Previa Athletic - Eibar: el trono de Euskadi en juego

Google Plus

Pasado duelo entre los dos equipos (fuente VAVEL)

Se acerca la fase final del campeonato liguero y todos los equipos quieren ir perfilando sus objetivos. El campeonato parece ya decidido, pero hay muchísimas posiciones que no lo están. Entre ellas, la pelea por las posiciones europeas. Varios equipos son los que quieren sacarse ese pasaporte. Este año, la lucha va a estar en un puño. Clásicos equipos punteros y revelaciones comparten la zona media-alta de la tabla, dando como resultado una igualdad tremenda. Del cuarto clasificado al decimoquinto solamente hay doce puntos de diferencia. Algo insólito en un campeonato que suele caracterizarse por marcar distancias ya a estas alturas.

Athletic y Eibar están en la terna de candidatos a Europa. Los bilbaínos tienen como objetivo que San Mamés vea Europa League, mientras que en Ipurúa, el equipo con el menor presupuesto de la competición (algo más de 40 millones), se ha asentado en la mitad superior de la tabla y es octavo, empatado con el Celta de Vigo, conjunto que marca la séptima plaza, que suele dar también pase continental. No están solas en la pelea ambas escuadras. Clásicos como Villarreal o Sevilla comparten posiciones con revelaciones como Getafe o Girona. Es una auténtica incógnita saber cómo acabará la tabla.

En Bilbao, por fin se empieza a ver el sol. Tras ver cerca el descenso, el bloque de Ziganda ha despegado hacia mitad de tabla y mejora jornada tras jornada. De La Catedral ya no se escapan casi puntos y la propuesta futbolística zurrigorri satisface más a su fiel parroquia. Susaeta ha vuelto a recuperar su nivel, Iñaki Williams se ha enchufado, Yeray ha conseguido recuperarse de su cáncer, Kepa ha renovado... Parece que ahora todo pinta bien en el conjunto rojiblanco. El "formenterazo" fue un punto de inflexión, pero desde su eliminación el bloque vizcaíno ha ha cogido una dinámica ascendente, acumulando nueve partidos sin conocer la derrota y sumando 26 puntos. Una victoria pondría séptimos provisionalmente a los del Bocho, que pisarían por primera vez la zona noble.

Pero enfrente estará el Eibar. Situado en primera mitad en la tabla, el bloque guipuzcoano es ahora mismo, por méritos propios, el mejor equipo de Euskadi, con 28 puntos, condición que podría perder si el Athletic de Bilbao le vence mañana. Mendilibar espera poder puntuar en una de las canchas más complicadas de la competición. Pese a no pasar del empate frente al colista Málaga el pasado lunes, el Eibar terminó embotellando a los costasoleños y pudo incluso vencer. Con lo barata que parece estar la permanencia, con tres victorias más, la entidad presidida por Amaia Gorostiza cumpliría su sueño: seguir consolidándose en la élite. En Ipurúa no se olvidan de donde vienen, y siguen manteniendo la humildad de sus años en bronce. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse.

Cara a cara

Ambos conjuntos se han medido en nueve ocasiones, con resultado de cinco victorias de los cachorros, tres empates y una única victoria del Eibar. Precisamente, los de Gipuzkoa consiguieron eliminar al Athletic a doble partido en la cuarta ronda de Copa, cuando aún militaban en Segunda B. La única victoria armera se produjo en la temporada 2015/16, cuando los eibarreses se impusieron por 2-0 a los entonces entrenados por Valverde. 12 goles bilbaínos por 6 de los eibartarras.

Estadísticas

ATHLETIC CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR GOLES A FAVOR 23 25 GOLES EN CONTRA 22 32 RENDIMIENTO LOCAL 3V 4E 2D (13 PUNTOS 5V 3D 3E (18 PUNTOS) RENDIMIENTO VISITANTEE 3V 4E 4D (13 PUNTOS) 3V 1E 5D (10 PUNTOS)

Los del "Kuko" no están firmando unos grandes números como local. Sin embargo, San Mamés no cae desde el 28 de octubre, cuando el FC Barcelona pudo vencer, no exento de sufrimiento. Eso sí, su parroquia se está acostumbrando a marcadores cortos. Aunque parezca extraño, el Athletic solamente anota el 30% de sus dianas en su feudo (7) y se ha quedado ya en cuatro partidos a cero. Compensa su bajo rendimiento con una buena defensa, encajando cinco goles como local. Últimamente, sus atacantes están viendo puerta, pues el conjunto zurrigorri acumula ya seis encuentros consecutivos embocando el balón a la red.

El Eibar, por su parte, es un conjunto que baja enteros fuera de Ipurúa. Su goalaverage fuera de casa es de siete goles a favor y veinte tantos en contra. Su mal inicio de temporada le sigue pesando a nivel estadístico. Como visitantes, los armeros anotan solamente el 28% de sus tantos. Se trata pues, de un conjunto con dos caras. Lo positivo para la entidad es que ya pasaron por el Camp Nou, el Bernabéu, el Pizjúan o la Cerámica. El calendario le dará un respiro a los de Mendilibar, que recibirán a los "cocos" con el apoyo de su gente y afrontarán salidas más fáciles.

Mario Melero López, veteranía por bandera

El malagueño lleva década y media entre Segunda B, Segunda y Primera, categoría que alcanzó en la 2014-15. En el global de su trayectoria ha mostrado 1570 tarjetas amarillas y 103 rojas. Con Mario como trencilla, el Eibar solamente ha conseguido una victoria en 17 encuentros (1V 3E 13D). Mejor suerte ha tenido el Athletic en sus cinco partidos (2V 2E 1D).

Sanciones y bajas

Por parte del Athletic, Muniain sigue recuperándose de su larga lesión, Kepa continúa lesionado. Por su parte, De Marcos y Balenziaga son duda. Laporte ha causado baja esta semana, ya que el Manchester City pagará su cláusula de rescisión. Bóveda ha emprendido destino hacia Galicia para fichar por el Deportivo de la Coruña.

En el Eibar, las bajas son notables. Se pierden el partido por lesión hasta seis futbolistas: Yoel, Paulo Oliveira, Juncá, Dani García, Fran Rico y Sergi Enrich. La más acusada la del capitán.