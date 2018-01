San José y Yeray, principales ausencias de la convocatoria

Google Plus

Óscar De Marcos en el partido ante el Alavés | Fotografía: UGS Vision

Llega una nueva jornada liguera y, en esta ocasión, el Athletic tiene que visitar Getafe para medirse a un rival directo en la zona media de la clasificación. Una gran primera vuelta de los azulones les ha permitido estar en la novena posición gracias a las 26 unidades que tienen en su casillero. Apenas un punto más que su rival en esta jornada 19, un conjunto rojiblanco que, desde la 12ª plaza, mira con ganas los puestos europeos. Para alcanzarlos la receta está clara: mantener la buena dinámica que ha cogido el equipo de Ziganda en los últimos meses. Son ya ocho encuentros ligueros consecutivos sin perder en los que han obtenido tres victorias y cinco empates que les han impulsado en la clasificación.

Kepa, Muniain, Balenziaga y De Marcos no viajan por lesión

Precisamente, el ex del Bilbao Athletic dio la convocatoria para este encuentro frente al equipo de Bordalás y, como suele ser habitual, hubo alguna que otra sorpresa. La noticia se centra, principalmente, en las ausencias de San José y Yeray, dos jugadores que, al parecer, no tienen ninguna lesión que les imposibilite viajar al Coliseum Alfonso Pérez pero que también quedaron fuera del encuentro ante el Espanyol del pasado domingo. Por decisión técnica parecen también las ausencias de Kike Sola y Aketxe, estos mucho menos presentes en la temporada del Athletic. Ya por lesión quedan fuera los laterales Balenziaga y Óscar De Marcos, el portero Kepa Arrizabalaga y el centrocampista Iker Muniain. En la rueda de prensa previa al encuentro, Ziganda no quiso dar plazos de recuperación para estos últimos hombres, aunque sí aseguró que la lesión del lateral izquierdo va a ser larga.

Así pues, la lista de convocados completa del Athletic para el partido ante el Getafe del viernes, 19 de enero es la siguiente: Bóveda, Saborit, Laporte, Beñat, Iturraspe, Williams, Núñez, Iago Herrerín, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Unai Simón y Córdoba.