Previa Athletic Club – Eibar: un renacimiento al cincuenta por ciento

Es importante aprender de los errores, pero ¿cuándo acaba el proceso? ¿Quién lo determina? ¿En qué momento uno se da cuenta que está listo para repetir algo de nuevo? Lo cierto es que son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas, pero se entiende que la decisión la toma cada uno. Basándose en sus ideas. Pensando en su futuro sin olvidar el aquí y ahora. En un proceso de aprendizaje están Athletic y Eibar, quienes empezaron la temporada de manera horrible pero que han conseguido encarrilar el rumbo pasado el ecuador liguero. Los rojiblancos llegaron a ser decimosextos en la 14ª jornada, a solo cuatro puntos del descenso. Las alarmas se encendieron en Bilbao y el equipo parece reaccionar aunque de forma muy lenta. Son ya nueve los encuentros que llevan los de Ziganda sin perder, pero apenas han conseguido tres victorias. Los seis empates no parecen ser suficientes para una afición que pide algo más para llegar a Europa.

Por su parte, el Eibar estuvo con el agua al cuello en varias partes de la temporada. Los de Mendilibar llegaron a pisar los puestos rojos de la clasificación en la séptima jornada, cuando apenas contaban con seis puntos de los 21 posibles. Ahora son uno de los mejores equipos si se habla de los últimos diez encuentros y es que apenas han perdido dos choques de sus últimos diez ligueros. Conseguir veinte de los últimos treinta puntos les permite situarse en la octava posición a tan solo cuatro unidades de la sexta plaza, la cual da acceso a la UEFA Europa League.

Sigue la controversia

La actualidad del Athletic, más que por sus resultados deportivos, sigue marcada por el caso de Kepa Arrizabalaga. El de Ondarroa se ha convertido en un dudoso protagonista de la que es la primera temporada de José Ángel Ziganda en el puesto. El cancerbero ha estado copando las portadas durante el inicio del mercado invernal y a buen seguro que lo va a seguir haciendo en los próximos días, a pesar de haber firmado su renovación. Claro en la rueda de prensa que dio el pasado martes, el cancerbero se mostró feliz por haber movido los plazos a su antojo. Además, valoró una lesión que se puso en duda y que, una vez recuperado, habrá que ver si le permite luchar frente a frente con Iago Herrerín, otro dudoso protagonista, en esta ocasión, en el encuentro ante el Getafe. Provocando dos penaltis, y parando uno de ellos, el guardameta parece contar con el apoyo total de la afición, algo que no tiene Kepa tras unos últimos meses muy convulsos.

Kepa Arrizabalaga en un partido con el Athletic

El Athletic juega mejor con el resultado en contra

Convulso está siendo también el fútbol del Athletic. El equipo no termina de enamorar y, aunque los resultados sí acompañan, lo cierto es que el fútbol no es del agrado de la afición. El equipo juega mejor cuando va por detrás en el marcador y eso es algo que debería provocar dolores de cabeza a un Ziganda que parece tener la idea de retrasar al equipo ante cualquier ventaja. Sucedió en Getafe y no fue la primera vez. Los rojiblancos estuvieron dos veces por delante y, en ambas, se vieron con la igualada pocos minutos después. No parece buena idea que el Athletic defienda porque, básicamente, no es lo mejor que hace sobre un terreno de juego.

Ese empate a dos ante el conjunto azulón fue su último compromiso liguero. Williams adelantó a los rojiblancos al poco de empezar el choque, pero Jorge Molina puso las tablas desde los once metros. El guión se repitió en la segunda parte, cuando Raúl García, también de penalti, volvió a dar ventaja a los leones, que sufrieron el empate con el tanto de Ángel. En lo que a San Mamés se refiere, el Athletic viene de ganar al Alavés por 2-0 en el que fue, posiblemente, el partido más completo de toda la temporada. Un gol de Etxeita en el minuto 8 y otro de Aduriz en el 64 fueron suficientes para dejar los tres puntos en casa.

Con los deberes hechos, ¿algo más?

Si por algo se ha caracterizado el Eibar en sus años en Primera División ha sido por cuajar buenos tramos ligueros que le han permitido, en un momento dado, vivir de las rentas. Los eibartarras pueden estar pasando por ese tramo en estos momentos de la temporada, pues han conseguido seis victorias y dos empates en sus últimos diez partidos de liga. Así pues, han sumado veinte de los últimos treinta puntos en juego y son, tras Atlético de Madrid, que ha sumado 23, y FC Barcelona, con 26, el tercer equipo que mejor rendimiento tiene en esta decena de choques. Partiendo de la base de que se han disputado veinte jornadas ligueras, resulta necesario comparar estos últimos diez choques con los diez primeros, en los que el Eibar apenas sumó ocho puntos gracias a las dos victorias y los mismos empates. Suma 28, lo que quiere decir que la salvación está relativamente cerca teniendo en cuenta que se suele barajar la cifra de 40 puntos al final de temporada.7

Si bien es cierto que una temporada más parece que van a cumplir con el objetivo, sí tienen el deber de mejorar su rendimiento fuera de casa. Apenas suman diez puntos, aunque, eso sí, siete de ellos han sido en los últimos tres choques gracias a las victorias ante Alavés y Las Palmas y al empate ante el Getafe. Por otro lado, hay que contextualizar su situación, pues los armeros ya han visitado el Ramón Sánchez Pizjuán, Santiago Bernabéu, Camp Nou, Anoeta y Estadio de La Cerámica.

