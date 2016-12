Es tu turno, Miguel Ángel

Foto. Jaime Del Campo - VAVEL.com

El Atlético de Madrid ha vuelto a sufrir en primera persona una de las desgracias más usuales del mundo futbolístico: las lesiones. Si Augusto Fernández ya dio el susto al principio de temporada con una rotura del cruzado que le mantendría toda la temporada ausente, ahora es el portero titular, Jan Oblak, el que ha tenido que pasar por quirófano para ser operado de su hombro izquierdo.

El meta esloveno cayó lesionado el pasado lunes en El Madrigal, en el partido contra el Villarreal (3-0) tras intentar despejar un balón en el área pequeña que, finalmente, acabó en la red gracias a Dos Santos. Ese tanto no solo supuso el dos a cero para el submarino amarillo y abría una brecha en el marcador, sino que, además, era la segunda lesión en el partido y el segundo hombre que tenía que ser retirado de forma obligada. El desenlace del partido no fue la peor noticia para la entidad colchonera cuando se anunció que Oblak estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses. Uno de los hombres más importantes de la plantilla, se quedaba`out´ hasta marzo o abril.

Ahí salía a escena el nuevo protagonista de la portería rojiblanca: Miguel Ángel Moyá. El guardameta de origen balear tiene por delante la mejor oportunidad desde que perdió la titularidad el pasado marzo de 2015. Simeone confió en él por delante de Oblak, que acababa de fichar por 36 millones de euros convirtiéndose en el portero más caro de la historia de la liga. Jan llegó tocado y Moyá se ganó la confianza del cuerpo técnico. Disputó 36 partidos como titular en la temporada 2014-2015, viendo como el teórico primer portero esperaba desde el banquillo. Todo cambió en el partido de octavos de final de la Champions frente al Bayer Leverkusen: Moyá se lesionó y Oblak salía sustituyéndole. Desde entonces, fue el esloveno quien no se ha separado de la titularidad hasta que, de nuevo, otra lesión se ha cruzado en su carrera.

Ahora es Moyá el que debe aprovechar la lesión de su compañero. Así es el fútbol. Cuestión de oportunidades. El meta balear ha pasado en unas horas de solo contar para jugar la Copa del Rey (debutó ante el Guijuelo), como pasó la temporada pasada cayendo en cuartos de final, a tener que jugarlo absolutamente todo. Miguel Ángel Moyá tendrá que ponerse bajo palos ante Las Palmas en su primera gran prueba como titular. El Atleti necesita seguridad atrás y Moyá deberá poner el cerrojo. Ahí tiene que empezar la recuperación colchonera.

Confianza y apoyo no le faltan al guardameta. Si algo le ha caracterizado desde que llegó al Manzanares es su impecable comportamiento y saber acatar a la perfección su rol, de suplente o no. Moyá es uno de esos jugadores necesarios en cualquier plantilla, de los que no hacen ruido, pero siempre están. No se les echa en falta y aparecen cuando deben. Eso sí. Ahora ya no le basta con seguir siendo todo un ejemplo. Hay que ir un paso más allá. El Atleti se ha acostumbrado a porteros de sobresaliente, no de suficiente. Y, como en el colegio, Moyá tiene un examen por delante que tiene que aprobar con nota. En pocas palabras: demostrar por qué fichó por el Atlético de Madrid.

Con 32 años y una larga carrera futbolística a sus espaldas, Moyá tiene experiencia suficiente para saber reaccionar y responder ante este nuevo reto. Tiene entre tres y cuatro meses, hasta que se recupere por completo Oblak, para convencer tanto a la afición como al equipo. ¿Su objetivo? Sembrar la duda en el cuerpo técnico cuando vuelva el esloveno y, por supuesto, demostrar que está preparado para ser el portero titular de un club como el Atlético de Madrid, ante los rumores de que el club quiere a otro portero. Un gran reto que afrontar para, sin duda, un gran portero. Te toca, Miguel Ángel.