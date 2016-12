Saúl: "Estamos bien, fuertes, unidos y a muerte con El Cholo"

Google Plus

Saúl, durante el Atlético - Málaga de este curso / Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Saúl participó este jueves en un acto publicitario en un conocido hotel de Madrid, ocasión que aprovechó para repasar la actualidad del Atlético. Pero no sólo eso, también se encargó de remarcar que el compromiso del equipo con Diego Pablo Simeone es total: “Estamos a muerte con El Cholo y que sea la peor racha ahora hay que valorarlo a final de temporada".

Queda mucha Liga, muchísima, aún así, es cierto que se han dejado ya demasiados puntos los rojiblancos y cuesta negar una crisis. Pero lo dicho, hay tiempo todavía para reaccionar. "El equipo peleará hasta el final. Estamos bien, fuertes, unidos y estamos con el míster… Vamos a pelear hasta el último partido de Liga porque cuando te pones la camiseta del Atleti lo tienes que dar todo, y ahora no es diferente”, explicó el centrocampista sobre la convulsa tesitura de los colchoneros.

“Estamos buscando la solución, nosotros no bajamos los brazos para ser el mismo Atleti de siempre”

No es el primer jugador del Atlético que ha recitado este mismo discurso estos días. Un hecho que demuestra que aunque el conjunto del Manzanares no esté pasando por su mejor momento, el grupo está unido. Sin embargo, con eso no bastará para salir del bache. Y Saúl lo sabe: “Estamos intentando dar con la clave para tener la solidez defensiva de antes pero los rivales nos han estudiado, nos conocen más y saben cómo hacernos más daño”.

Algo falla últimamente el conjunto de Simeone. Los partidos no salen, la zaga erra, falta gol.. Hay muchas cosas que cambiar, pero lo importante es que los futbolistas están dispuestos a trabajar para ello. El ilicitano lo expresó así: “Si supiéramos qué pasa ya tendríamos solución, la estamos buscando, no bajamos los brazos para ser el mismo Atleti de siempre”.

“Confío en una pronta recuperación del equipo y vamos a intentar empezar el sábado a cambiar la racha ante Las Palmas”

Una de las claves para volver a ser el Atlético de siempre es regresar al partido a partido, que tan bien ha funcionado años atrás. “Nosotros pensamos en el siguiente partido y estamos ansiosos por jugar el sábado para conseguir la victoria que nos dé tranquilidad antes del parón”, afirmó Saúl. Un próximo duelo en el que tendrán como rival a las Palmas: “Confío en una pronta recuperación del equipo y vamos a intentar empezar el sábado a cambiar la racha ante Las Palmas”.

Y no quiso marcharse del evento el canterano rojiblanco sin desear una “pronta recuperación” a su compañero Jan Oblak, quien estará apartado de los terrenos de juego, al menos, durante los próximos tres meses. Buen gesto del centrocampista.