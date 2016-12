Simeone: "Vivo en el partido a partido y no voy a cambiar"

Google Plus

Foto: AG - ATM

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación horas antes del último enfrentamiento liguero del 2016 del Atlético de Madrid. Los rojiblancos recibirán al UD Las Palmas, ante el que intentarán levantar cabeza tras los malos resultados cosechados por los del Manzanares. El piloto colchonero ha hablado acerca de su permanencia en el club y ha afirmado que “hará lo que mejor le venga al Atlético de Madrid”. “Tengo contrato y mi ilusión es hacerlo mejor para el equipo y el club, vivo en el partido a partido y no voy a cambiar” apuntó con rotundidad el argentino.

"Las Palmas no tiene miedo, habrá que estar muy atentos".

El argentino hizo un breve análisis del rival que visitará mañana el Vicente Calderón: “Las Palmas no tiene miedo, son valientes ante cualquier rival, juegan muy bien con un buen juego entre líneas, habrá que estar muy atentos” destacó.

Sobre el estado anímico y físico del equipo el Cholo no dudó en afirmar que “no ha cambiado tras los resultados”. “El equipo está bien, los chicos trabajan bien, son competitivos y buscan los mejor. Ojalá demostremos con hechos lo que nos sirve a llevar el partido donde queremos”. El Atlético de Madrid ha recibido algunas críticas en torno a su juego tras sus últimos resultados, el de Buenos Aires les restó importancia: “Es normal que esté la crítica porque siempre estuvo. Nuestro pensamiento sigue siendo llegar al objetivo y el más inmediato que tenemos es el de Las Palmas. Estamos buscando la regularidad que en estos meses hemos tenido poca”, reconoció Simeone que no se mostró “preocupado”.

"Espero que Moyá lo haga como lo ha hecho siempre"

Para concluir el técnico indio habló sobre Moyá que, tras la dura lesión de Oblak, deberá coger las riendas de la portería colchonera: “Miguel es un jugador con experiencia, con historia dentro del fútbol español. Jugó hace poco en la Copa y estoy seguro que eso le dio confianza y tranquilidad, espero que lo haga como lo ha hecho siempre”. Además el argentino ha incluido en la convocatoria algunos jugadores del Atlético B para cubrir las bajas: “Están mostrando mucho entusiasmo cuando suben a entrenar con nosotros” sentenció.