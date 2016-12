Previa Atlético - Las Palmas: el despertar del orgullo rojiblanco

Google Plus

Montaje: Iñaki Fernández

Pasos atrás al borde de un acantilado. La situación se torna letal para el individuo y la presión crece por momentos a pasos agigantados. Bien podría ser el final de la trama de una película pero también la situación actual del Atlético de Madrid en Liga. El equipo pasa por el peor bache desde que Diego Pablo Simeone dirige al conjunto madrileño. Los últimos partidos ligueros no han dejado buenas sensaciones y los resultados han sido muy pobres, lo que ha provocado que el equipo se descuelgue de las posiciones de cabeza con un importante margen de puntos. Si bien el objetivo real del club no es terminar campeón de Liga, la importancia de la tercera plaza sí lo es. Una meta que se ha alejado en las últimas jornadas por los malos resultados pero que no es imposible viendo la cantidad de puntos y jornadas que quedan por disputarse.

El equipo rojiblanco tiene este próximo sábado una gran oportunidad de retomar la senda de la victoria ante un buen rival como el conjunto canario, que siempre elabora un fútbol vistoso y del gusto del aficionado. El Atleti ocupa la sexta plaza en la tabla clasificatoria con 25 puntos, a uno del quinto puesto que ocupa la Real Sociedad y también de la cuarta plaza del Villarreal. Más lejos queda el objetivo de la tercera plaza que de momento es para el Sevilla con 30 puntos. Por otro lado, Las Palmas llega al partido con hambre de victoria pero sin una necesidad urgente de victoria. Se encuentra en el décimo puesto con 21 puntos, a nueve del descenso. Un margen que le permite jugar sin la presión añadida de los puestos de peligro y que siempre pone en jaque al rival aunque sea superior.

Crisis afrontada con la máxima confianza

El Atleti pasa por su peor racha desde que el argentino dirige al equipo. Muchos hablan sobre la última final de Champions y los brutales daños psicológicos que provocó en la plantilla, pero el equipo ha demostrado esta temporada saber competir al nivel de años pasados. Su regreso a la Champions una año más ha sido placentero para el cuadro del Manzanares. Logró el primer puesto de la fase de grupos a una jornada para el final y con el Bayern de Múnich como enemigo. Esta línea no se ha mantenido en Liga en ningún momento. La irregularidad ha sido la tónica del club hasta el momento en esta competición y no han terminado de dar con la tecla.

Dos partidos que hicieron mucho daño a la moral del equipo fueron las derrotas ante Real Sociedad y Real Madrid, especialmente esta segunda. Perder en casa un derbi por 0-3 siempre es doloroso y más si los tres goles los hace un jugador que no estaba destacando en la competición hasta ese momento. La virtud del equipo es saber recomponerse hasta en los peores momentos y lo logró encadenando victorias en las tres competiciones que disputa. Un 2-0 al PSV, un 0-3 a Osasuna y un 0-6 al Guijuelo hicieron recobrar la confianza de todos. Igual que el optimismo vino en forma de victoria, se fue brevemente en los siguientes partidos.

Un empate a cero ante el Espanyol, una derrota no tan dolorosa frente al Bayern en Champions, ya que estaban matemáticamente clasificados como primeros de grupo y un humillante 3-0 contra el Villarreal, demostraron que ese levantamiento era algo efímero que no acabó con la irregularidad. El último tropiezo liguero ante los castellonenses volvió a sembrar las dudas de algunos y activó el botón del pánico en otros. Pese a todo, la mayor parte de los aficionados y el cuerpo directivo respaldan el proyecto del equipo y persiste la máxima confianza en un entrenador que tiene crédito casi ilimitado por sus gestas y una plantilla que terminará encontrando esa regularidad necesaria para regresar a la normalidad.

Buen fútbol y buenos resultados

Las Palmas es un equipo que desde su regreso a Primera División ha enamorado a todos los aficionados a este deporte. Su estilo particular ha ganado adeptos y ha cosechado grandes resultados que les están haciendo crecer. En los últimos partidos el equipo canario no ha obtenido grandes resultados pero sí los suficientes para mantenerse dentro de los objetivos.

Una victoria por 3-1 al Athletic y dos empates a uno ante Alavés y Leganés le han ayudado a mantenerse en mitad de tabla. Su técnico, Quique Setién, y jugadores como Viera, Boateng o Livaja son algunos de los responsables de que el club esté desempeñando un buen papel otro año más y con un juego envidiado por muchos.

Las Palmas atrae con su juego. Foto: Jonathan Alonso (VAVEL)

Convocatorias

Diego Pablo Simeone ha convocado a 18 jugadores para el encuentro del sábado. Como novedades en la lista entran el portero André Moreira y el canterano Juan Moreno. Serán baja Oblak, Filipe Luis, Tiago, Augusto y Cerci por lesión y Correa por sanción. André Moreira, Moyá; Juanfran, Vrsaljko, Savic, Godín, Giménez y Lucas; Gabi, Juan Moreno, Koke, Carrasco, Thomas, Saúl y Gaitán; Torres, Griezmann y Gameiro.

Setién irá al Calderón con 18 jugadores. Los convocados: Javi Varas, Raúl; David Simón, Lemos, Michel, Bigas, Hélder, Dani Castellano; Vicente, Montoro, Momo, Hernán, Roque Mesa, Viera; Livaja, El Zhar, Tana y Asdrúbal.

Posibles alineaciones