Esta buena racha puede verse deteriorada en función de lo que suceda en San Mamés, pues hay que recordar que el Eibar viene de empatar en la última jornada liguera ante el Málaga y de perder frente al Atlético de Madrid, ambos en Ipurúa. De sumar una nueva derrota ante el Athletic, el conjunto de Mendilibar podría ver mermada su racha positiva de los últimos meses. No obstante, con cuidado se tendrán que andar los de Ziganda, pues la última salida de los eibartarras terminó en una victoria ante Las Palmas.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol ante el Eibar

Superioridad vizcaína

El 56% de victorias del Athletic en sus duelos frente al Eibar deja un claro dominador de un balance que apenas llega a los nueve partidos. Tres empates y apenas una victoria son los pobres datos de los dirigidos por Mendilibar. En San Mamés es aún peor el bagaje de los armeros, pues aún no conocen la victoria y lo máximo que han sacado son dos empates en cuatro partidos. Los otros dos, lógicamente, han terminado en victoria rojiblanca. En cuanto a los goles llama la atención la media de 3,25 tantos por partido de los choques disputados en La Catedral. 13 de los 18 goles que se han anotado en los nueve partidos entre estos dos contendientes han sido en Bilbao y se reparten en nueve para el Athletic y cuatro para el Eibar.

Goles se vieron en la última visita de los guipuzcoanos a San Mamés. El tanto inicial de Beñat de falta directa vino acompañado por el de Williams tras una espectacular arrancada. Sergi Enrich puso algo de emoción al recortar distancias, pero Muniain sentenció en el descuento con el 3-1 definitivo. Más reñido estuvo el duelo de la primera vuelta. Aduriz anotó el único tanto en el minuto 38 en un partido que se decidió para el Athletic porque así lo quiso Kepa Arrizabalaga. El guardameta cuajó una gran actuación y sostuvo a su equipo en Ipurúa.

Árbitro: Mario Melero López

El colegiado designado por la Real Federación Española de Fútbol para este encuentro es Mario Melero López, del Comité Territorial Andaluz. Estará acompañado en las bandas por Manuel Ángel Torre Cimiano, del Comité Territorial Cántabro, y José Luis Martínez Serrato, del Comité Territorial Andaluz. Como cuarto árbitro actuará Alberto Fuente Martín, también perteneciente al Comité Territorial Cántabro, además de que Jon Karlos Aguirre Huerga será el Delegado Informador.

Melero López cumple su cuarta temporada como árbitro de Primera División y ya puede presumir de estar rondando los sesenta partidos en la élite del fútbol nacional. En el presente curso ha dirigido diez encuentros ligueros en los que ha mostrado 63 tarjetas amarillas y ha expulsado, siempre por doble amonestación, a dos futbolistas.

En lo que se refiere a ambos equipos, hay que destacar que ha estado presente en cinco partidos del Athletic, dejando un balance equilibrado de dos victorias, dos empates y una derrota. Este año ya coincidieron en el partido que finalizó con empate a cero en San Mamés entre el equipo de Ziganda y el Getafe. Más veces se ha encontrado con el Eibar, pues son 17 compromisos los que ha dirigido a los armeros. Apenas una victoria llama la atención, pero también lo hacen los tres empates y, sobre todo, las 13 derrotas. En el presente curso dirigió el partido de los entrenados por Mendilibar ante el Villarreal que finalizó con un contundente 3-0 para los castellonenses.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Pocas novedades se esperan en el once de Ziganda. El equipo ha tenido una semana para recuperar fuerzas y parece que formará con los mismos que empataron ante el Getafe. Eso sí, la duda está en Laporte, que parece que fichará por el Manchester City de forma inminente y podría quedarse fuera de la convocatoria. Por su parte, Balenziaga, De Marcos, Muniain y Kepa siguen siendo baja. En cuanto al Eibar, siguen siendo baja Sergi Enrich, Paulo Oliveira, Fran Rico y Pedro León. Menos tiempo de recuperación ha tenido el cuadro armero, por lo que Mendilibar sí podría recurrir a alguna que otra rotación.