanes, por su parte, llegan al partido con una buena sensación, los de Quique Sánchez Flores sumaron una victoria que también les dio aire al imponerse 0-1 en La Rosaleda al Málaga con gol de Darder en los primeros minutos, lo que les permite, pese a estar abajo en cuanto a posiciones de la tabla se refiere, estar lejos de la zona de descenso.

En la última jornada los equipos lo hicieron bien. El Athletic sacó su casta, que no su juego, para superar por 2-0 al Alavés la pasada jornada en San Mamés, y despejar los fantasmas de la zona de descenso que se vislumbraban hasta hace tan solo tres jornadas. Los goles de Etxeita y Aduriz de penalti dieron tranquilidad a los leones.

El conjunto catalán, por su parte, se encuentra en un momento de felicidad, tras volver a estar en cuartos de final de la Copa del Rey, y estar cerca de su rival en el encuentro. Los de Quique Sánchez Flores se encuentran en decimocuarta posición, con 23 puntos, lejos de la zona de descenso, y muy cerca de la séptima plaza en caso de victoria.

El encuentro entre estos dos equipos medirá a dos conjuntos en tierra de nadie. El Athletic, pese a no estar mostrando su mejor versión, ha recuperado sensaciones, y está sacando resultados, lo que le ha permitido colocarse en décima posición con 24 puntos, a tan solo tres puntos de la séptima plaza, que podría o no dar Europa la próxima temporada.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la decimonovena jornada de la Liga con el partido Espanyol vs Athletic Club en vivo, que se disputará en el RCD Espanyol Stadium. El encuentro arrancará en el territorio catalán partir de las 18:30 horas.