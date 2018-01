El debate: ¿quién debe ser el portero titular del Athletic?

Google Plus

La noticia más esperada, y no por esa razón deja de ser sorprendente, en la afición del Athletic se hizo realidad el pasado lunes. Kepa Arrizabalaga renovaba con la entidad rojiblanca hasta 2025 con 80 millones de cláusula de rescisión. A esto se une Iago Herrerín, también recientemente renovado y realizando una serie de partidos muy interesantes para los intereses del Athletic.

La cuestión ahora es ¿quién debe ocupar la portería del Athletic, Iago Herrerín, o Kepa Arrizabalaga?

Kepa merece la titularidad (Jero Cebrian - @Jero_Cebrian)

El joven meta vizcaíno acaba de renovar con el Athletic hasta 2025, lo que muestra su compromiso con el club que le ha llevado a ser el portero que hoy es. Kepa se ha formado en la cantera del club desde 2004, pasando por todos los equipos inferiores de Lezama. Conoce a la perfección el club, donde ha pasado la mayor parte de su carrera futbolística.

Es cierto, Arrizabalaga ha tenido ofertas de equipos importantes, ha podido marcharse, pero la realidad es que ha decidido quedarse, por él y por el Athletic. Kepa se ha convertido en el portero por excelencia del club bilbaíno, demostrando ser uno de los mejores de LaLiga, lo que le ha llevado a formar parte de las convocatorias de Julen Lopetegui con la selección española.

No es una cuestión de gustos, sino puramente futbolística. El Athletic con Kepa gana mucho, no solo un portero de garantías, sino el futuro de una generación de guardametas que cada día alcanza más importancia en el conocido como fútbol moderno. El portero cuenta con unas cualidades especiales como madurez, a pesar de sus 23 años, personalidad, buena salida de balón con los pies, y unas características técnicas y tácticas sobresalientes. Además, Kepa destaca por su gran agilidad, reflejos y velocidad de reacción, lo que le convierte en un portero muy completo.

Este curso, 14 partidos jugados y 19 goles encajados, se presentan como aval en una temporada difícil para el club de los leones, que han recibido muchas ocasiones de gol y en las que Kepa ha logrado mantener la portería con el mínimo número de goles encajados posible, siendo el mejor jugador del equipo en partidos como Real Madrid o Sevilla, con paradas de mérito e intervenciones determinantes.

Todo ello hace que Kepa, una vez recuperado de su lesión, deba volver a la titularidad. Sin quitar mérito a Herrerín, a pesar de su gran labor supliendo al joven meta, Arrizabalaga tiene que ocupar la portería del conjunto rojiblanco. No es demérito de Iago Herrerín, el cual ha hecho un gran papel, sino por méritos propios de Kepa Arrizabalaga, quién antes de su lesión se postulaba como uno de los mejores jugadores del equipo.

Muchos han criticado el silencio de Kepa ante los rumores de traspaso al conjunto blanco de la capital, el Real Madrid, pero lo cierto es que si cada vez que un rumor sale a la luz un jugador tuviese que desmentirlo, no acabarían nunca. El guardameta comprendió que si no puede ser protagonista en el campo, mucho menos tiene que serlo en su ausencia por lesión. Kepa se mantuvo al margen de las informaciones, trabajando en su recuperación para volver cuanto antes al equipo.

En definitiva, Kepa se ha plantado y ha dado un golpe sobre la mesa, renovando con el Athletic y recalcando que este es su sitio. Y lo ha hecho antes de integrarse de nuevo con el grupo tras la lesión, mostrando una vez más el compromiso con la camiseta y buscando volver a la titularidad. Kepa merece una segunda oportunidad, la cual se ha ganado con trabajo, esfuerzo, dedicación y amor al club que le ha visto crecer.

El momento de Herrerín (Patricia Acosta Pérez)

Si algo es indiscutible es que el guardameta vizcaíno se ha ganado por méritos propios la titularidad bajo los palos tanto en liga como en Europa League. Iago, el que siempre ha estado a la sombra, primero de Gorka Iraizoz y después de Kepa Arrizabalaga, tiene una oportunidad de oro para quedarse con la titularidad de la portería en todas las competiciones.

La afición está acostumbrada a verle disputar competiciones como la Copa del Rey o la Europa League pero ahora por la lesión de Kepa está jugando en la liga y la verdad es que no lo está haciendo nada mal. El guardameta está pasando por uno de sus mejores momentos, que se ha visto compensado con una ampliación de contrato que se producía las pasadas semanas.

Y es que analizando sus números, en la competición liguera no lo está haciendo nada mal. El 13 rojiblanco lleva hasta ahora seis partidos disputados y solo ha encajado tres goles (0.50 goles por partido) -y da la casualidad de que esos tres goles los ha encajado en los últimos dos partidos-. Ha mantenido la portería a cero en cuatro partidos, lo que es muy importante y transmite mucha seguridad al equipo y muestra fortaleza frente a los rivales, con él bajo palos el Athletic ha cosechado tres victorias y tres empates, ni una sola derrota, lo que sin duda fortalece la confianza del portero en sí mismo y corrobora su buen momento de forma.

Y es que Herrerín no sólo da seguridad bajo palos con sus paradas, una media de 3.83 por partido, sino que es un seguro sacando el balón jugado desde atrás, ya que tiene buen dominio con los pies y esto se refleja también en estadísticas, el portero realiza un total de 19.33 pases buenos cada encuentro.

En la Europa League las estadísticas son un poco peores, pero bien es cierto que el equipo venía arrastrando ciertas dudas y ese juego también ha podido influir en los resultados y en el estado anímico de los jugadores. En competición europea ha encajado un total de cinco goles en seis partidos, pero también es cierto que con sus grandes intervenciones -como el partido contra el Hertha- ha mantenido al equipo en la competición, además su actuación ese partido no pasó desapercibida ya que esa jornada Iago formó parte del once ideal de la UEFA.

Puede que la lesión de Kepa le haya devuelto un protagonismo que antes no tenía, y que puede ir para largo ya que si es cierto que Kepa ha decidido no operarse, tendrá que defender la portería muchas jornadas más, pero lo cierto es que si Iago está donde está es por méritos propios, nadie le ha regalado nada y siempre se le ve trabajar para intentar superarse -no hay más que ver las fotos que sube a las redes sociales- .

Parece que con él bajo los palos el Athletic se ha hecho fuerte y quizás Kepa a la vuelta de su lesión no tenga ganado el puesto de titular indiscutible y se lo tenga que ganar, porque como dicen los entrenadores: “Cuando algo va bien, ¿para qué cambiarlo?”.