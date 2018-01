Kepa: “He tomado la decisión cuando yo he querido y cuando yo he creído oportuno, sin caer en presiones”

Kepa Arrizabalaga en sala de prensa | Fotografía: Athletic Club

Rueda de prensa atípica e, incluso, surrealista la que se ha vivido con Kepa Arrizabalaga en Bilbao tras la firma del nuevo contrato del cancerbero rojiblanco. Desde luego, este ha sido un tema que va a tardar en desaparecer del equipo de San Mamés y que habrá que ver sus consecuencias cuando el de Ondarroa se vista de corto y vuelva a saltar al rectángulo verde. La situación que se ha venido viviendo en los últimos meses no tenía prácticamente precedentes en el Botxo y parece que no va a finalizar tras la rúbrica que confirma que el guardameta seguirá vistiendo la camiseta zurigorri hasta el 30 de junio de 2025.

Frente a los periodistas, Kepa se ha sentado con ganas de explicar todo lo que tenía que ver con una de las renovaciones que más titulares ha copado en los últimos años del fútbol. Descontento con las inventivas de unos medios que no dejan de quedar retratados a medida que se van descubriendo detalles de la negociación, ha preferido centralizar todos los focos para bueno y para malo. Contundente, ha declarado que él era el punto central de todas las conversaciones y posteriores hechos: “He necesitado mi tiempo y mucha gente no lo entenderá. Yo lo que estoy es tranquilo. He tomado la decisión cuando yo he querido y cuando yo he creído oportuno, sin caer en presiones. Estoy contento por eso”. Es cuanto menos llamativo que haya tenido que ser él quien maneje los plazos estando un club como el Athletic por detrás que debería estar por encima de cualquier persona.

"Mi postura de no opinar ha sido desde el primer momento"

Reconociendo que su progresión “ha cambiado mucho en un año”, lamenta que todo se haya alargado tanto: “Todo se ha alargado más de lo que pensaba. El proceso de negociación ha sido largo, pero estoy feliz por cómo ha acabado todo”. Posiblemente, la duración hubiera sido menor de haber tomado él mismo la palabra, una situación de silencio que, según ha explicado en rueda de prensa, tenía decidida desde el principio: “Mi postura de no opinar ha sido desde el primer momento. En las diferentes entrevistas siempre he dicho que cuando hubiera algo que anunciar se anunciaría. Es una decisión que tomé yo”. No obstante, admite haber tenido la intención de salir a desmentir, pero termina resumiendo que hubiera estado en la sala de prensa todo el día.

En lo que se refiere a los contratos que, según algunos medios, ya tenía firmados y los reconocimientos médicos que había pasado en Madrid, Kepa acepta que la de estar observados no es una situación para la que los futbolistas estén preparados: “Ha habido semanas de sentirme observado. Sentía que tenía ojos en todo momento y en todo lugar. Es una situación que no estamos preparados para esa vida de sentirse observado”. Además, ha aprovechado para aclarar por qué no aparcó en el mismo parking que sus compañeros, algo que generó bastante revuelo: “Fue el día de Nochevieja en el que salgo por la puerta principal con un compañero. En lugar de ir andando él me acerca hasta el coche. Por cualquier cosa que hiciera se iba a hablar”. Termina añadiendo que “se han dicho muchas cosas”. “Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Lo único que puedo decir es que el reconocimiento es con el Athletic cada verano. Lo que se ha publicado no ha tenido que ver con mi decisión. El camino que tomo es el que he decidido”, añadió sobre los detalles que finalmente han sido mentira.

Entre medias de esta situación hay dos clubes. Por un lado el Athletic, con ganas de que uno de los cancerberos con más progresión del mundo siguiera vistiendo sus colores. Kepa agradece el apoyo al vestuario y desvela alguna que otra conversación con Iribar: “El vestuario me ha mostrado el interés porque me quedara. Siempre he estado muy contento y el vestuario es muy bueno. Cuando llegué de la renovación, los abrazos y las palabras no las olvidaré. Iribar y yo hemos hablado y estoy agradecido por sus palabras”. Lo que sí tendrá que recuperar es ese sector de la afición que parece no estar del todo conforme con los flirteos de Kepa con otros clubes: “Intentaré a los que no estén tan felices de que me quede de convencerlos como he hecho siempre, en el terreno de juego. Decirles que cuando he tenido que hablar estoy hablando. Todo han sido opiniones y palabras que yo no he dicho”.

"La gente dice que hace 15 días me querían todos y ahora no me quiere nadie"

Por otro lado queda el Real Madrid, un equipo interesado en hacerse con los servicios del guardameta y que se ha visto reforzador por unos medios de comunicación afines que no han salido demasiado bien parados tras la renovación de Arrizabalaga. Contundente, el de Ondarroa tiene claro que la negativa de Zidane a un nuevo portero no ha cambiado su decisión: “No ha cambiado el paso porque no había decidido nada. Estaba en una situación de valorar todo, de elegir cuál iba a ser mi camino en mi vida deportiva”. Se muestra, eso sí, dolido con las palabras de algunos medios que aseguran que ahora no va a ser reconocido en Bilbao: “La gente dice que hace 15 días me querían todos y ahora no me quiere nadie. He sido reflexivo y he analizado todo. Se han puesto en contacto clubes y después de analizar todo he decidido que lo mejor para mí es el Athletic”.

"Era una situación que no había vivido antes y que traspasa la línea del respeto"

Posiblemente, el otro elemento clave en la negociación ha sido la lesión que padece en su pie. En la rueda de prensa ha aprovechado para aclarar que sufre “una fractura incompleta en el segundo metatarsiano” y que, tanto él como el Athletic, han optado por “un tratamiento conservador”. Además, detalla cómo se gestó la lesión y todo el proceso lleno de controversias e inventivas que llegó después: “En el partido de A Coruña me hago un esguince. En el descanso con un vendaje pude seguir y los siguientes partidos jugué también. En la semana de la Real Sociedad siento una molestia en la zona de apoyo. No le doy importancia y con el paso de los días me empiezo a preocupar. Entro en convocatoria contra la Real pero el día del partido no estoy en disposición de jugar. La decisión que se toma es que no estaba para jugar. Se montó un revuelo sobre si me estaba borrando. Era una situación que no había vivido antes y que traspasa la línea del respeto”. Desvela que se ha puesto en contacto “con gente más especialista para tratar la lesión” y no tiene problemas para aceptar su rol cuando vuelva al equipo.

Así pues, siendo el protagonista de los últimos meses del Athletic, Kepa Arrizabalaga por fin ha hablado, eso sí, tras firmar su renovación hasta 2025. Con sus palabras son muchos los medios que quedan retratados por querer desestabilizar a un club que cuenta con algo que muchos buscan, una identidad. Una filosofía y un estilo que el de Ondarroa se compromete a representar por las próximas siete temporadas.