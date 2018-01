Ziganda: “Lo de Iñaki es un paso adelante y un refuerzo para esta filosofía”

Google Plus

Ziganda en rueda de prensa | Fotografía: Athletic Club

Poco tiempo para la recuperación ha tenido el Athletic esta semana. Tras acabar su partido el domingo frente al Espanyol, los rojiblancos palpan la tensión de un nuevo compromiso, otra vez fuera de casa. Visitarán Getafe con la idea de seguir con la buena racha de resultados pero, eso sí, delante tendrán a un equipo que lo viene haciendo bastante bien pese a ser un recién ascendido. Los azulones son novenos, tres puestos por encima de un Athletic que tiene apenas un punto menos que un equipo que lleva seis partidos consecutivos sin perder en casa, con cinco victorias y un empate. Será, por lo tanto, una dura prueba para los de Ziganda, que sí vienen mejorando en los últimos compromisos ligueros.

"Va a ser un partido muy complicado, ante un equipo que está en una gran dinámica"

Precisamente, el de Larráinzar se ha sentado en la sala de prensa para repasar la actualidad del equipo y hablar de las renovaciones, que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos días casi de forma diaria. Además, ha reconocido la dificultad del choque ante los de Bordalás: “Viendo la trayectoria del Getafe, sobre todo en su campo, va a ser un partido muy complicado, ante un equipo que está en una gran dinámica. Solo ha perdido con equipos de los primeros de la tabla. Está claro que están adaptados al campo y a la categoría”. Espera un encuentro similar al que han planteado ante otros equipos que han visitado el Coliseum Alfonso Pérez y recuerda que los rojiblancos también llegan en buen momento: “Somos dos equipos con buenas dinámicas, uno en casa y el otro fuera. Evidentemente, tenemos nuestras armas, nuestra fuerza e intentaremos reforzar nuestros puntos fuertes”.

Atención especial tendrán que prestar a Jorge Molina, el ex del Real Betis que está viviendo una segunda etapa en Primera División tras conseguir el ascenso con el Getafe. Participando en seis de los 23 tantos de su equipo en liga, Ziganda tiene claro que, al igual que Aduriz, son “ejemplos claros de que nada está escrito”. “En la gente, con mucho ánimo y ganas, la edad no importa”, añadió un técnico que afronta la segunda vuelta tal y como hizo en la primera, centrado en el siguiente rival: “El objetivo es preparar bien el siguiente partido”.

Un partido en el que, eso sí, no van a estar algunos de los lesionados. El entrenador rojiblanco ha reconocido que el once “va a ser parecido o igual al de los últimos partidos”, debido a que “hay jugadores que siguen de baja y los que vienen jugando más o menos lo vienen haciendo bien en cuanto a resultados y juego fuera de casa”. No podrá ser de la partida Balenziaga, un jugador que cayó lesionado en el derbi ante la Real Sociedad y que está viendo como cada vez su recuperación se alarga más. Contundente, Ziganda admite que “la lesión es larga”. “La lesión es larga porque fue importante. Está en el momento en el que tiene que estar teniendo en cuenta la lesión que es. Fue una lesión más grave que la de Óscar [De Marcos] y luego ya veremos la recuperación de unos y otros”, añadió.

“Mejor no decir plazos porque luego parece como que estás escondiendo”

Por otro lado, la comparecencia ha tenido momentos en los que el de Larráinzar parecía mandar recados tras unas semanas en las que el equipo ha estado acaparando los focos por la posible marcha de Kepa Arrizabalaga. Siguiendo con el tema de las lesiones, Ziganda se ha mostrado reacio a indicar plazos de recuperación por las especulaciones que se formaron en torno al cancerbero: “Mejor no decir plazos porque luego parece como que estás escondiendo”. Otro momento en el que se ha podido leer entre líneas se ha dado con la pregunta sobre la renovación de Iñaki Williams. Optando por alabar sus ganas de demostrar, ha dejado un mensaje claro en lo que a la filosofía del equipo se refiere: “Es importante ver la ilusión que les hace renovar con el Athletic. Lo de Iñaki, con ese futuro y todo lo que transmite, es un paso adelante y un refuerzo para esta filosofía. Es un jugador que jugará bien o mal, pero la ambición que demuestra es que no va venir a Lezama a hacer cosas, sino a intentar mejorar y aportar algo”. Incluso, ha utilizado la comparativa con un funcionario como el ejemplo opuesto de lo que es el extremo del Athletic.

Finalmente, ha optado por no valorar a Ganea, el nuevo fichaje rojiblanco que se incorporará a la disciplina la próxima temporada: “Ya está hecho, sabemos qué tipo de jugador es y que no es uno de los que abundan en la plantilla, pero hablaremos de él cuando llegue su momento”. Así pues, José Ángel Ziganda no ha perdido la oportunidad de lanzar sus mensajes ante una situación del todo rara en la institución rojiblanca sin, eso sí, perder de vista su próximo compromiso ante el Getafe, a partir de las 21:00 horas del próximo viernes, 19 de enero.