Moyá: "Estar en el Atleti es un sueño para cualquiera"

Foto: Alberto Molina, ATM

El meta balear, que recogerá el tesgido de Oblak en la portería clochonera, ha respondido las preguntas que algunos tuiteros le han formulado y a elegido comenzar hablando de lo que significa estar en el Atleti y se sus metas cuando empezó en el Mallorca: “Cuando era pequeño mi sueño era jugar en el Mallorca. Al estar en las categorías inferiores tu mayor ilusión es ir ascendiendo poco a poco hasta llegar al primer equipo, pero cuando lo consigues eres ambicioso y lógicamente quieres más y quieres estar en un equipo grande, y aunque quizá me haya llegado algo tarde, es algo que hay que disfrutar”. Así comenzaba la ronda de repuestas de Miguel Ángel Moyá, que inmediatamente era preguntado por un tema algo espinoso en estos momentos, que es la lesión de su compañero Jan Oblak, a lo que responde que “es un buen amigo, ayer hablé con el para ver como estaba pero la realidad es que ahora me llega una oportunidad nueva y ahora tengo que demostrar que soy una garantía para el equipo.

La tercera pregunta a la que respondía iba sobre las sensaciones que tiene cuando va a pisar el césped del Calderón y oye a toda esa gente como está ahí fuera: “Es la misma sensación que cuando vas a un país frío y se te ponen los pelos de punta, hay que aprender a vivir con esas emociones porque jugar en el Calderón es jugar en un sitio muy especial. Tienes que tener la cabeza fría y saber que esos aficionados quieren igual a todos los jugadores, independientemente de si juegas más o menos”.

Le tocaba responder acerca del momento que está atravesando el equipo, a lo que no se ha mordido la lengua: “No estamos acostumbrados a estos momentos tan difíciles en cuanto a los goles marcados y los puntos, pero somos un equipo que no va a rendirse y seguro que vamos a remontar esto y a dar lo mejor de nosotros mismos desde este mismo sábado, tirando de orgullo y esfuerzo, no hay ningún partido fácil y desde este fin de semana contra la UD Las Palmas vamos a pelear y a dar nuestra mejor versión para que esto cambie lo antes posible”.

El meta español volverá a la titularidad en La Liga este fin de semana contra el equipo amarillo debido a la lesión de Oblak. Comienza ahora una prueba de fuego para Moyá que si le sale bien será un motivo más para los aficionados rojiblancos sigan creyendo en este equipo.