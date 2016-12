Giménez ya trabaja con el grupo y apunta a Las Palmas

Google Plus

Giménez trabajó con el resto del grupo | Foto: Ángel Gutiérrez - ATM

El Atlético de Madrid ha trabajado en la mañana del jueves en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde ya tienen en mente el último partido liguero del año en el que se enfrentarán a Las Palmas en el Vicente Calderón. El cuadro rojiblanco presentará varias bajas importantes en el equipo, aunque en este caso la sesión ha estado marcada por una noticia positiva: el regreso de José María Giménez. El central uruguayo, que se tuvo que retirar del entrenamiento del martes con una contusión en el pie, ha vuelto a trabajar con normalidad y todo apunta a que estará disponible para la cita del próximo sábado ante el conjunto canario.

Por lo demás, Simeone no ha podido contar con los lesionados Augusto, Filipe Luis ni Tiago, que siguen lesionado y no podrán estar en el próximo partido liguero. Tampoco estuvo Oblak, que este miércoles por la noche fue operado de su hombro en una clínica londinense y cuyo período de baja estará entorno a los cinco meses, lo que ha hecho que los focos se centren ahora en Moyá. Quien sí lleva varios días entrenando a un gran ritmo es Alessio Cerci, que no tiene el alta médica pero al cual se le ve en gran estado de forma.

Comida de Navidad

Tras la sesión, los trabajadores del club se han trasladado a un Club de Golf de Majadahonda para realizar su tradicional comida de Navidad. En ella han estado todos los miembros de la primera plantilla a excepción de Oblak. También ha habido representación de otras secciones del club, como por ejemplo del Femenino, con sus tres capitanas (Amanda, Silvia Meseguer y Lola Gallardo) como representantes. Además, han tenido un invitado especial como Álvaro Domínguez, que ha acompañado a sus excompañeros después de retirarse del fútbol la pasada semana.